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Thierry Henry envia um “agradecimento especial” ao elenco do Arsenal de Mikel Arteta por pôr fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League
Uma nova geração de campeões
A longa espera finalmente chegou ao fim para o Arsenal. Após o empate do Manchester City em Bournemouth na noite de terça-feira, a equipe de Arteta foi matematicamente confirmada como campeã da Premier League, provocando comemorações frenéticas em todo o norte de Londres. Pela primeira vez desde a lendária campanha dos “Invincibles” de 2003-04, o troféu está voltando para o Arsenal. Henry, o maior artilheiro da história do clube e um símbolo daquela era de ouro sob o comando de Arsène Wenger, usou as redes sociais para compartilhar sua alegria. Para Henry, essa vitória foi pessoal, pois permitiu que seus filhos testemunhassem o sucesso do clube em primeira mão pela primeira vez na vida.
A emocionante homenagem de Henry
Em uma postagem para seus cinco milhões de seguidores no Instagram, Henry fez questão de dar crédito aos jogadores que lutaram tanto para levar o clube de volta ao topo do futebol inglês. Ele reconheceu a transição da antiga e histórica casa do clube para o estádio atual, destacando o tempo que a jornada de volta ao topo levou para os torcedores do Arsenal. Sua mensagem ressoou profundamente com uma torcida que passou por mais de duas décadas de tentativas frustradas e projetos de reconstrução antes de Arteta finalmente encontrar a fórmula vencedora.
“Das arquibancadas de Highbury ao Emirates – Nação Arsenal, finalmente podemos comemorar”, postou Henry. “Agradecimento especial a esta geração – finalmente meus filhos nos viram conquistando o campeonato ❤️🤍 #goonerforlife.”
Wenger junta-se às comemorações
Não foram apenas os jogadores do passado que comemoraram; o arquiteto dos sucessos anteriores do Arsenal também se pronunciou. Arsène Wenger, o homem que levou o Arsenal à glória em 1998, 2002 e 2004, apareceu em um comovente vídeo comemorativo divulgado pelo clube. A influência de Wenger ainda é forte no Emirates, e sua aprovação ao projeto de Arteta representa uma passagem do bastão.
“Vocês conseguiram”, disse o ex-técnico do Arsenal em sua mensagem ao elenco atual. “Os campeões seguem em frente quando os outros param. Esta é a hora de vocês. Agora, sigam em frente e aproveitem cada momento.”
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A final da Liga dos Campeões está próxima
Com o peso de 22 anos finalmente tirado dos ombros, os Gunners irão à Puskas Arena com o vento a seu favor e o título de campeões ingleses recuperado. O Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em Budapeste, no dia 30 de maio, com a chance de conquistar uma histórica dobradinha. O troféu da Premier League será entregue à equipe após o confronto da última rodada contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, neste domingo.