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Thiago Silva e Felipe Melo envolvidos em escândalo de máfia do treinamento, enquanto ex-auxiliar de Diego Maradona é acusado de vender licenças falsas
Esquema ilícito contorna o treinamento formal
Uma reportagem do veículo brasileiro UOL expôs o funcionamento interno de uma rede ilícita que oferecia qualificações aceleradas de treinador em apenas dez dias. A investigação cita os experientes veteranos Silva e Melo entre várias figuras de destaque que, segundo a reportagem, conseguiram suas licenças por meio da operação. Os potenciais clientes teriam sido cobrados em R$ 100 mil, cerca de US$ 20 mil, para receber seus diplomas sem realizar o curso obrigatório.
- Gribaudi/ImagePhoto
Gravação vazada expõe alegação de tratamento acelerado
Gravações de áudio obtidas pelo UOL mostram Mancuso detalhando uma suposta via rápida intermediada para jogadores de futebol de alto perfil: "Cheguei a um acordo com o presidente da nossa associação para que todas essas estrelas que jogaram o jogo tenham uma forma de contornar esse curso online. Está resolvido. São caras que jogaram futebol a vida toda; eles realmente precisam fazer um curso online de três anos?"
No entanto, o ex-jogador do Boca Juniors rebateu com veemência as alegações de vender documentação diretamente: "Muitos brasileiros me ligam. Por quê? Porque sou bem conhecido no Brasil, sabe? E me perguntam como funciona, como conseguir. Eu repasso o contato da federação para que possam ligar diretamente. Não estou na federação, não faço parte da federação. Só ajudo se me perguntarem quais passos devem seguir, nada mais."
Entidade dirigente nega afiliação oficial
A Associação Argentina de Técnicos de Futebol (ATFA) agiu rapidamente para se distanciar da controvérsia em andamento, com o secretário-geral Salvador Pasini emitindo uma negativa firme: "[A ATFA] não reconhece nenhum acordo que o sr. Mancuso tenha feito ou alegue ter feito em nome da organização.
"Ele não faz parte do Conselho Diretor, não ocupa nenhum cargo de autoridade dentro da ATFA, não mantém nenhuma relação contratual com a instituição e não está autorizado a agir em seu nome ou representá-la. Consequentemente, qualquer oferta, cobrança de pagamento ou entrega de documentação que ele possa ter realizado invocando a ATFA não tem qualquer relação com esta organização."
A legitimidade das credenciais foi ainda mais abalada por uma imagem de um diploma datado de dezembro de 2023, que trazia a assinatura do ex-diretor da ATFA Victor Cocco, um dirigente que deixou o cargo em 2020.
- Fotoarena
Consequências regulatórias ameaçam carreiras futuras
Os veteranos envolvidos na investigação agora enfrentam a possibilidade de terem suas credenciais revogadas, além de processos formais por questões éticas por parte de órgãos regionais. Como a maioria dos citados está perto da aposentadoria, as dúvidas sobre sua credenciamento podem criar obstáculos administrativos significativos no momento em que tentam fazer a transição para a beira do campo. As autoridades no Brasil e na Argentina devem ampliar suas investigações transfronteiriças para desmantelar a rede mais ampla de documentos falsificados.
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