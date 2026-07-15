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Thierry Henry explica por que a França continua perdendo para a Espanha, enquanto o lendário atacante admite que a “La Roja” é “muito superior” a Kylian Mbappé e companhia
O domínio da Espanha prejudica a França
Henry assistiu à vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, na terça-feira. Atuando como comentarista da Fox Sports, Henry ficou profundamente impressionado com o desempenho da seleção espanhola.
Ele disse: “Os espanhóis controlaram a bola e mostraram por que são campeões europeus. Foram muito superiores. A melhor equipe venceu. Se você não estiver no jogo desde o início, vai ser difícil. A Espanha é a pior equipe contra a qual se pode estar perdendo por 1 a 0. É difícil de engolir. A França precisa analisar o que aconteceu e sair mais forte dessa situação para voltar com o objetivo de derrotar seu novo inimigo jurado.”
Uma filosofia consistente no futebol
Henry destacou a supremacia consistente do futebol espanhol em várias categorias nos últimos anos. Ele observou que o sucesso deles não é uma coincidência, mas o resultado de uma identidade tática clara que permanece inalterada em todos os níveis.
Henry explicou: “Futebol feminino, torneios de base, Jogos Olímpicos... Eu perdi uma final contra eles [como técnico da seleção sub-23 nas Olimpíadas de 2024]. Repetidamente, eles estão lá. Eles têm uma identidade, uma filosofia: todos jogam da mesma maneira, seja qual for o nível. O técnico conhece o sistema perfeitamente, dá para perceber isso. É uma equipe repleta de estrelas. Quando a Espanha está com a bola, ela não a devolve; cabe a você ir buscá-la. Quero elogiar o sistema e o que eles implementaram.”
Confiar no sistema estabelecido
Henry destacou que o segundo gol da Espanha resultou de uma longa sequência de posse de bola, demonstrando seu DNA futebolístico profundamente enraizado. Ele ressaltou que cada jogador sabe exatamente o que fazer, independentemente de sua experiência.
Henry acrescentou: “Eu vivi isso como jogador contra eles, como técnico contra eles, mas também quando joguei pelo Barcelona. É preciso entender que a bola circula, todos devem permanecer em suas posições, acreditar nos companheiros e deixar a bola rolar. Eles se abrem o tempo todo para atrair a defesa adversária. Você passa a bola contra a França como se eles não estivessem lá. Seja Baena ou Nico Williams em campo, eles sabem o que têm que fazer desde os nove anos. Seja na primeira ou na terceira partida pela seleção, eles sabem porque jogam com o mesmo estilo.”
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Deschamps deixa o cargo enquanto a Espanha aguarda o adversário da final
A França dará agora início a uma nova era após a saída de Didier Deschamps, cujo histórico mandato de 14 anos foi marcado pela conquista da Copa do Mundo de 2018. Enquanto isso, a Espanha chegará à final cheia de confiança. A La Roja se prepara agora para enfrentar o vencedor do tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina, com o objetivo de consolidar seu status como potência absoluta do futebol mundial.
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