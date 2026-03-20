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FC Porto v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Thiago Silva chega a mil jogos na carreira; relembre outros brasileiros que alcançaram a marca

Zagueiro alcança feito raro e passa a integrar grupo seleto de atletas do país que ultrapassaram mil partidas oficiais

Thiago Silva atingiu a marca de 1000 jogos oficiais na carreira ao entrar em campo pelo Porto nas oitavas de final da Europa League contra o Stuttgart. O brasileiro alcançou o feito após mais de duas décadas atuando profissionalmente e mantendo protagonismo em algumas das principais ligas do futebol mundial.

Aos 41 anos, Thiago Silva construiu uma trajetória marcada pela consistência defensiva e pela liderança dentro de campo. Revelado no futebol brasileiro, o zagueiro ganhou projeção no Fluminense antes de se consolidar no futebol europeu. No continente, viveu anos vitoriosos com o Paris Saint-Germain e depois conquistou a Champions League com o Chelsea. Pela seleção brasileira, também foi capitão e participou de quatro Copas do Mundo, consolidando seu nome entre os grandes zagueiros brasileiros do século XXI.

Manter-se em alto nível por mais de duas décadas é um feito raro, e foram poucos além de Thiago Silva que conseguiram alcançar a marca de mil jogos na carreira. Abaixo, a GOAL informa todos eles.


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  • Gremio v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Fábio — 1432 jogos

    Revelado pelo União Bandeirante, Fábio ganhou projeção no Vasco e construiu grande parte da carreira no Cruzeiro, onde se tornou ídolo e conquistou títulos como os Campeonatos Brasileiros de 2013 e 2014 e as Copas do Brasil de 2017 e 2018. Já veterano, seguiu em alto nível no Fluminense, clube pelo qual conquistou a Copa Libertadores de 2023 e onde atualmente joga. Em agosto de 2025, Fábio se tornou o jogador com mais jogos na história do futebol, ultrapassando o inglês Peter Shilton, que tem 1390 partidas disputadas na carreira.


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    • Publicidade
  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao Series A 2014Getty Images Sport

    Rogério Ceni — 1225 jogos

    O ex-goleiro Rogério Ceni disputou 1237 partidas oficiais ao longo da carreira, praticamente todas pelo São Paulo (o lendário goleiro também jogou 12 jogos pelo Sinop, time do Mato Grosso). Capitão de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube paulista, conquistou títulos como a Copa Libertadores e o Mundial de 2005, além de três Campeonatos Brasileiros consecutivos em 2006, 2007 e 2008. Ceni também ficou marcado como o maior goleiro artilheiro da história do futebol, com 131 gols marcados.

  • Barcelona v Real Madrid XGetty Images Sport

    Roberto Carlos — 1111 jogos

    Um dos maiores laterais da história do futebol, Roberto Carlos encerrou a carreira com 1111 partidas oficiais. Revelado pelo União São João e projetado nacionalmente no Palmeiras, atingiu o auge no Real Madrid, onde foi protagonista da era dos Galácticos. Pelo clube espanhol conquistou três títulos da Champions League, além de outros vários troféus nacionais. Pela seleção brasileira, foi titular na conquista da Copa do Mundo de 2002.

  • Marcelinho Paraiba 09012007Getty Images

    Marcelinho Paraíba — 1068 jogos

    Revelado pelo Campinense, Marcelinho Paraíba ganhou projeção no futebol brasileiro com passagens por São Paulo, Grêmio, Flamengo, Sport e Coritiba, além de se destacar no Hertha Berlin, da Alemanha. Entre os principais títulos conquistados estão a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho em 2001, pelo Grêmio, e o Campeonato Carioca de 2009, pelo Flamengo.

  • Daniel Alves, BarcelonaGetty

    Daniel Alves — 1031

    Revelado pelo Bahia, Daniel Alves ganhou destaque no Sevilla e atingiu o auge no Barcelona, onde conquistou três títulos da Champions League e foi por muitas vezes considerado o melhor lateral-direito do mundo. Ao longo dos anos, também defendeu Juventus e Paris Saint-Germain, ganhando títulos e consolidando-se como um dos jogadores mais vencedores da história do esporte. Pela seleção brasileira, o lateral disputou três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2022), além de conquistar duas edições da Copa América (2007 e 2019) com a camisa amarela.

  • Bayern Munich v AFC AjaxGetty Images Sport

    Zé Roberto — 1051

    Zé Roberto jogou em alto nível até os 43 anos de idade. Ele começou a carreira na Portuguesa e se transferiu ao Real Madrid, onde não teve muito espaço e logo foi contratado no Bayer Leverkusen. Após se destacar no clube alemão, o Bayern de Munique se interessou por Zé Roberto e foi lá onde jogou por muitos anos. Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006, e foi campeão das Copas Américas de 1997 e 1999. No Brasil, jogou no Flamengo (por empréstimo do Real Madrid), Grêmio e Palmeiras, onde encerrou sua carreira.