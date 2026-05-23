Thiago Alcântara “tem seus próprios planos” – Hansi Flick confirma a saída do jogador do Barcelona após apenas uma temporada de volta ao Camp Nou

Em sua última coletiva de imprensa pré-jogo da temporada, o técnico do Barcelona, Flick, falou abertamente sobre a saída de Alcântara, que se despediu do elenco e da comissão técnica durante o treino da manhã de sexta-feira. Thiago retornou inicialmente ao Barça como parte da equipe de Flick logo após a chegada do alemão ao Camp Nou em 2024, mas deixou o clube um mês depois. Ele então voltou ao clube em setembro passado, embora tenha optado por sair após apenas uma temporada.

Flick não hesitou em destacar o profundo respeito mútuo entre os dois, que remonta à sua passagem de grande sucesso juntos no Bayern de Munique.

O alemão disse aos repórteres: “Já conversei com a comissão técnica e o elenco sobre minha história com Thiago. Na época em que passei de assistente a técnico principal no Bayern de Munique, uma das minhas primeiras grandes decisões foi colocá-lo no banco. Foi uma decisão brutal para nós dois, porque ele era realmente de classe mundial. Eu estava mudando a filosofia tática na época, mas a maneira como ele lidou com isso – sua atitude e sua mentalidade profissional – foi simplesmente incrível.”