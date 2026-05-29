O valor da transferência seria exorbitante caso Kroupi fosse contratado. Segundo informações, o Bournemouth tem em mente um valor de cerca de 80 milhões de euros pelo atacante, que se destaca pela habilidade técnica e pela boa finalização. Kroupi ainda tem contrato de longo prazo com o sexto colocado da última temporada da Premier League, válido até 2030.

Além disso, o Bayern provavelmente enfrentaria forte concorrência na disputa pelo jogador da seleção sub-21 da França. No início de maio, houve relatos de um suposto interesse do FC Barcelona, e Kroupi também estaria na mira de gigantes ingleses como Manchester City ou Arsenal.

De qualquer forma, o francês tem um admirador famoso na lenda dos Gunners, Thierry Henry: “Não estou surpreso com o seu desenvolvimento”, disse Henry à Sky Sports sobre seu compatriota, explicando que, como então técnico da seleção sub-21 da França, já havia querido convocá-lo há alguns anos, quando ele tinha apenas 16 anos: “Isso não deu muito certo, porque ele ainda nem tinha jogado pelas seleções sub-17, sub-18 ou sub-19”, explicou Henry, entusiasmado: “Mas quando vejo um jogador com esse talento bruto e essa vontade, a idade não importa para mim.”