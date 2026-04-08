Thierry Henry explica por que “as pessoas não entendem” Michael Olise, enquanto elogia o “tímido” astro do Bayern de Munique

Ao comentar essa aula magistral na CBS Sports, Henry destacou as características específicas que fazem de Olise um atacante tão devastador nos dias de hoje. Enquanto muitos se concentram em seu talento técnico e habilidade nos cruzamentos, o ex-capitão do Arsenal insistiu que a maior arma do francês é seu raciocínio em campo.

“Michael não é como os outros jogadores. Ele pode parecer tímido quando lhe entregam um microfone, mas tem uma mentalidade específica, uma certa visão da vida e uma visão do jogo à altura”, disse a lenda do Arsenal, Henry. “Quando recebe a bola, ele vê coisas que poucos outros conseguem ver. Ele percebe o jogo de forma diferente, vê-o mais com o cérebro do que com os olhos. Ele tenta imaginar o que pode acontecer assim que a bola sai das mãos do goleiro. É preciso antecipar o que vem a seguir.

"Todos sabemos que ele sabe driblar. Ele tem sua própria maneira de ver o jogo e a vida. É por isso que, às vezes, fora de campo, as pessoas não o entendem. Mas ele é um cara agradável, um cara ótimo. Ele não fala muito fora de campo, mas quando tem a bola, ele se expressa muito bem através de seu jogo."