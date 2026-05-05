Getty Images Sport
Traduzido por
Thierry Henry está “impressionado” com a “inteligência” futebolística de Lamine Yamal e espera ver o jovem prodígio do Barcelona e da Espanha no “auge” de sua carreira na Copa do Mundo de 2026
Elogios de uma lenda
Durante um evento da Samsung em Londres, Henry compartilhou suas reflexões sobre o próximo grande evento mundial e o surgimento dos mais novos talentos de elite do futebol. Ao falar sobre a Copa do Mundo de 2026, Henry destacou Yamal, o craque de 18 anos do Barcelona, como um jogador capaz de marcar o torneio. O ícone francês refletiu sobre o papel fundamental do jovem no triunfo da Espanha na Euro 2024 e enfatizou que Yamal possui um nível raro de serenidade que contrasta com sua idade.
- Getty
Um momento de genialidade
Henry revelou que ficou particularmente impressionado com um momento específico durante a semifinal da Euro 2024, quando o ponta priorizou a gestão do jogo em detrimento da glória individual. O francês observou que, enquanto a maioria dos jogadores de 17 anos teria continuado atacando, Yamal teve a inteligência de diminuir o ritmo para beneficiar sua equipe.
Em entrevista ao Marca, Henry comentou: “Sabe o que me impressiona no Lamine? Lembro-me da semifinal contra a França, em um contra-ataque, já vencendo por 2 a 1, ele teve a chance de continuar atacando, mas não, aos 17 anos, ele teve a inteligência de desacelerar o jogo, de controlar o ritmo, porque era o melhor para a equipe. E ele disse isso aos companheiros.
“Ele controlou a bola, dominou e passou para Carvajal. O quê?! Aos 17 anos! As pessoas se concentram em sua habilidade e técnica, mas o que me impressionou foi sua inteligência. Aquele garoto joga como se estivesse no seu próprio bairro. O tempo dirá o que vai acontecer, mas ele me mostrou que pode ser a estrela de qualquer Copa do Mundo.”
Na esperança de um desempenho de ponta
Além das questões táticas específicas, Henry expressou um desejo altruísta de ver os melhores jogadores em ação no maior palco do futebol, mesmo que isso represente uma ameaça para sua França natal. O campeão da Copa do Mundo de 1998 acredita que o torneio merece ver a jovem estrela do Barcelona no auge de suas habilidades.
A lenda do Arsenal declarou: “Espero que ele esteja no auge, porque na Copa do Mundo queremos os melhores jogadores em sua melhor forma. Mesmo que isso seja pior para a França, quero ver o melhor Lamine Yamal lá. Sabemos que ele é um jogador excepcional e já provou isso no último Campeonato Europeu, que a Espanha venceu, aliás.”
- Getty Images
O cenário mundial chama
Yamal, que já conta com 25 partidas pela seleção espanhola e seis gols marcados, chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos jogadores mais observados do mundo. A Espanha está no Grupo H, ao lado da Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai, e sua campanha terá início no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 15 de junho.
Resta saber se Yamal estará em condições de começar como titular na fase de grupos, já que ficou de fora das últimas partidas do Barcelona nesta temporada devido a uma lesão no tendão. É possível que os torcedores da Espanha só vejam o jovem em seu “auge” a partir da fase eliminatória.