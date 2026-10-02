Henry elogiou o início perfeito de Zidane depois de o treinador conquistar o máximo de pontos nos seus dois primeiros jogos no comando da França. Assumir a seleção francesa era uma ambição antiga pela qual ele esperou pacientemente após deixar o banco do Santiago Bernabéu: "Eu disse a mim mesmo que a única coisa que queria fazer depois do Real Madrid era isto."

O técnico de 54 anos causou impacto imediato com uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Turquia na sexta-feira, 25 de setembro, tornando-se o primeiro treinador da França a vencer em sua estreia desde Aime Jacquet, em 1994, antes de garantir um placar idêntico na Bélgica três dias depois.