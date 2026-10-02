AFP
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Thierry Henry diz que Zinedine Zidane está "no mesmo patamar de Deus" enquanto o ícone da França desfruta de um início impecável como técnico
Ícone francês realiza sonho de comandar do banco de reservas
Henry elogiou o início perfeito de Zidane depois de o treinador conquistar o máximo de pontos nos seus dois primeiros jogos no comando da França. Assumir a seleção francesa era uma ambição antiga pela qual ele esperou pacientemente após deixar o banco do Santiago Bernabéu: "Eu disse a mim mesmo que a única coisa que queria fazer depois do Real Madrid era isto."
O técnico de 54 anos causou impacto imediato com uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Turquia na sexta-feira, 25 de setembro, tornando-se o primeiro treinador da França a vencer em sua estreia desde Aime Jacquet, em 1994, antes de garantir um placar idêntico na Bélgica três dias depois.
- Panoramic by PsnewZ
Comparação com divindade define a estatura de um técnico
Ao observar a aura imediata e a influência de seu ex-companheiro da equipe campeã da Copa do Mundo de 1998, Henry destacou o status extraordinário do técnico recém-nomeado dentro do futebol. Em entrevista ao programa 'Rothen s'enflamme', da RMC, o ex-atacante do Arsenal disse: "A chegada de Zizou é extraordinária. É ter alguém que, quando se trata de futebol, está no mesmo nível de Deus. Digo isso sem querer ofender os fiéis, mas, para nós, no futebol, ele está no mesmo nível de Deus."
Ex-companheiro de equipe pede consistência implacável
Henry também destacou em primeira mão como a presença da lenda no vestiário tem inspirado a próxima geração de talentos franceses: "Tê-lo com a seleção francesa e ver o que ele pode trazer para esta geração... Já vimos os rapazes falando e se expressando sobre ele. Vimos os olhos deles brilharem... É perfeitamente normal porque, no fim das contas, ele é o Zizou!"
No entanto, ao refletir sobre as implacáveis expectativas públicas que antes recaíam sobre Didier Deschamps, Henry ressaltou que o sucesso sustentado continua sendo essencial: "Mas ainda precisamos de resultados; ele já conquistou alguns, e terá de mantê-los. Então, como eu disse sobre Deschamps, boa sorte!"
- ZUMA Press Wire
O Stade de France recebe grandes jogos
Um clássico europeu aguarda a França enquanto ela se prepara para receber a Itália no Stade de France, na noite de sexta-feira. Os jogos chegam em sequência para a líder do grupo, que depois recebe a Bélgica em Saint-Denis na quarta rodada, na próxima segunda-feira. Partidas consecutivas em casa oferecem a Zidane uma oportunidade ideal para ampliar sua sequência de vitórias e consolidar sua liderança no topo da Liga das Nações.
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