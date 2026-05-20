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Thierry Henry 2025Getty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Thierry Henry envia um “agradecimento especial” ao elenco do Arsenal de Mikel Arteta por pôr fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League

Arsenal
T. Henry
Premier League
M. Arteta

A lenda do Arsenal, Thierry Henry, liderou as homenagens à equipe de Mikel Arteta depois que os Gunners foram oficialmente coroados campeões da Premier League, encerrando uma dolorosa espera de 22 anos pelo título da primeira divisão. O francês, que foi uma peça fundamental da última equipe campeã do clube em 2004, expressou sua gratidão ao atual elenco de estrelas por finalmente trazer um título para uma nova geração de torcedores.

  • Uma nova geração de campeões

    A longa espera finalmente chegou ao fim para o Arsenal. Após o empate do Manchester City em Bournemouth na noite de terça-feira, a equipe de Arteta foi matematicamente confirmada como campeã da Premier League, provocando comemorações frenéticas em todo o norte de Londres. Pela primeira vez desde a lendária campanha dos “Invincibles” de 2003-04, o troféu está voltando para o Arsenal. Henry, o maior artilheiro da história do clube e um símbolo daquela era de ouro sob o comando de Arsène Wenger, usou as redes sociais para compartilhar sua alegria. Para Henry, essa vitória foi pessoal, pois permitiu que seus filhos testemunhassem o sucesso do clube em primeira mão pela primeira vez na vida.

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  • A emocionante homenagem de Henry

    Em uma postagem para seus cinco milhões de seguidores no Instagram, Henry fez questão de dar crédito aos jogadores que lutaram tanto para levar o clube de volta ao topo do futebol inglês. Ele reconheceu a transição da antiga e histórica casa do clube para o estádio atual, destacando o tempo que a jornada de volta ao topo levou para os torcedores do Arsenal. Sua mensagem ressoou profundamente com uma torcida que passou por mais de duas décadas de tentativas frustradas e projetos de reconstrução antes de Arteta finalmente encontrar a fórmula vencedora.

    “Das arquibancadas de Highbury ao Emirates – Nação Arsenal, finalmente podemos comemorar”, postou Henry. “Agradecimento especial a esta geração – finalmente meus filhos nos viram conquistando o campeonato ❤️🤍 #goonerforlife.”


  • Wenger junta-se às comemorações

    Não foram apenas os jogadores do passado que comemoraram; o arquiteto dos sucessos anteriores do Arsenal também se pronunciou. Arsène Wenger, o homem que levou o Arsenal à glória em 1998, 2002 e 2004, apareceu em um comovente vídeo comemorativo divulgado pelo clube. A influência de Wenger ainda é forte no Emirates, e sua aprovação ao projeto de Arteta representa uma passagem do bastão.

    “Vocês conseguiram”, disse o ex-técnico do Arsenal em sua mensagem ao elenco atual. “Os campeões seguem em frente quando os outros param. Esta é a hora de vocês. Agora, sigam em frente e aproveitem cada momento.”

  • Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC BournemouthGetty Images Sport

    A final da Liga dos Campeões está próxima

    Com o peso de 22 anos finalmente tirado dos ombros, os Gunners irão à Puskas Arena com o vento a seu favor e o título de campeões ingleses recuperado. O Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em Budapeste, no dia 30 de maio, com a chance de conquistar uma histórica dobradinha. O troféu da Premier League será entregue à equipe após o confronto da última rodada contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, neste domingo.

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