Henry assistiu à vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, na terça-feira. Atuando como comentarista da Fox Sports, Henry ficou profundamente impressionado com o desempenho da seleção espanhola.

Ele disse: “Os espanhóis controlaram a bola e mostraram por que são campeões europeus. Foram muito superiores. A melhor equipe venceu. Se você não estiver no jogo desde o início, vai ser difícil. A Espanha é a pior equipe contra a qual se pode estar perdendo por 1 a 0. É difícil de engolir. A França precisa analisar o que aconteceu e sair mais forte dessa situação para voltar com o objetivo de derrotar seu novo inimigo jurado.”