Thierry Henry destaca o ponto forte “mais impressionante” da França, enquanto o lendário atacante abraça Kylian Mbappé em uma visita surpresa ao vestiário

Ao entrar no vestiário vestindo um terno perfeitamente ajustado, Henry se aproximou imediatamente da seleção francesa para dar os parabéns. Em entrevista à imprensa oficial da seleção francesa, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos dos Les Bleus fez uma análise detalhada do desempenho extraordinário da equipe, destacando especialmente o ritmo de trabalho sem a posse de bola como a pedra angular do sucesso.

Henry expressou sua admiração diretamente a Mbappé e ao restante da equipe: “Sinceramente, pessoal, nem sabemos mais o que dizer.” Em seguida, acrescentou sua análise tática do brilhantismo da equipe: “Com a posse de bola: extraordinária, como sempre. Mas, para mim, o que mais me impressiona é a capacidade da equipe de recuperar a bola.

“O que a equipe faz quando não está com a posse de bola é extraordinário. Sabemos muito bem do que essa equipe é capaz quando está com a posse, mas essa capacidade de manter a bola no campo adversário, de não desistir, de sufocar o adversário... Bravo, ‘DD’, bravo à equipe e aos torcedores também.

“Eu estava na TV, e ver esse entusiasmo é realmente extraordinário. Que dure por muito tempo. Isso realmente aquece o coração, especialmente ao ver uma equipe como essa. Mas, ei, estamos apenas nas semifinais. É lindo, não me interpretem mal! Mas quando digo ‘estamos apenas nas semifinais’, é porque queremos chegar até o fim.”