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Thierry Henry compara Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo após a atuação “destemida” do jovem prodígio do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
Adolescente lidera uma reação corajosa
O Barcelona enfrentava uma desvantagem assustadora de dois gols ao chegar à segunda partida das quartas de final, mas Yamal acendeu a esperança logo aos quatro minutos de jogo. Ferran Torres logo empatou o placar agregado, mas a equipe de Hansi Flick acabou sendo derrotada pelo gol de Ademola Lookman e pelo cartão vermelho recebido por Eric Garcia no final da partida. A derrota confirmou a eliminação do time catalão por 3 a 2 no placar agregado, apesar da atuação incansável de Yamal, que quase protagonizou uma das viradas mais memoráveis da história da competição.
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Henry elogia a ousadia ao estilo de Ronaldo
Trabalhando como comentarista da CBS, Henry ficou impressionado com a capacidade do adolescente de fazer corresponder sua retórica ambiciosa pré-jogo com um desempenho de elite em campo. A lenda do Arsenal e do Barcelona observou que essa combinação de confiança verbal e execução técnica é uma característica rara, geralmente reservada aos maiores ícones do futebol.
Refletindo sobre o impacto do camisa 10 e sua abordagem psicológica única, Henry disse: “Era isso que o jovem Cristiano Ronaldo costumava fazer: ele falava com ousadia nas entrevistas e comprovava isso em campo. Yamal disse que carregaria o Barcelona sozinho e, com apenas dois minutos de jogo, já havia marcado. Mas o que me impressiona ainda mais é sua coragem. Apesar de tão jovem, ele joga com confiança, criatividade e maturidade além da sua idade. Ele não se esconde, exige a bola e faz as coisas acontecerem quando mais importa. Essa é a marca de um jogador especial.”
Temporada recorde para o jovem prodígio
O gol de Yamal em Madri foi sua 40ª participação direta em gols nesta temporada, um recorde pessoal que reforça seu status como peça fundamental deste jovem elenco do Barcelona. Embora a equipe não tenha conseguido manter o gol invicto pela 15ª partida consecutiva na Liga dos Campeões, seu atacante estrela continuou a atingir novos patamares no cenário europeu.
Comparando a trajetória de Yamal à de outros grandes nomes, Henry acrescentou: “Se ele continuar assim, trabalhando duro e mantendo o foco, tem tudo para se tornar um dos melhores do mundo. Lionel Messi tinha um talento incrível, mas esse tipo de confiança ousada de Yamal é única e emocionante de se ver.”
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A questão do título de propriedade é agora a prioridade
Com os títulos europeus fora de alcance, o foco do Barcelona volta-se inteiramente para garantir o segundo título consecutivo da La Liga. Com uma vantagem de nove pontos na liderança e sete partidas pela frente, a equipe de Flick retoma a busca pelo título contra o Celta de Vigo no Spotify Camp Nou na próxima quarta-feira, onde se espera que Yamal volte a liderar o ataque enquanto os blaugranas se aproximam do troféu.