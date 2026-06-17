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Thierry Henry deixa Kylian Mbappé de fora ao indicar o “jogador mais importante” da França após a vitória na Copa do Mundo contra o Senegal
Olise é o destaque na vitória do Senegal
Mbappé pode ter ganhado as manchetes ao marcar dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal, tornando-se oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos dos Bleus com 58 gols, mas Henry acredita que o verdadeiro catalisador do sucesso da equipe está em outro lugar. O ex-ícone do Arsenal apontou Olise como o jogador que realmente faz a seleção francesa funcionar em seu melhor nível.
Falando como analista da FOX Sports, Henry elogiou muito a maneira como Olise ditou o ritmo da partida. O meio-campista terminou a partida com 76 toques na bola e quatro chances criadas, incluindo a assistência decisiva para o primeiro gol de Mbappé. Henry observou que toda a dinâmica da partida mudou quando Olise assumiu uma função mais central no segundo tempo.
- AFP
Henry faz uma distinção entre MVP e MIP
Apesar das façanhas recordistas de Mbappé — com os dois gols marcados na terça-feira, elevando sua contagem na Copa do Mundo para 14 gols, o que o deixa a apenas dois gols de igualar os maiores artilheiros de todos os tempos do torneio, Lionel Messi, que empatou com ele após marcar um hat-trick na vitória da França, e Miroslav Klose —, Henry teve o cuidado de distinguir entre brilhantismo individual e importância tática. Ele continua sendo um grande admirador do capitão francês, mas sugeriu que a integridade estrutural da equipe agora depende fortemente da presença de Olise no terço final do campo.
Henry disse: “[Mbappé] sempre será o nosso MVP. Michael Olise está começando a ser o nosso MIP, o jogador mais importante. Kylian atendeu ao chamado e eu estava muito confiante. Eu disse que iria apoiá-lo para que ele atendesse ao chamado, e ele atendeu. Ele sempre será o nosso MVP. Michael Olise está começando a ser o nosso MIP, o jogador mais importante.”
A mudança tática que derrotou o Senegal
A partida estava em equilíbrio delicado após um início lento, em que a França conseguiu apenas um único chute no primeiro tempo — seu menor total em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo desde que a Opta começou a analisar a competição (1966) —, até que ajustes táticos permitiram que o meia do Bayern de Munique exercesse mais influência no segundo tempo. Henry destacou o trabalho defensivo e a inteligência posicional demonstrados por Olise, que neutralizaram efetivamente a capacidade do Senegal de fazer a transição a partir de seu próprio campo.
Henry explicou: “Gosto da maneira como ele joga e acho que o jogo mudou no segundo tempo, quando ele assumiu a posição de camisa 10. Sei que foi ele quem criou aquele gol pela direita [para Kylian Mbappé]. Mas, quando jogava no meio, o que ele fazia era impedir o Senegal de jogar. Ele estava sempre impedindo o meio-campista de receber a bola. Ele vê tudo. Ele tem um impacto nas partidas que não consigo explicar para vocês. Se você cometer um único erro de não estar atento ao que ele vai fazer, ele vai te punir com um passe. O impacto que ele causou no segundo tempo fez a equipe funcionar.”
- AFP
Encontrando a peça que faltava no quebra-cabeça francês
Há anos, a França vem buscando um sucessor natural para os criativos arquitetos do passado. Henry acredita que, em Olise — que deu 28 assistências em partidas de clube e da seleção nesta temporada, segundo a Opta, mais do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas europeias —, eles finalmente encontraram o perfil de jogador que permite que o ataque repleto de estrelas se destaque, conectando as várias fases do jogo de maneira harmoniosa.
Henry concluiu: “Na conexão de que precisamos, desde a defesa do meio-campo até ele… esse é o jogador que fazia falta há muito tempo na França. Aquele pequeno número 10, acho que essa é a posição dele.” Com a fase eliminatória se aproximando, a parceria entre o “Jogador Mais Valioso” e o “Jogador Mais Importante” parece destinada a ser a base da campanha da França rumo ao título.