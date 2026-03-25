Theo Walcott exorta Max Dowman a RECUSAR a convocação de Thomas Tuchel caso o técnico da Inglaterra convoque o jovem prodígio do Arsenal para a Copa do Mundo de 2026

Com base em sua própria experiência como jogador de 17 anos convocado de surpresa para a seleção de Sven-Göran Eriksson na Copa do Mundo de 2006, Walcott incentivou o adolescente a priorizar o amadurecimento emocional em vez da glória imediata. O ex-ala do Arsenal e do Everton admitiu que mudaria seu próprio passado se tivesse a chance: “Espero que ele [Dowman] não vá”, disse ele ao Daily Mirror. “Não quero dizer isso de forma negativa, porque se eu pudesse voltar no tempo, mudaria as coisas. Eu diria a mim mesmo: ‘Não, não, não faça isso’, mas tente dizer isso a um garoto de 17 anos! Ainda vejo ele e eu de forma diferente, já que ele está jogando na Premier League, mas ele precisa crescer no seu próprio ritmo, especialmente no lado emocional, porque ele é um jovem adulto.

"Eu tive que amadurecer muito rápido, mas essa equipe ainda é jovem e não tem tanta experiência. Ele está sendo protegido, o que é importante, enquanto eu tive que ser jogado na fogueira para falar com vocês! Com o tempo ele vai chegar lá, sim, mas não acho que seja a hora certa e acho que há jogadores melhores que, sem dúvida, merecem estar lá antes dele. Ele vai chegar lá eventualmente, mas a Inglaterra tem jogadores de ponta indo muito bem: tem o Bukayo [Saka], o [Noni] Madueke, o Jarrod Bowen e o Anthony Gordon, além do Harvey Barnes do outro lado.”