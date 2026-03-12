Getty/GOAL
Traduzido por
Thibaut Courtois revela que enviou uma mensagem privada a Antonin Kinsky após a péssima atuação do goleiro do Tottenham na Liga dos Campeões
Courtois entra em contato com Kinsky
Courtois, que foi um jogador famoso do Atlético de Madrid por empréstimo antes de voltar ao Chelsea e, por fim, ao Real Madrid, compreendeu a situação do jovem. “Enviei-lhe uma mensagem no Instagram porque é difícil”, revelou o jogador do Real Madrid após a vitória dominante de sua equipe por 3 a 0 sobre o Manchester City. “No final das contas, isso não aconteceu comigo tanto quanto aconteceu com ele, mas depois da partida contra o Ajax aqui em casa, também fui bastante criticado. É mentalmente difícil continuar, você precisa do apoio da sua equipe, para se sentir bem novamente nos treinos e jogar bem.”
- Getty
Problemas com o campo do Metropolitano
O internacional belga sugeriu que fatores externos podem ter contribuído para os erros graves que levaram o Spurs a ficar perdendo por 3 a 0 aos 15 minutos, durante a derrota por 5 a 2. Courtois apontou o estado da superfície de jogo em Madri como um possível culpado pelos deslizes erráticos que atormentaram a defesa do Spurs durante todo o primeiro tempo.
“No final das contas, acho que o campo está causando mais problemas, não apenas para o Tottenham ou o Atlético, mas para muitos times que jogaram lá”, acrescentou Courtois. Ele também questionou a decisão de Igor Tudor de tirar Kinsky tão cedo, sugerindo que isso tirou do jogador a chance de se redimir. “Talvez ele tivesse continuado e feito algumas grandes defesas, mas, bem, eles tomam essa decisão e é isso que acontece.”
O sindicato dos goleiros se mobiliza
Courtois não é o único goleiro de elite a apoiar publicamente Kinsky. O ex-jogador do Manchester United, David de Gea, também usou as redes sociais para demonstrar sua solidariedade, ciente de como essa posição pode ser isolada após erros como esse. De fato, muitos veteranos do esporte têm manifestado abertamente sua desaprovação pela forma como Kinsky foi tratado pelo seu próprio técnico após a substituição.
Em sua conta oficial no X, De Gea saiu em defesade Kinsky, afirmando: “Ninguém que nunca foi goleiro pode entender como é difícil jogar nessa posição. Mantenha a cabeça erguida e você vai se recuperar”.
- Getty Images
Kinsky busca saída no meio da temporada em meio à crise do Spurs
Com o goleiro titular Guglielmo Vicario com grandes chances de retornar para o confronto deste fim de semana contra o Liverpool, as perspectivas imediatas de Kinsky no Tottenham parecem sombrias. Com o clube pairando logo acima da zona de rebaixamento em meio a uma sequência de seis derrotas consecutivas, reportagens do The Telegraph indicam que o Spurs finalmente atenderá ao desejo do jogador de 22 anos de ser emprestado no meio do ano. Refletindo sobre a derrota por 5 a 2 na internet, o jovem goleiro simplesmente escreveu: “Obrigado pelas mensagens. Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Até mais.”
Publicidade