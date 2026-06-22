Thibaut Courtois afirma que seu futuro no Real Madrid não está em suas mãos e revela seus planos para a aposentadoria

Apesar da idade avançada, o goleiro do Real Madrid, Courtois, continua sendo um pilar fundamental para o gigante espanhol. Atualmente com contrato válido até junho de 2027, o experiente goleiro tem refletido sobre sua trajetória na capital espanhola, que começou há oito anos, após uma transferência muito comentada vinda do Chelsea.

Em declarações na zona mista após o empate de 0 a 0 da Bélgica contra o Irã durante a Copa do Mundo de 2026, Courtois foi sincero sobre sua ligação emocional com o clube. “Depende do que o clube quiser. Tenho muito respeito pelo que eles fazem. Espero poder encerrar minha carreira lá; daqui a quatro ou cinco anos, vamos ver. É o meu sonho, obviamente. Quando era criança, sonhava em jogar pelo Real. Estou lá há oito anos e estou muito feliz”, disse o jogador da seleção belga.



