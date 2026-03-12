Thibaut Courtois responde à sugestão de que os jogadores do Real Madrid estavam por trás da demissão de Xabi Alonso

Relatos sugeriram que jogadores de destaque, incluindo Vinicius Júnior e Federico Valverde, achavam tediosa a dependência de Alonso em análises de vídeo e treinos táticos específicos. No entanto, Courtois recorreu à sua experiência trabalhando com Antonio Conte no Chelsea para ilustrar que atletas profissionais estão acostumados a tais cargas de trabalho, independentemente de suas preferências pessoais.

“Trabalhamos duro. As pessoas diziam que não gostávamos das táticas ou dos vídeos... Olha, eu tive um treinador como Antonio Conte, que nos mantinha lá por uma hora todos os dias, e isso não importava, porque somos profissionais, o trabalho vem em primeiro lugar”, explicou Courtois. “Se eu tiver que assistir a um vídeo de meia hora, eu assisto. É assim que você se prepara para os jogos. No verão, conversei com jogadores da NFL que ficam lá o dia todo, das 9h às 18h ou 20h, assistindo a vídeos, e não há problema nenhum.”