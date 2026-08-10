Thibaut Courtois apoia o exigente José Mourinho para trazer a disciplina de volta ao Real Madrid

Courtois celebrou o retorno de Mourinho a Madri, destacando a capacidade única do técnico português de promover uma mentalidade coletiva vencedora. Como jogador que já atuou sob o comando de Mourinho, Courtois está em boa posição para explicar o que seus companheiros de equipe devem esperar do novo comando.

"Mourinho é um técnico exigente, que prioriza a disciplina e a equipe acima do talento individual. Para mim, esses são fatores cruciais para vencer. Ele é um grande técnico e uma pessoa muito acessível. É direto, e eu aprecio isso. Acho que esse é o caminho certo a seguir", disse Courtois à Real Madrid TV.