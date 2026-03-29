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Thiago Alcântara não consegue conter as lágrimas durante a homenagem a Diogo Jota na partida das Lendas do Liverpool
Um retorno emocionante a Anfield
O ex-meio-campista do Liverpool voltou ao seu antigo território para jogar ao lado de grandes nomes como Steven Gerrard e Peter Crouch, mas o clima festivo ficou sombrio aos 20 minutos. Todo o estádio se levantou para homenagear Jota, que faleceu tragicamente em um acidente de carro em julho passado, ao lado de seu irmão, André Silva. Thiago, que dividiu o vestiário com Jota por quatro temporadas, foi visto juntando-se aos aplausos antes de ser completamente tomado pela dor, cobrindo o rosto com as mãos à medida que a realidade da perda se tornava evidente. Embora tenha conseguido se recompor para continuar a partida, a emoção crua demonstrada pelo atual assistente técnico do Barcelona ressoou profundamente nos 62 mil torcedores presentes.
Thiago volta no tempo
Apesar do peso emocional da tarde, Thiago provou que a classe é eterna. Tendo se aposentado ao término de seu contrato com o Liverpool em 2024, o jogador de 34 anos mostrou-se, em todos os aspectos, o craque de elite que conquistou títulos por toda a Europa. Ele levou apenas seis minutos para balançar as redes, aproveitando uma jogada envolvendo Ryan Babel e Gerrard para abrir o placar para os Reds. Jay Spearing dobrou a vantagem, mas o Dortmund mostrou o espírito competitivo do confronto ao reagir e garantir o empate em 2 a 2.
Refletindo sobre o gol após a partida, Thiago falou sobre a alegria de marcar na arquibancada Kop mais uma vez. “Foi um momento incrível, com certeza, e vou guardá-lo comigo. Quando marquei, o Stevie [Gerrard] veio e eu disse a ele que tinha sido a primeira corrida que dei desde que cheguei ao Liverpool! Ter 62 mil pessoas foi simplesmente incrível. Nos sentimos em casa sempre que estamos aqui”, disse ele aos repórteres.
Gerrard elogia seu companheiro de meio-campo
A partida também proporcionou um momento de reflexão aos torcedores do Liverpool, já que Gerrard e Thiago finalmente atuaram juntos no meio-campo. Gerrard, que admitiu que seu corpo teve dificuldades para acompanhar o ritmo do jogo, elogiou muito o espanhol. O lendário ex-capitão revelou que a presença de Thiago na escalação foi um fator determinante na sua decisão de participar do evento deste ano.
“Assim que soube que Thiago estava na lista, me coloquei à disposição. O respeito é mútuo”, disse Gerrard. “Meu cérebro ainda funciona na mesma velocidade, mas meu corpo está dois ou três segundos atrás, então houve alguns momentos frustrantes, mas ainda assim foi uma experiência fantástica. As pernas simplesmente não funcionam como há dez ou 15 anos. A última vez que vi esses caras foi há um ano. É muito tempo, mas todos estamos ocupados com nossas vidas. Acredito que Liverpool é a melhor cidade do mundo. A prova está nos resultados. Quando as pessoas estão em necessidade... essa é a sua evidência.”
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Klopp volta ao banco de reservas
Para completar o elenco repleto de estrelas do evento, contou-se com o retorno de Jurgen Klopp. O técnico alemão, que deixou o clube no final da temporada 2023-24, assumiu o comando da equipe de lendas ao lado dos ícones Kenny Dalglish, Ian Rush e John Aldridge.