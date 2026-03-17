Thierry Henry afirma que Bruno Fernandes “acabou” com um companheiro do Manchester United na vitória sobre o Aston Villa e cria um novo apelido para o meio-campista português

As duas assistências de Fernandes contra o Villa elevaram seu total para 16 nesta temporada, um novo recorde do clube em uma única campanha da Premier League. Ele agora busca o recorde histórico de 20 assistências em uma temporada, feito atualmente compartilhado por Henry e Kevin De Bruyne.

Henry elogiou muito o jogador da seleção de Portugal e deu a ele um novo apelido, dizendo: “Se você conseguir controlar a velocidade do seu cérebro, vai ser mais rápido do que qualquer um em campo, e é isso que esse cara tem de sobra.

"Já disse isso antes, ele não joga futebol, ele pensa em futebol. Ele fez isso muito bem novamente no fim de semana. No segundo tempo, ele parecia aquele garoto na escola que é melhor do que todos, ele simplesmente pegava a bola e passava para frente sempre que podia. Agora, meu apelido para ele é Braino Fernandes, porque esse cara pensa em campo e eu adoro isso."