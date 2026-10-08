Gravações de áudio obtidas pelo UOL mostram Mancuso detalhando uma suposta via rápida intermediada para jogadores de futebol de alto perfil: "Cheguei a um acordo com o presidente da nossa associação para que todas essas estrelas que jogaram o jogo tenham uma forma de contornar esse curso online. Está resolvido. São caras que jogaram futebol a vida toda; eles realmente precisam fazer um curso online de três anos?"

No entanto, o ex-jogador do Boca Juniors rebateu com veemência as alegações de vender documentação diretamente: "Muitos brasileiros me ligam. Por quê? Porque sou bem conhecido no Brasil, sabe? E me perguntam como funciona, como conseguir. Eu repasso o contato da federação para que possam ligar diretamente. Não estou na federação, não faço parte da federação. Só ajudo se me perguntarem quais passos devem seguir, nada mais."