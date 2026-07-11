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Thierry Henry destaca o ponto forte “mais impressionante” da França, enquanto o lendário atacante abraça Kylian Mbappé em uma visita surpresa ao vestiário
Henry visita a seleção francesa
O lendário atacante francês Henry visitou o vestiário dos Bleus após a vitória convincente de sua seleção sobre o Marrocos no Boston Stadium. A presença do campeão da Copa do Mundo de 1998 foi calorosamente recebida por jogadores como Ousmane Dembélé, Malo Gusto e Lucas Hernández, e o ícone também trocou um abraço caloroso com o capitão da equipe, Mbappé.
Henry, que atua como comentarista na televisão americana, admitiu ter ficado completamente impressionado com o nível de desempenho exibido pelos jogadores de Didier Deschamps.
- Getty Images Sport
Lenda elogia o trabalho defensivo
Ao entrar no vestiário vestindo um terno perfeitamente ajustado, Henry se aproximou imediatamente da seleção francesa para dar os parabéns. Em entrevista à imprensa oficial da seleção francesa, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos dos Les Bleus fez uma análise detalhada do desempenho extraordinário da equipe, destacando especialmente o ritmo de trabalho sem a posse de bola como a pedra angular do sucesso.
Henry expressou sua admiração diretamente a Mbappé e ao restante da equipe: “Sinceramente, pessoal, nem sabemos mais o que dizer.” Em seguida, acrescentou sua análise tática do brilhantismo da equipe: “Com a posse de bola: extraordinária, como sempre. Mas, para mim, o que mais me impressiona é a capacidade da equipe de recuperar a bola.
“O que a equipe faz quando não está com a posse de bola é extraordinário. Sabemos muito bem do que essa equipe é capaz quando está com a posse, mas essa capacidade de manter a bola no campo adversário, de não desistir, de sufocar o adversário... Bravo, ‘DD’, bravo à equipe e aos torcedores também.
“Eu estava na TV, e ver esse entusiasmo é realmente extraordinário. Que dure por muito tempo. Isso realmente aquece o coração, especialmente ao ver uma equipe como essa. Mas, ei, estamos apenas nas semifinais. É lindo, não me interpretem mal! Mas quando digo ‘estamos apenas nas semifinais’, é porque queremos chegar até o fim.”
Encontro com a estrela olímpica
Essa visita emocionante também serviu como um reencontro entre Henry e o meio-campista Manu Kone, que foi um de seus principais jogadores durante a campanha que rendeu a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. Além de conversar de perto com Kone e pegar a camisa de Michael Olise, Henry — acompanhado pelo ex-atacante da seleção nacional André-Pierre Gignac — continuou a motivar os jogadores a não se deixarem levar pela complacência antes de trazer com sucesso o troféu mais prestigiado de volta a Paris.
Ele reservou um momento para fazer um elogio específico a Kone: “Hoje, reconheci o verdadeiro Manu.”
- AFP
O desafio da semifinal está por vir
A França precisa agora concentrar-se na preparação para o confronto decisivo das semifinais contra a Espanha, na terça-feira. Os jogadores de Deschamps estão, atualmente, em uma impressionante onda de impulso, mas a eficácia no ataque e a disciplina na transição defensiva, destacadas por Henry, serão os fatores decisivos neste confronto.
A imensa expectativa do público e a grande ambição de chegar à final servirão tanto de motivação quanto de pressão para o capitão Mbappé e seus companheiros nos próximos dias.
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