Thiago Silva chega a mil jogos na carreira; relembre outros brasileiros que alcançaram a marca

Thiago Silva atingiu a marca de 1000 jogos oficiais na carreira ao entrar em campo pelo Porto nas oitavas de final da Europa League contra o Stuttgart. O brasileiro alcançou o feito após mais de duas décadas atuando profissionalmente e mantendo protagonismo em algumas das principais ligas do futebol mundial.

Aos 41 anos, Thiago Silva construiu uma trajetória marcada pela consistência defensiva e pela liderança dentro de campo. Revelado no futebol brasileiro, o zagueiro ganhou projeção no Fluminense antes de se consolidar no futebol europeu. No continente, viveu anos vitoriosos com o Paris Saint-Germain e depois conquistou a Champions League com o Chelsea. Pela seleção brasileira, também foi capitão e participou de quatro Copas do Mundo, consolidando seu nome entre os grandes zagueiros brasileiros do século XXI.

Manter-se em alto nível por mais de duas décadas é um feito raro, e foram poucos além de Thiago Silva que conseguiram alcançar a marca de mil jogos na carreira. Abaixo, a GOAL informa todos eles.



