Tendo trabalhado ao lado dessas figuras icônicas, Stack, falando com exclusividade à GOAL enquanto as ótimas odds de apostas em futebol precificam a campanha 2026-27 da Premier League, disse ao ser questionado sobre misturar e combinar duas gerações: “Na verdade, já fiz isso antes, só que com meus dois filhos, porque eles estavam questionando os Invincibles. Eles acham que éramos absolutamente horríveis porque nunca nos viram em carne e osso. Eles não conseguem entender direito quem eram Thierry Henry e Dennis Bergkamp e como era aquilo com os dois no ataque.

“Olha, o jogo mudou completamente. Uma coisa que não mudou é vencer, e o Arsenal, em termos daquele time, tinha a mentalidade de não ser derrotado. Então, no geral, eu realmente acho que há um grande argumento para dizer que o futebol andou para trás.

“Quando o Arsenal dos Invincibles enfrentava times como Chelsea e United, por exemplo, e possivelmente o Liverpool também. Não consigo listar todos para você, seriam muitos, mas quando você fala sobre o que havia na Premier League naquela época, com a qualidade de Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, a lista é interminável. E eu acho, sim, que era muito mais difícil fazer isso naquela época do que é agora, na minha opinião.

“Eu odiaria ir jogador por jogador, mas acho que seria 50 a 50, realmente acho. Há certos jogadores daquele time dos Invincibles que você simplesmente não pode tirar, como Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, por exemplo, Ashley Cole. São cinco de cara, e aí você começa a colocar Robert Pires nessa lista. Acho que Pires estaria na esquerda no lugar do que temos no momento. Acho que há argumentos a favor de Gilberto Silva e pessoas assim. Ele venceu uma Copa do Mundo, por exemplo.

“Se ao menos pudéssemos juntar os dois. Acho que teríamos um timaço, pode acreditar. Mas este novo grupo de jogadores do Arsenal é comandado de forma diferente. O jogo mudou, mas eles estão encontrando maneiras de vencer jogos. Estão encontrando maneiras de conquistar troféus agora, o que obviamente é algo muito positivo.”