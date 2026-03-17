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Thierry Henry afirma que Bruno Fernandes “acabou” com um companheiro do Manchester United na vitória sobre o Aston Villa e cria um novo apelido para o meio-campista português
Um novo apelido para o capitão
Henry deu um novo apelido ao capitão do Manchester United após sua exibição magistral contra o Aston Villa. Em entrevista ao programa “Monday Night Football” da Sky Sports, o ícone da Premier League apelidou o meia de “Braino Fernandes”, explicando que seu impacto em campo se deve à sua agilidade mental, e não apenas às suas qualidades físicas.
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Elogios ao craque do United
As duas assistências de Fernandes contra o Villa elevaram seu total para 16 nesta temporada, um novo recorde do clube em uma única campanha da Premier League. Ele agora busca o recorde histórico de 20 assistências em uma temporada, feito atualmente compartilhado por Henry e Kevin De Bruyne.
Henry elogiou muito o jogador da seleção de Portugal e deu a ele um novo apelido, dizendo: “Se você conseguir controlar a velocidade do seu cérebro, vai ser mais rápido do que qualquer um em campo, e é isso que esse cara tem de sobra.
"Já disse isso antes, ele não joga futebol, ele pensa em futebol. Ele fez isso muito bem novamente no fim de semana. No segundo tempo, ele parecia aquele garoto na escola que é melhor do que todos, ele simplesmente pegava a bola e passava para frente sempre que podia. Agora, meu apelido para ele é Braino Fernandes, porque esse cara pensa em campo e eu adoro isso."
O incidente com Amad
Fernandes também foi visto repreendendo com veemência o jovem ponta Amad Diallo no final da partida. Henry destacou o incidente como um sinal de verdadeira liderança, observando que Fernandes continuou exigente com seus companheiros mesmo com a vitória já garantida.
“Ele queria a bola [de Amad Diallo], ele queria a bola”, acrescentou Henry. “Ele consegue a bola depois, mas já está fora de posição naquele momento. Ele queria a bola de Amad Diallo, não de Manuel Ugarte, e eu quis mostrar isso porque o placar estava 3 a 1, faltando apenas alguns minutos para o fim.
“Ele ficou em cima do Amad Diallo por pelo menos sete segundos! Ele é assim mesmo, discute com o pai ou com qualquer um, mas sempre encontra uma maneira. Mesmo quando vence, ele é assim: exige excelência de si mesmo e dos companheiros. Para mim, isso é um verdadeiro líder. Olha só para ele, ainda está em cima do Amad! Ele não gostou disso.”
- AFP
Disputa pelas três primeiras posições da Premier League
A vitória sobre o Villa mantém o Manchester United na terceira posição da tabela, com 54 pontos em 30 partidas, três pontos à frente do Villa, que ocupa a quarta posição. Os Red Devils estão agora sete pontos atrás de seu rival da cidade, o Manchester City, que ocupa a segunda posição, faltando oito partidas para o fim do campeonato. Na próxima rodada, o United viajará para enfrentar o Bournemouth na sexta-feira, em sua última partida antes da pausa para os jogos internacionais.
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