Com esse gol digno de nota, o atacante da seleção alemã é agora o primeiro jogador alemão na história da Liga dos Campeões moderna a marcar em duas finais. Em 2021, ele já havia marcado o gol da vitória pelo Chelsea FC em Porto contra o Manchester City (1 a 0).
Thierry Henry deve ter um dom profético! Kai Havertz faz história na Liga dos Campeões contra o PSG
Franz “Bulle” Roth e Gerd Müller também conseguiram isso pelo FC Bayern na disputa pela Taça de Henkel; no entanto, na época, a competição ainda se chamava Copa dos Campeões da Europa e era disputada apenas em fases eliminatórias.
Além disso, Havertz é apenas o terceiro jogador a ter sucesso em finais da Liga dos Campeões por clubes diferentes. Antes dele, apenas Cristiano Ronaldo (pelo Manchester United e pelo Real Madrid) e Mario Mandzukic (pelo Bayern de Munique e pela Juventus) conseguiram essa façanha."Quando era criança, nunca teria sonhado que marcaria um gol na final e venceria o jogo. Sempre terei orgulho disso. Tento simplesmente levar esse sentimento comigo e espero que isso aconteça novamente", disse Havertz ao Guardian antes da partida.
Thierry Henry sobre Kai Havertz: “Ele tem o dom de marcar gols decisivos”
No confronto contra o PSG, atual campeão, Havertz marcou seu gol histórico já aos seis minutos da noite de sábado. Após um passe de Piero Hincapie, ele avançou pela lateral esquerda, não foi pressionado de forma decisiva pelo adversário Willian Pacho nem mesmo dentro da área e chutou a bola por baixo da trave, de um ângulo fechado. O goleiro do Paris, Matvey Safonov, não teve chance. Para o Arsenal, que entrou no confronto contra o Paris – que havia derrotado o Bayern – como claro azarão, isso significou um início perfeito.
Pouco antes da partida, a lenda do Arsenal, Thierry Henry, elogiou Havertz e, apropriadamente, disse ao jornal Bild: “Ele tem esse dom de marcar gols importantes.” O ex-capitão dos Gunners continuou elogiando: “Ele pressiona constantemente, entende muito bem o jogo graças ao seu alto QI futebolístico. Ele usa a cabeça. Isso permite que ele seja utilizado em várias posições. Espero que Havertz consiga agora ficar livre de lesões.”
Havertz vem de uma temporada difícil, na qual foi prejudicado várias vezes por problemas com lesões. No entanto, ele foi ganhando ritmo no final da temporada e marcou vários gols importantes na conquista do título da Premier League e na classificação para a final da Liga dos Campeões.
Em 25 partidas oficiais, ele marcou oito gols e ainda deu cinco assistências para o time londrino.
Kai Havertz está definitivamente escalado como atacante na seleção alemã
É provável que também no campo de treinamento da seleção alemã tenham recebido com satisfação a notícia do sucesso de Havertz. Justamente por causa da participação na final da Liga dos Campeões, o ex-jogador do Leverkusen não estará presente em Herzogenaurach no campo de treinamento para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Havertz também perderá o penúltimo amistoso, no domingo à noite, contra a Finlândia.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já declarou, no entanto, que Havertz está escalado como atacante na sua posição no esquema 4-2-3-1.
