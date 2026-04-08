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Thierry Henry explica por que “as pessoas não entendem” Michael Olise, enquanto elogia o “tímido” astro do Bayern de Munique
Masterclass no Bernabéu
Durante essa atuação de destaque, o ex-jogador do Crystal Palace atormentou incansavelmente a defesa do Real Madrid, tendo, em particular, dado a assistência para o gol de Harry Kane na emocionante vitória por 2 a 1. Sua habilidade de explorar os espaços e cruzar com precisão com os dois pés deixou os anfitriões em apuros durante toda a noite.
Seu impacto na Alemanha tem sido inegável, justificando o investimento significativo feito pelo clube bávaro. O ponta contribuiu para impressionantes 88 gols em apenas 96 partidas ao longo de duas temporadas pelo Bayern de Munique. Em um time repleto de superestrelas consagradas, Olise conseguiu conquistar um papel como principal criador de jogadas, atuando frequentemente como o catalisador dos esquemas táticos de Vincent Kompany em partidas europeias de alta pressão.
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Uma abordagem do jogo centrada no cérebro
Ao comentar essa aula magistral na CBS Sports, Henry destacou as características específicas que fazem de Olise um atacante tão devastador nos dias de hoje. Enquanto muitos se concentram em seu talento técnico e habilidade nos cruzamentos, o ex-capitão do Arsenal insistiu que a maior arma do francês é seu raciocínio em campo.
“Michael não é como os outros jogadores. Ele pode parecer tímido quando lhe entregam um microfone, mas tem uma mentalidade específica, uma certa visão da vida e uma visão do jogo à altura”, disse a lenda do Arsenal, Henry. “Quando recebe a bola, ele vê coisas que poucos outros conseguem ver. Ele percebe o jogo de forma diferente, vê-o mais com o cérebro do que com os olhos. Ele tenta imaginar o que pode acontecer assim que a bola sai das mãos do goleiro. É preciso antecipar o que vem a seguir.
"Todos sabemos que ele sabe driblar. Ele tem sua própria maneira de ver o jogo e a vida. É por isso que, às vezes, fora de campo, as pessoas não o entendem. Mas ele é um cara agradável, um cara ótimo. Ele não fala muito fora de campo, mas quando tem a bola, ele se expressa muito bem através de seu jogo."
Desmentindo os rumores sobre transferências
Naturalmente, essas atuações de alto nível geraram rumores de interesse por parte de outros grandes clubes europeus. No entanto, a diretoria do Bayern foi rápida em desmentir qualquer especulação sobre uma possível transferência para a Premier League ou a La Liga. O clube continua firme em sua convicção de que Olise é uma peça fundamental do seu projeto futuro. Com vários anos restantes em seu contrato atual e sem qualquer desejo aparente de sair, o Bayern está em uma posição sólida para resistir a qualquer especulação externa.
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E agora?
Enquanto o Bayern se prepara para a partida de volta em Munique, os holofotes continuarão, sem dúvida, voltados para o ponta francês. O Real Madrid terá uma tarefa difícil para impedir que ele leve o gigante alemão às semifinais da Liga dos Campeões. No entanto, Olise e o Bayern vão se concentrar primeiro no confronto da Bundesliga fora de casa contra o St. Pauli, no sábado.