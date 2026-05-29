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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Thierry Henry elogia seu “talento bruto”: o Bayern de Munique parece estar de olho no atacante de 80 milhões de euros como alternativa a Anthony Gordon

Bundesliga
Mercado da bola
Premier League
E. Kroupi
Bayern de Munique
Bournemouth

Após o fracasso nas tentativas de contratar Anthony Gordon, o FC Bayern de Munique parece estar de olho em um atacante que, entre outros, tem encantado a lenda do futebol Thierry Henry.

Segundo o site Absolut Bayern, trata-se de Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, clube da Premier League. Os olheiros do clube alemão, detentor do recorde de títulos, estariam acompanhando de perto o jogador de 19 anos.

  • O valor da transferência seria exorbitante caso Kroupi fosse contratado. Segundo informações, o Bournemouth tem em mente um valor de cerca de 80 milhões de euros pelo atacante, que se destaca pela habilidade técnica e pela boa finalização. Kroupi ainda tem contrato de longo prazo com o sexto colocado da última temporada da Premier League, válido até 2030.

    Além disso, o Bayern provavelmente enfrentaria forte concorrência na disputa pelo jogador da seleção sub-21 da França. No início de maio, houve relatos de um suposto interesse do FC Barcelona, e Kroupi também estaria na mira de gigantes ingleses como Manchester City ou Arsenal.

    De qualquer forma, o francês tem um admirador famoso na lenda dos Gunners, Thierry Henry: “Não estou surpreso com o seu desenvolvimento”, disse Henry à Sky Sports sobre seu compatriota, explicando que, como então técnico da seleção sub-21 da França, já havia querido convocá-lo há alguns anos, quando ele tinha apenas 16 anos: “Isso não deu muito certo, porque ele ainda nem tinha jogado pelas seleções sub-17, sub-18 ou sub-19”, explicou Henry, entusiasmado: “Mas quando vejo um jogador com esse talento bruto e essa vontade, a idade não importa para mim.”

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern: Junior Kroupi é versátil no ataque

    Kroupi é formado nas categorias de base do FC Lorient, clube da primeira divisão francesa. Lá, ele já havia estreado pela equipe principal na Ligue 1 aos 16 anos; o Bournemouth pagou 13 milhões de euros pelo seu transferência em fevereiro de 2025. No entanto, Kroupi permaneceu por empréstimo no Lorient pelo restante da temporada 2024/25 e levou seu clube de origem de volta à primeira divisão francesa com 22 gols em 30 jogos.

    Kroupi conseguiu dar o salto para a Premier League em Bournemouth após algumas semanas de adaptação, brilhando com frequência, especialmente na reta final da última temporada. No total, o jovem marcou 13 gols em 33 partidas na Premier League. Para o Bayern, que no verão pretende, na melhor das hipóteses, contratar um jogador capaz de atuar em várias posições no ataque, Kroupi é interessante também devido à sua flexibilidade. Assim, ele pode jogar como centroavante, mas também um pouco mais recuado como meia-atacante ou pelas pontas.

    Recentemente, Anthony Gordon era considerado o jogador preferido do Bayern para essa função, principalmente para ser um concorrente de Luis Diaz na esquerda e um reserva de Harry Kane no ataque. No entanto, o inglês do Newcastle United agora deve se transferir para o FC Barcelona.

    Além de Gordon, nas últimas semanas também se falou muito sobre Yan Diomande no Bayern. O craque ofensivo do RB Leipzig custaria, porém, provavelmente mais de 100 milhões de euros e, além disso, parece estar mais inclinado a uma transferência para o Liverpool. O Paris Saint-Germain também teria grande interesse em Diomande.

  • Próximos jogos do FC Bayern de Munique

    Data

    Jogo

    Competição

    25 de julho

    Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC x FC Bayern

    Amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern x RB Leipzig

    Amistoso

    22 de agosto

    Borussia Dortmund x FC Bayern

    Supercopa da DFL