خالد محمود

Traduzido por

Thibaut Courtois responde à sugestão de que os jogadores do Real Madrid estavam por trás da demissão de Xabi Alonso

Thibaut Courtois negou veementemente as alegações de que os jogadores mais experientes do Real Madrid teriam orquestrado a demissão de Xabi Alonso. O ex-meio-campista dos Blancos deixou o cargo em janeiro, após um início de temporada difícil, o que levou a especulações de que figuras importantes no vestiário estavam insatisfeitas com sua abordagem tática e seus métodos de treinamento.

    Courtois descarta rumores sobre Alonso

    Após a vitória dominante do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões, Courtois fez questão de esclarecer a situação em relação ao clima sob o comando do técnico anterior. “Ninguém tentou demitir Xabi”, disse o goleiro belga aos repórteres, insistindo que o elenco manteve o profissionalismo durante todo o mandato de Alonso, apesar da queda nos resultados que acabou custando o emprego ao técnico.

    Abordando relatos de agitação tática

    Relatos sugeriram que jogadores de destaque, incluindo Vinicius Júnior e Federico Valverde, achavam tediosa a dependência de Alonso em análises de vídeo e treinos táticos específicos. No entanto, Courtois recorreu à sua experiência trabalhando com Antonio Conte no Chelsea para ilustrar que atletas profissionais estão acostumados a tais cargas de trabalho, independentemente de suas preferências pessoais.

    “Trabalhamos duro. As pessoas diziam que não gostávamos das táticas ou dos vídeos... Olha, eu tive um treinador como Antonio Conte, que nos mantinha lá por uma hora todos os dias, e isso não importava, porque somos profissionais, o trabalho vem em primeiro lugar”, explicou Courtois. “Se eu tiver que assistir a um vídeo de meia hora, eu assisto. É assim que você se prepara para os jogos. No verão, conversei com jogadores da NFL que ficam lá o dia todo, das 9h às 18h ou 20h, assistindo a vídeos, e não há problema nenhum.”

  • A vida sob o comando de Álvaro Arbeloa

    Desde a saída de Alonso, o técnico reserva Álvaro Arbeloa assumiu o comando, mas a transição não tem sido totalmente tranquila. Apesar da impressionante vitória na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o City, o Real Madrid tem enfrentado dificuldades no campeonato nacional, sofrendo uma surpreendente eliminação da Copa del Rey para o Albacete e perdendo terreno importante para o Barcelona na disputa pelo título da La Liga, após derrotas para Osasuna e Getafe.

    Uma queda natural na forma

    O goleiro concluiu reiterando que a dedicação do elenco não deve ser questionada pela mídia ou pelos torcedores. “As pessoas duvidaram do nosso profissionalismo. Os primeiros meses com Xabi foram bons, e de repente tivemos uma queda. Isso acontece no futebol”, observou Courtois, enquanto a equipe busca aproveitar o impulso gerado pelo hat-trick de Valverde contra o City quando enfrentar o Elche na La Liga no sábado.

