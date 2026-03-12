Thibaut Courtois revela que enviou uma mensagem privada a Antonin Kinsky após a péssima atuação do goleiro do Tottenham na Liga dos Campeões

O internacional belga sugeriu que fatores externos podem ter contribuído para os erros graves que levaram o Spurs a ficar perdendo por 3 a 0 aos 15 minutos, durante a derrota por 5 a 2. Courtois apontou o estado da superfície de jogo em Madri como um possível culpado pelos deslizes erráticos que atormentaram a defesa do Spurs durante todo o primeiro tempo.

“No final das contas, acho que o campo está causando mais problemas, não apenas para o Tottenham ou o Atlético, mas para muitos times que jogaram lá”, acrescentou Courtois. Ele também questionou a decisão de Igor Tudor de tirar Kinsky tão cedo, sugerindo que isso tirou do jogador a chance de se redimir. “Talvez ele tivesse continuado e feito algumas grandes defesas, mas, bem, eles tomam essa decisão e é isso que acontece.”

