Thierry Henry envia um “agradecimento especial” ao elenco do Arsenal de Mikel Arteta por pôr fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League

Em uma postagem para seus cinco milhões de seguidores no Instagram, Henry fez questão de dar crédito aos jogadores que lutaram tanto para levar o clube de volta ao topo do futebol inglês. Ele reconheceu a transição da antiga e histórica casa do clube para o estádio atual, destacando o tempo que a jornada de volta ao topo levou para os torcedores do Arsenal. Sua mensagem ressoou profundamente com uma torcida que passou por mais de duas décadas de tentativas frustradas e projetos de reconstrução antes de Arteta finalmente encontrar a fórmula vencedora.

“Das arquibancadas de Highbury ao Emirates – Nação Arsenal, finalmente podemos comemorar”, postou Henry. “Agradecimento especial a esta geração – finalmente meus filhos nos viram conquistando o campeonato ❤️🤍 #goonerforlife.”



