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GFX Kylian Mbappe Thierry HenryGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Thierry Henry destaca o ponto forte “mais impressionante” da França, enquanto o lendário atacante abraça Kylian Mbappé em uma visita surpresa ao vestiário

K. Mbappe
França
T. Henry
Copa do Mundo

Thierry Henry fez uma aparição surpresa no vestiário da França para parabenizar o time após a vitória convincente por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. O lendário atacante trocou um abraço caloroso com o capitão Kylian Mbappé antes de elogiar a coesão defensiva da equipe, embora tenha alertado que o trabalho ainda não está concluído.

  • Henry visita a seleção francesa

    O lendário atacante francês Henry visitou o vestiário dos Bleus após a vitória convincente de sua seleção sobre o Marrocos no Boston Stadium. A presença do campeão da Copa do Mundo de 1998 foi calorosamente recebida por jogadores como Ousmane Dembélé, Malo Gusto e Lucas Hernández, e o ícone também trocou um abraço caloroso com o capitão da equipe, Mbappé.

    Henry, que atua como comentarista na televisão americana, admitiu ter ficado completamente impressionado com o nível de desempenho exibido pelos jogadores de Didier Deschamps.


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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lenda elogia o trabalho defensivo

    Ao entrar no vestiário vestindo um terno perfeitamente ajustado, Henry se aproximou imediatamente da seleção francesa para dar os parabéns. Em entrevista à imprensa oficial da seleção francesa, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos dos Les Bleus fez uma análise detalhada do desempenho extraordinário da equipe, destacando especialmente o ritmo de trabalho sem a posse de bola como a pedra angular do sucesso.

    Henry expressou sua admiração diretamente a Mbappé e ao restante da equipe: “Sinceramente, pessoal, nem sabemos mais o que dizer.” Em seguida, acrescentou sua análise tática do brilhantismo da equipe: “Com a posse de bola: extraordinária, como sempre. Mas, para mim, o que mais me impressiona é a capacidade da equipe de recuperar a bola.

    “O que a equipe faz quando não está com a posse de bola é extraordinário. Sabemos muito bem do que essa equipe é capaz quando está com a posse, mas essa capacidade de manter a bola no campo adversário, de não desistir, de sufocar o adversário... Bravo, ‘DD’, bravo à equipe e aos torcedores também.

    “Eu estava na TV, e ver esse entusiasmo é realmente extraordinário. Que dure por muito tempo. Isso realmente aquece o coração, especialmente ao ver uma equipe como essa. Mas, ei, estamos apenas nas semifinais. É lindo, não me interpretem mal! Mas quando digo ‘estamos apenas nas semifinais’, é porque queremos chegar até o fim.”

  • Encontro com a estrela olímpica

    Essa visita emocionante também serviu como um reencontro entre Henry e o meio-campista Manu Kone, que foi um de seus principais jogadores durante a campanha que rendeu a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. Além de conversar de perto com Kone e pegar a camisa de Michael Olise, Henry — acompanhado pelo ex-atacante da seleção nacional André-Pierre Gignac — continuou a motivar os jogadores a não se deixarem levar pela complacência antes de trazer com sucesso o troféu mais prestigiado de volta a Paris.

    Ele reservou um momento para fazer um elogio específico a Kone: “Hoje, reconheci o verdadeiro Manu.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    O desafio da semifinal está por vir

    A França precisa agora concentrar-se na preparação para o confronto decisivo das semifinais contra a Espanha, na terça-feira. Os jogadores de Deschamps estão, atualmente, em uma impressionante onda de impulso, mas a eficácia no ataque e a disciplina na transição defensiva, destacadas por Henry, serão os fatores decisivos neste confronto.

    A imensa expectativa do público e a grande ambição de chegar à final servirão tanto de motivação quanto de pressão para o capitão Mbappé e seus companheiros nos próximos dias.

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