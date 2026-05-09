Thierry Henry elogia Eden Hazard, dizendo que ele está “em uma categoria à parte”, mas Kevin De Bruyne “tem uma opinião diferente”, enquanto o ex-jogador do Arsenal homenageia lendas da Premier League

No entanto, ao falar do ex-meio-campista do Manchester City, Kevin De Bruyne, o tom de Henry mudou para um profundo respeito intelectual. O francês admitiu que muitas vezes vê reflexos de si mesmo na intensidade e na visão do meio-campista. Após uma pausa pensativa, Henry explicou: “Mas Kevin De Bruyne... Ele é diferente. Ele vê as coisas de maneira diferente. Muitas vezes me reconheci nele. Porque ele tem uma maneira de ver as coisas, de encarar a vida, de falar, de compreender certas questões.”

Os comentários de Henry oferecem uma visão sobre o temperamento de De Bruyne, cujo perfeccionismo em campo às vezes é confundido com frustração por torcedores e críticos. Para Henry, essa garra é simplesmente um subproduto de um cérebro futebolístico de elite que opera em uma frequência mais elevada do que a das pessoas ao seu redor.