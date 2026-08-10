AFP
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Thibaut Courtois apoia o exigente José Mourinho para trazer a disciplina de volta ao Real Madrid
Mourinho estabelece o padrão em Valdebebas
Courtois celebrou o retorno de Mourinho a Madri, destacando a capacidade única do técnico português de promover uma mentalidade coletiva vencedora. Como jogador que já atuou sob o comando de Mourinho, Courtois está em boa posição para explicar o que seus companheiros de equipe devem esperar do novo comando.
"Mourinho é um técnico exigente, que prioriza a disciplina e a equipe acima do talento individual. Para mim, esses são fatores cruciais para vencer. Ele é um grande técnico e uma pessoa muito acessível. É direto, e eu aprecio isso. Acho que esse é o caminho certo a seguir", disse Courtois à Real Madrid TV.
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Relembrando a glória da Premier League no Chelsea
A história entre Courtois e Mourinho foi construída com base no sucesso e em competições de alto nível. A dupla trabalhou junta em Stamford Bridge durante a temporada 2014-15, ano em que o belga retornou de um empréstimo de três anos muito bem-sucedido ao Atlético de Madrid para substituir o lendário Petr Cech como principal goleiro do Chelsea. Esse histórico compartilhado de sucesso com títulos é algo que Courtois espera repetir em Madri.
Ao relembrar a colaboração anterior em Londres, Courtois falou com carinho do período que definiu sua carreira na elite do futebol inglês. “Estivemos juntos no Chelsea e vencemos a Premier League juntos”, recordou Courtois durante a entrevista. “Tenho boas lembranças dele e estou feliz por voltar a jogar sob o comando dele. Esperamos trabalhar bem juntos e ter grandes anos aqui.”
Retorno antecipado à forma física após a desilusão na Copa do Mundo
Além das mudanças no comando técnico, Courtois tem se concentrado na própria condição física após um verão difícil no cenário internacional. O experiente goleiro sofreu uma lesão significativa durante o confronto das quartas de final da Copa do Mundo entre Bélgica e Espanha, o que o obrigou a deixar o campo com cerca de 20 minutos restantes. Sua ausência foi sentida profundamente, já que a Bélgica acabou sendo eliminada do torneio. No entanto, determinado a começar a nova temporada doméstica em alta, Courtois tomou a decisão de encurtar as férias e voltar a Valdebebas antes de seus companheiros de seleção.
"Voltei um pouco antes porque, com a lesão, eu queria ter certeza de que estava tudo bem fazendo um trabalho individual antes de me juntar ao time. Hoje eu já fiz treino de goleiro e me senti muito bem e feliz por voltar a treinar", explicou.
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Como lidar com um calendário complicado de pré-temporada
Apesar da empolgação em torno do reencontro, Courtois é realista sobre os desafios que estão por vir durante a atual pré-temporada. A Copa do Mundo de 2026 deixou o elenco do Real Madrid fragmentado, com jogadores retornando aos treinos em momentos diferentes, dependendo de até onde avançaram no torneio. Courtois reconheceu que o técnico português enfrenta uma tarefa complicada para equilibrar os níveis de condicionamento físico enquanto prepara a equipe para a estreia competitiva na temporada, sem correr o risco de novos problemas com lesões.
"Há vários jogadores novos; conhecemos alguns deles por termos jogado contra eles, mas a Copa do Mundo terminou muito tarde neste ano, e não é fácil para o técnico integrar todo mundo gradualmente", concluiu Courtois.
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