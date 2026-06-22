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Thibaut Courtois afirma que seu futuro no Real Madrid não está em suas mãos e revela seus planos para a aposentadoria
Um sonho que surgiu na infância
Apesar da idade avançada, o goleiro do Real Madrid, Courtois, continua sendo um pilar fundamental para o gigante espanhol. Atualmente com contrato válido até junho de 2027, o experiente goleiro tem refletido sobre sua trajetória na capital espanhola, que começou há oito anos, após uma transferência muito comentada vinda do Chelsea.
Em declarações na zona mista após o empate de 0 a 0 da Bélgica contra o Irã durante a Copa do Mundo de 2026, Courtois foi sincero sobre sua ligação emocional com o clube. “Depende do que o clube quiser. Tenho muito respeito pelo que eles fazem. Espero poder encerrar minha carreira lá; daqui a quatro ou cinco anos, vamos ver. É o meu sonho, obviamente. Quando era criança, sonhava em jogar pelo Real. Estou lá há oito anos e estou muito feliz”, disse o jogador da seleção belga.
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O clube é quem manda
Embora Courtois tenha deixado claro seu desejo de pendurar as luvas em Madri, ele está plenamente ciente da natureza pragmática da indústria do futebol. Aos 34 anos, ele entende que a transição para uma nova geração é uma realidade que todo jogador veterano precisa enfrentar, embora sua forma atual sugira que ele ainda tenha vários anos pela frente no mais alto nível.
O ex-jogador do Atlético de Madrid e do Chelsea reiterou que seu futuro está ligado à direção esportiva da diretoria do Real Madrid, reconhecendo que o planejamento de longo prazo do clube determinará se ele receberá a prorrogação de contrato necessária para atingir sua meta de aposentadoria.
Oito anos de evolução
A trajetória de Courtois no Real Madrid nem sempre foi fácil. Após um início difícil, em que alguns questionaram sua contribuição, ele se transformou em titular indiscutível e em herói da final da Liga dos Campeões de 2022. Suas 32 partidas na La Liga nesta temporada comprovam que ele continua sendo o número um indiscutível, e suas atuações durante a Copa do Mundo de 2026 reforçaram ainda mais seu status no cenário mundial.
Já com quase uma década no clube, ele entrou para o panteão dos grandes goleiros do Real Madrid. Sua esperança de jogar mais “quatro ou cinco anos” significaria que ele poderia chegar aos 39 anos vestindo a camisa branca, um feito reservado apenas aos profissionais mais disciplinados da história do clube.
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Frustrações na Copa do Mundo com a Bélgica
Embora seu futuro no clube pareça estável, Courtois está passando por um período difícil na seleção. Os Diabos Vermelhos têm enfrentado dificuldades para encontrar o ritmo na Copa do Mundo de 2026, e o último empate deixou sua classificação em dúvida. A campanha da seleção na Copa do Mundo teve um início vacilante após dois empates consecutivos, o que gerou críticas de figuras externas como Zlatan Ibrahimovic.
O empate contra o Irã foi particularmente doloroso para a seleção belga, que foi forçada a jogar os minutos finais com dez jogadores. Apesar da falta de gols no outro lado do campo, o desempenho individual de Courtois continuou sólido, já que ele precisou estar atento para não sofrer gols contra uma animada seleção iraniana que frequentemente ameaçava no contra-ataque.