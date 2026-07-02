Thierry Henry alerta a Inglaterra antes do confronto “perigoso” contra o México e ressalta que “Sir Harry Kane” não pode ser sempre o salvador da seleção na Copa do Mundo

A Inglaterra garantiu sua vaga nas oitavas de final após uma dramática vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, mas Henry não ficou nem um pouco convencido com o desempenho. O ex-campeão da Copa do Mundo acredita que as condições de umidade e a altitude da Cidade do México representarão uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que os jogadores de Tuchel tenham enfrentado até agora.

Em entrevista à Fox Sports, Henry instou a Inglaterra a resolver o problema das partidas lentas antes de entrar na “cova dos leões” do Estádio Azteca. “Não dá para falar disso muito cedo, mas é preciso resolver a situação”, disse Henry. “Se eles começarem no Azteca da mesma forma que começaram hoje [contra a República Democrática do Congo], tendo que lidar com a altitude, não sabemos como estará o clima. Uma coisa é jogar em um estádio coberto com climatização e outra completamente diferente é jogar ao ar livre naquela altitude.”



