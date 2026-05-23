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Thiago Alcântara “tem seus próprios planos” – Hansi Flick confirma a saída do jogador do Barcelona após apenas uma temporada de volta ao Camp Nou
Uma história de profundo respeito mútuo
Em sua última coletiva de imprensa pré-jogo da temporada, o técnico do Barcelona, Flick, falou abertamente sobre a saída de Alcântara, que se despediu do elenco e da comissão técnica durante o treino da manhã de sexta-feira. Thiago retornou inicialmente ao Barça como parte da equipe de Flick logo após a chegada do alemão ao Camp Nou em 2024, mas deixou o clube um mês depois. Ele então voltou ao clube em setembro passado, embora tenha optado por sair após apenas uma temporada.
Flick não hesitou em destacar o profundo respeito mútuo entre os dois, que remonta à sua passagem de grande sucesso juntos no Bayern de Munique.
O alemão disse aos repórteres: “Já conversei com a comissão técnica e o elenco sobre minha história com Thiago. Na época em que passei de assistente a técnico principal no Bayern de Munique, uma das minhas primeiras grandes decisões foi colocá-lo no banco. Foi uma decisão brutal para nós dois, porque ele era realmente de classe mundial. Eu estava mudando a filosofia tática na época, mas a maneira como ele lidou com isso – sua atitude e sua mentalidade profissional – foi simplesmente incrível.”
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Um elo fundamental na transição do Barcelona
O retorno de Thiago ao Barcelona como membro da comissão técnica foi considerado uma jogada de mestre para ajudar Flick a se adaptar ao ambiente único do gigante catalão. Com suas profundas raízes no sistema da La Masia e sua fluência em vários idiomas, o ex-jogador do Liverpool e do Bayern tornou-se a ponte perfeita entre o técnico e o vestiário nos últimos dois anos.
Flick não hesitou em elogiar a influência do veterano fora de campo, insistindo que sua contribuição tem sido nada menos que vital desde sua chegada. “É isso que eu aprecio em trabalhar com ele. Ele tem uma mentalidade de elite e é incrível”, observou o técnico alemão. “Ele me ajudou muito aqui no Barça e, nos últimos dois anos, tem sido inacreditável.”
Thiago segue seu próprio caminho
Embora o clube estivesse empenhado em mantê-lo no time, Flick explicou que respeita a decisão de Thiago de seguir em frente para uma nova fase da vida. Apesar da perda para sua comissão técnica, o treinador reconheceu que todo profissional deve seguir suas próprias ambições quando chegar o momento certo.
“Sentiremos sua falta, mas entendo que ele tem seus próprios planos, e isso é algo positivo”, explicou Flick. “Espero que um dia ele possa voltar, porque precisamos de homens como ele neste esporte.”
A saída de Thiago é motivada pelo desejo de priorizar a família e se concentrar em seus empreendimentos comerciais, principalmente sua copropriedade do CE L’Hospitalet ao lado do também ícone do Barcelona, Jordi Alba.
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Flick assina contrato com o Barcelona
Essa novidade surge poucos dias depois de Flick ter formalizado seu compromisso de longo prazo com o projeto catalão. Apesar de seu contrato anterior se estender até 2027, o clube e o técnico alemão estavam empenhados em consolidar sua parceria após um período de sucesso contínuo em campo. Vale destacar que os novos termos assinados também incluem uma opção de renovação por mais uma temporada, o que poderia manter Flick no banco do Barcelona até 2029.