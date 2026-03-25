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Theo Walcott exorta Max Dowman a RECUSAR a convocação de Thomas Tuchel caso o técnico da Inglaterra convoque o jovem prodígio do Arsenal para a Copa do Mundo de 2026
Dowman faz história na PL
Dowman teve uma temporada sensacional, gravando recentemente seu nome nos livros de história como o mais jovem artilheiro da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias. Seu gol decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Everton, em meados de março, gerou um debate nacional sobre sua possível convocação para a seleção principal da Inglaterra para a Copa do Mundo deste verão. Embora Dowman tenha ficado de fora da pré-convocação de 35 jogadores de Tuchel para março, indo em vez disso se juntar à seleção sub-19 dos Três Leões em Portugal, o técnico da Inglaterra se recusou a descartar uma convocação de última hora para o criativo atacante.
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A lição de 2006 de Walcott
Com base em sua própria experiência como jogador de 17 anos convocado de surpresa para a seleção de Sven-Göran Eriksson na Copa do Mundo de 2006, Walcott incentivou o adolescente a priorizar o amadurecimento emocional em vez da glória imediata. O ex-ala do Arsenal e do Everton admitiu que mudaria seu próprio passado se tivesse a chance: “Espero que ele [Dowman] não vá”, disse ele ao Daily Mirror. “Não quero dizer isso de forma negativa, porque se eu pudesse voltar no tempo, mudaria as coisas. Eu diria a mim mesmo: ‘Não, não, não faça isso’, mas tente dizer isso a um garoto de 17 anos! Ainda vejo ele e eu de forma diferente, já que ele está jogando na Premier League, mas ele precisa crescer no seu próprio ritmo, especialmente no lado emocional, porque ele é um jovem adulto.
"Eu tive que amadurecer muito rápido, mas essa equipe ainda é jovem e não tem tanta experiência. Ele está sendo protegido, o que é importante, enquanto eu tive que ser jogado na fogueira para falar com vocês! Com o tempo ele vai chegar lá, sim, mas não acho que seja a hora certa e acho que há jogadores melhores que, sem dúvida, merecem estar lá antes dele. Ele vai chegar lá eventualmente, mas a Inglaterra tem jogadores de ponta indo muito bem: tem o Bukayo [Saka], o [Noni] Madueke, o Jarrod Bowen e o Anthony Gordon, além do Harvey Barnes do outro lado.”
O peso do elenco do Three Lions
A posição de Walcott destaca o debate sobre a promoção acelerada de jovens promessas numa época em que as opções ofensivas da Inglaterra estão em seu auge. Ao contrário de Walcott em 2006, Dowman já é um recordista da Premier League; no entanto, a presença de estrelas como Saka significa que não há pressão imediata para apostar em um jogador de 16 anos. O foco continua sendo proteger o adolescente do intenso escrutínio, garantindo que sua estreia pela seleção só aconteça quando ele estiver emocionalmente preparado.
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E agora?
Embora Dowman continue a impressionar pela seleção sub-19 da Inglaterra — tendo já marcado contra o País de Gales —, seu foco principal continua sendo a busca do Arsenal por vários títulos. Os Gunners estão administrando cuidadosamente seus minutos de jogo como um substituto de impacto, papel que o manteve com os pés no chão apesar do crescente alvoroço da mídia. Quer Tuchel decida arriscar ou seguir o conselho de Walcott, a trajetória de Dowman sugere que ele será uma presença constante na seleção inglesa nos próximos anos.