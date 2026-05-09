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Thierry Henry elogia Eden Hazard, dizendo que ele está “em uma categoria à parte”, mas Kevin De Bruyne “tem uma opinião diferente”, enquanto o ex-jogador do Arsenal homenageia lendas da Premier League
A magia de Hazard
Henry nunca escondeu sua admiração por Hazard, um jogador que ficou famoso por aterrorizar as defesas da Premier League durante sua passagem repleta de títulos pelo Chelsea. O francês trabalhou em estreita colaboração com Hazard durante sua passagem como assistente técnico da seleção belga, testemunhando em primeira mão o talento bruto que permitia ao ponta decidir jogos sozinho.
“Eden é Eden. Ele está em uma classe à parte”, disse Thierry Henry ao L'Avenir, reconhecendo o talento natural do ponta e o brilhantismo único que ele demonstrava consistentemente durante seus anos de auge no Chelsea, na Premier League.
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Uma conexão mais profunda com De Bruyne
No entanto, ao falar do ex-meio-campista do Manchester City, Kevin De Bruyne, o tom de Henry mudou para um profundo respeito intelectual. O francês admitiu que muitas vezes vê reflexos de si mesmo na intensidade e na visão do meio-campista. Após uma pausa pensativa, Henry explicou: “Mas Kevin De Bruyne... Ele é diferente. Ele vê as coisas de maneira diferente. Muitas vezes me reconheci nele. Porque ele tem uma maneira de ver as coisas, de encarar a vida, de falar, de compreender certas questões.”
Os comentários de Henry oferecem uma visão sobre o temperamento de De Bruyne, cujo perfeccionismo em campo às vezes é confundido com frustração por torcedores e críticos. Para Henry, essa garra é simplesmente um subproduto de um cérebro futebolístico de elite que opera em uma frequência mais elevada do que a das pessoas ao seu redor.
O "extraordinário" craque vê o que os outros não veem
A estrela dos “Invincibles” do Arsenal acredita que a execução técnica de De Bruyne é impulsionada por uma compreensão única do jogo. Ele observou que a capacidade do meio-campista de dar passes que deixam os espectadores perplexos vem da maneira como ele vê o futebol de forma diferente. “Muitas vezes, as pessoas se perguntam: ‘Por que ele fica irritado?’ É só que o Kevin é diferente”, disse Henry.
Para Henry, esse temperamento é exatamente o que faz do meio-campista belga um dos maiores craques da história do esporte. “É por isso que, de vez em quando, ele dá um passe que te faz perguntar: ‘o que ele viu?’ Ele é um jogador extraordinário”, acrescentou o francês.
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De Bruyne continua no comando
Enquanto Hazard se aposentou após uma passagem marcada por lesões pelo Real Madrid, De Bruyne continua atuando no mais alto nível. O meia, que deixou o City no verão passado após uma passagem de grande sucesso e repleta de títulos pelo Napoli, disputou 19 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências.