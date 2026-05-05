Thierry Henry está “impressionado” com a “inteligência” futebolística de Lamine Yamal e espera ver o jovem prodígio do Barcelona e da Espanha no “auge” de sua carreira na Copa do Mundo de 2026

Henry revelou que ficou particularmente impressionado com um momento específico durante a semifinal da Euro 2024, quando o ponta priorizou a gestão do jogo em detrimento da glória individual. O francês observou que, enquanto a maioria dos jogadores de 17 anos teria continuado atacando, Yamal teve a inteligência de diminuir o ritmo para beneficiar sua equipe.

Em entrevista ao Marca, Henry comentou: “Sabe o que me impressiona no Lamine? Lembro-me da semifinal contra a França, em um contra-ataque, já vencendo por 2 a 1, ele teve a chance de continuar atacando, mas não, aos 17 anos, ele teve a inteligência de desacelerar o jogo, de controlar o ritmo, porque era o melhor para a equipe. E ele disse isso aos companheiros.

“Ele controlou a bola, dominou e passou para Carvajal. O quê?! Aos 17 anos! As pessoas se concentram em sua habilidade e técnica, mas o que me impressionou foi sua inteligência. Aquele garoto joga como se estivesse no seu próprio bairro. O tempo dirá o que vai acontecer, mas ele me mostrou que pode ser a estrela de qualquer Copa do Mundo.”