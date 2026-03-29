Thiago Alcântara não consegue conter as lágrimas durante a homenagem a Diogo Jota na partida das Lendas do Liverpool

Apesar do peso emocional da tarde, Thiago provou que a classe é eterna. Tendo se aposentado ao término de seu contrato com o Liverpool em 2024, o jogador de 34 anos mostrou-se, em todos os aspectos, o craque de elite que conquistou títulos por toda a Europa. Ele levou apenas seis minutos para balançar as redes, aproveitando uma jogada envolvendo Ryan Babel e Gerrard para abrir o placar para os Reds. Jay Spearing dobrou a vantagem, mas o Dortmund mostrou o espírito competitivo do confronto ao reagir e garantir o empate em 2 a 2.

Refletindo sobre o gol após a partida, Thiago falou sobre a alegria de marcar na arquibancada Kop mais uma vez. “Foi um momento incrível, com certeza, e vou guardá-lo comigo. Quando marquei, o Stevie [Gerrard] veio e eu disse a ele que tinha sido a primeira corrida que dei desde que cheguei ao Liverpool! Ter 62 mil pessoas foi simplesmente incrível. Nos sentimos em casa sempre que estamos aqui”, disse ele aos repórteres.