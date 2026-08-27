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Thierno Barry manda recado de que "esta temporada precisa ser minha" após primeiro hat-trick pelo Everton em goleada por 4 a 0 na Copa da Liga Inglesa
Everton dominante atropela o Preston
O Everton avançou com facilidade à terceira rodada da Copa da Liga com uma atuação contundente em Deepdale. Barry abriu o placar aos 25 minutos, marcou o segundo antes da marca de uma hora e selou seu primeiro hat-trick com 20 minutos restantes. O reforço de verão Brennan Johnson então fechou a goleada por 4 a 0 apenas dois minutos depois, marcando seu primeiro gol pelo clube.
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Barry mira temporada de afirmação
O atacante francês, que chegou do Villarreal no verão de 2025, está determinado a se firmar como uma referência goleadora depois de ter marcado oito gols em 41 partidas por todas as competições na última temporada. Ao falar à Sky Sports sobre suas metas pessoais, Barry disse: "Eu digo que esta temporada precisa ser minha. Tentei muito neste verão por isso, então estou muito feliz por marcar meu primeiro hat-trick pelo Everton. Trabalho muito para isso, estou muito feliz, meus companheiros de equipe também me ajudaram muito."
Moyes desafia jovem atacante
Os três gols fizeram de Barry o primeiro jogador do Everton a marcar um hat-trick desde que Dominic Calvert-Lewin conseguiu o feito contra o West Ham, em setembro de 2020. Ao avaliar a evolução do atacante, Moyes acrescentou: "Eu disse a ele que precisa fazer muito melhor do que fez antes, só isso. Queremos artilheiros, queremos que centroavantes façam gols, e ele já tem alguns.
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Confronto do Wolverhampton na copa à vista
O Everton agora se prepara para receber o Wolverhampton Wanderers, da Championship, no Goodison Park, pela terceira rodada da Carabao Cup. A boa fase de Barry, que também marcou na vitória sobre o Crystal Palace no fim de semana, chega em boa hora para Moyes antes de uma agenda doméstica apertada. Manter essa eficiência no terço final será vital enquanto o Everton busca subir na tabela da liga antes da pausa internacional.
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