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Thierry Henry, Declan Rice, Dennis Bergkamp e Bukayo Saka: quais integrantes da equipe do Arsenal campeã da Premier League de 2026 entrariam no time dos Invincibles?
Quantos pontos os “Invincibles” invictos do Arsenal somaram?
No auge de sua força no início dos anos 2000, o Arsenal assegurou o domínio doméstico de forma histórica. Não sofreu uma única derrota ao longo de 38 partidas da Premier League, com 26 vitórias e 12 empates deixando o gigante do norte de Londres com 90 pontos.
Ninguém antes ou depois conseguiu igualar esse feito na elite do futebol inglês. Uma marca importante nos livros de recordes será difícil de apagar, com até nomes como Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Jurgen Klopp e Pep Guardiola ficando aquém nesse quesito.
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Henry, Bergkamp e Vieira foram figuras talismânicas do Arsenal
O Arsenal voltou ao topo na temporada passada, após três vice-campeonatos consecutivos, com Mikel Arteta querendo construir uma dinastia no Emirates Stadium para rivalizar com a que foi estabelecida anteriormente em Highbury.
Ele tem muito talento à sua disposição, incluindo os campeões da Copa do Mundo David Raya e Mikel Merino, os astros da Inglaterra Declan Rice e Bukayo Saka, além dos imponentes zagueiros William Saliba e Gabriel Magalhaes.
Algum deles entraria em um XI combinado se os "Invincibles" de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieria, Ashley Cole, Sol Campball e Robert Pires fossem levados em conta?
Rice e Saka entrariam no estrelado time dos "Invincibles" do Arsenal?
Tendo trabalhado ao lado dessas figuras icônicas, Stack, falando com exclusividade à GOAL enquanto as ótimas odds de apostas em futebol precificam a campanha 2026-27 da Premier League, disse ao ser questionado sobre misturar e combinar duas gerações: “Na verdade, já fiz isso antes, só que com meus dois filhos, porque eles estavam questionando os Invincibles. Eles acham que éramos absolutamente horríveis porque nunca nos viram em carne e osso. Eles não conseguem entender direito quem eram Thierry Henry e Dennis Bergkamp e como era aquilo com os dois no ataque.
“Olha, o jogo mudou completamente. Uma coisa que não mudou é vencer, e o Arsenal, em termos daquele time, tinha a mentalidade de não ser derrotado. Então, no geral, eu realmente acho que há um grande argumento para dizer que o futebol andou para trás.
“Quando o Arsenal dos Invincibles enfrentava times como Chelsea e United, por exemplo, e possivelmente o Liverpool também. Não consigo listar todos para você, seriam muitos, mas quando você fala sobre o que havia na Premier League naquela época, com a qualidade de Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, a lista é interminável. E eu acho, sim, que era muito mais difícil fazer isso naquela época do que é agora, na minha opinião.
“Eu odiaria ir jogador por jogador, mas acho que seria 50 a 50, realmente acho. Há certos jogadores daquele time dos Invincibles que você simplesmente não pode tirar, como Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, por exemplo, Ashley Cole. São cinco de cara, e aí você começa a colocar Robert Pires nessa lista. Acho que Pires estaria na esquerda no lugar do que temos no momento. Acho que há argumentos a favor de Gilberto Silva e pessoas assim. Ele venceu uma Copa do Mundo, por exemplo.
“Se ao menos pudéssemos juntar os dois. Acho que teríamos um timaço, pode acreditar. Mas este novo grupo de jogadores do Arsenal é comandado de forma diferente. O jogo mudou, mas eles estão encontrando maneiras de vencer jogos. Estão encontrando maneiras de conquistar troféus agora, o que obviamente é algo muito positivo.”
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Arsenal 2026-27: defesa do título da Premier League e busca pela Champions League
David Raya, Jurrien Timber, Saliba ou Gabriel, Rice e Saka estão entre os que pressionam por inclusão no time dos "Invincibles". O desafio que eles enfrentam agora é se tornar vencedores de múltiplos títulos, enquanto constroem a própria história em termos de troféus.
Após sofrer outra derrota em final em 2026, o Arsenal ainda espera pelo primeiro título da Liga dos Campeões. Haverá esforços para corrigir isso na próxima campanha, que está marcada para começar em 21 de agosto, depois de enfrentar o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, quando receberá o Coventry, recém-promovido.
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