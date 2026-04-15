Thierry Henry compara Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo após a atuação “destemida” do jovem prodígio do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid

Trabalhando como comentarista da CBS, Henry ficou impressionado com a capacidade do adolescente de fazer corresponder sua retórica ambiciosa pré-jogo com um desempenho de elite em campo. A lenda do Arsenal e do Barcelona observou que essa combinação de confiança verbal e execução técnica é uma característica rara, geralmente reservada aos maiores ícones do futebol.

Refletindo sobre o impacto do camisa 10 e sua abordagem psicológica única, Henry disse: “Era isso que o jovem Cristiano Ronaldo costumava fazer: ele falava com ousadia nas entrevistas e comprovava isso em campo. Yamal disse que carregaria o Barcelona sozinho e, com apenas dois minutos de jogo, já havia marcado. Mas o que me impressiona ainda mais é sua coragem. Apesar de tão jovem, ele joga com confiança, criatividade e maturidade além da sua idade. Ele não se esconde, exige a bola e faz as coisas acontecerem quando mais importa. Essa é a marca de um jogador especial.”