Getty Images Sport
Traduzido por
Thierry Henry alerta a Inglaterra antes do confronto “perigoso” contra o México e ressalta que “Sir Harry Kane” não pode ser sempre o salvador da seleção na Copa do Mundo
Henry faz advertência ao Azteca
A Inglaterra garantiu sua vaga nas oitavas de final após uma dramática vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, mas Henry não ficou nem um pouco convencido com o desempenho. O ex-campeão da Copa do Mundo acredita que as condições de umidade e a altitude da Cidade do México representarão uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que os jogadores de Tuchel tenham enfrentado até agora.
Em entrevista à Fox Sports, Henry instou a Inglaterra a resolver o problema das partidas lentas antes de entrar na “cova dos leões” do Estádio Azteca. “Não dá para falar disso muito cedo, mas é preciso resolver a situação”, disse Henry. “Se eles começarem no Azteca da mesma forma que começaram hoje [contra a República Democrática do Congo], tendo que lidar com a altitude, não sabemos como estará o clima. Uma coisa é jogar em um estádio coberto com climatização e outra completamente diferente é jogar ao ar livre naquela altitude.”
- Getty Images Sport
O fator Kane
Embora Kane esteja em excelente forma, marcando dois gols magníficos no final da partida para garantir uma virada, Henry insiste que não se pode esperar que o atacante do Bayern de Munique salve a equipe todas as vezes. O francês admitiu estar impressionado com a habilidade do capitão, mas observou uma tendência preocupante na dependência do time em relação a ele.
Henry afirmou: “Todos nós sabemos que esse cara, Sir Harry [Kane], pode estar em uma situação em que é capaz de desmontar qualquer time a qualquer momento, mas você não pode começar o jogo assim e nem sempre vai ter aquele intervalo que pode lhe dar uma pequena chance, porque o Equador, depois desse intervalo, ficou em apuros. Quero dizer, Harry Kane… é sempre ele que salva a equipe.”
A fortaleza defensiva do México
O desafio que a Inglaterra enfrenta torna-se ainda mais assustador devido ao incrível histórico defensivo do México neste torneio. O El Tri chegou às oitavas de final sem sofrer nenhum gol, vencendo partidas contra a África do Sul, a Coreia do Sul, a República Tcheca e o Equador. Além disso, os co-anfitriões nunca perderam uma partida da Copa do Mundo no Azteca, enquanto a virada da Inglaterra contra a República Democrática do Congo marca apenas a segunda vez na história em que a seleção venceu uma partida da Copa do Mundo após sofrer o primeiro gol.
Henry questionou se a Inglaterra possui a variedade tática necessária para desmontar uma defesa tão obstinada caso venha a ficar atrás no placar logo no início. “O México que vimos ontem e a forma como jogou [contra o Equador]... Não sei se será possível virar o jogo contra uma equipe que ainda não sofreu nenhum gol”, alertou ele. A pressão atmosférica do Azteca, situado a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar, só aumentará a carga física da Inglaterra em sua busca pelas quartas de final.
- (C)Getty Images
Era preciso um momento de herói
Apesar dos alertas, a Inglaterra continua confiante na capacidade de seu líder de encontrar uma saída. O próprio Kane destacou a força mental necessária para sobreviver a essas fases eliminatórias. “Conversamos sobre as pessoas terem seus momentos de herói. Pode ser qualquer um da equipe, seja eu, uma defesa, um bloqueio dos zagueiros, quem quer que seja”, disse ele. “Temos momentos de herói e, para mim, foi hoje. É preciso ter paciência nessas partidas. Os últimos jogos foram parecidos e, obviamente, quando se chega às fases eliminatórias, a pressão é maior, o risco é maior.” Para que a Inglaterra chegue às quartas de final, será preciso garantir que esses momentos de heroísmo não se limitem apenas ao seu capitão carismático.