Thierry Henry deixa Kylian Mbappé de fora ao indicar o “jogador mais importante” da França após a vitória na Copa do Mundo contra o Senegal

A partida estava em equilíbrio delicado após um início lento, em que a França conseguiu apenas um único chute no primeiro tempo — seu menor total em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo desde que a Opta começou a analisar a competição (1966) —, até que ajustes táticos permitiram que o meia do Bayern de Munique exercesse mais influência no segundo tempo. Henry destacou o trabalho defensivo e a inteligência posicional demonstrados por Olise, que neutralizaram efetivamente a capacidade do Senegal de fazer a transição a partir de seu próprio campo.

Henry explicou: “Gosto da maneira como ele joga e acho que o jogo mudou no segundo tempo, quando ele assumiu a posição de camisa 10. Sei que foi ele quem criou aquele gol pela direita [para Kylian Mbappé]. Mas, quando jogava no meio, o que ele fazia era impedir o Senegal de jogar. Ele estava sempre impedindo o meio-campista de receber a bola. Ele vê tudo. Ele tem um impacto nas partidas que não consigo explicar para vocês. Se você cometer um único erro de não estar atento ao que ele vai fazer, ele vai te punir com um passe. O impacto que ele causou no segundo tempo fez a equipe funcionar.”