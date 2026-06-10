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cm grafica theo hernandez al hilal 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Theo Hernandez, saudades da Europa? De um retorno ao Milan à possibilidade da Juventus, até o sonho do Real Madrid: veja para onde ele pode ir

Al Hilal
Mercado da bola
Milan
Juventus
Atlético de Madrid
Real Madrid
T. Hernandez

As declarações do lateral francês reabrem as possibilidades para o futuro.

"A Saudi Pro League? Para mim, não é um campeonato fácil. É um campeonato muito competitivo. Como já disse antes, há jogadores muito competitivos. Não há nenhum time fácil para um jogador. Nós, do Al Hilal, somos o melhor time da Ásia. Acho que ainda sou jovem e que, no futuro, poderei voltar para a Europa sem problemas. O Real Madrid é o melhor clube do mundo".

Essas são apenas algumas das trechos da entrevista concedida por Theo Hernandez ao Diario AS. As palavras do lateral francês reabrem a possibilidade de cenários de transferência durante a próxima janela de verão: o lateral da Seleção Nacional comandada pelo técnico Didier Deschamps vem de sua primeira temporada na Arábia Saudita, onde foi uma das peças fundamentais do Al Hilal de Simone Inzaghi.

Uma temporada sem dúvida positiva em termos de números e de importância no cenário saudita, que lhe abriu as portas para uma convocação para a seleção francesa para esta Copa do Mundo. Mas essas suas últimas declarações não podem deixar de fazer refletir sobre o possível desejo de poder voltar — num futuro próximo — ao futebol europeu de ponta, entrando pela porta da frente.

Mas para onde Theo Hernandez poderia ir e por que isso poderia ser um bom negócio para os clubes do Velho Continente?

  • UMA TEMPORADA EXCELENTE

    Vamos partir de alguns pressupostos sólidos: Theo Hernandez teve uma excelente temporada na Arábia Saudita. Foram 42 partidas disputadas, totalizando 3.627 minutos em campo, nos quais ele deu 5 assistências e marcou 9 gols, um saldo importante considerando que sua função é a de lateral em uma defesa com quatro jogadores ou de ponta na lateral esquerda em um esquema tático com cinco.

    O único ponto negativo foi a perda do título do campeonato, onde o Al Hilal terminou invicto e parecia capaz de dominar a competição, pelo menos até os primeiros meses de 2026: alguns empates a mais na segunda metade da temporada prejudicaram as ambições de título dos jogadores de Inzaghi, que viram o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, conquistar o principal torneio saudita.

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  • Ele pode sair? Seria um ótimo negócio

    Mas, para além das meras estatísticas, há dois aspectos a serem considerados em relação a uma eventual saída: a venda do clube e a questão relacionada aos incentivos fiscais.

    Em relação ao primeiro ponto, o Public Investment Fund (fundo PIF) já anunciou e concluiu a venda de 70% das ações do Al Hilal para a Kingdom Holding Company, do príncipe Bin Talal, por um valor de 317 milhões de euros. O contexto de sustentabilidade tão almejado pelo mundo saudita poderia reforçar a ideia de alguns retornos à Europa e de algumas vendas de destaque para alguns membros do elenco: a significativa situação de endividamento e um contexto sociopolítico complicado poderiam facilitar saídas que seriam consideradas sacrifícios necessários.

    Um sacrifício que Theo Hernandez poderia fazer no verão, já que terão se passado aqueles 183 dos 365 dias que ele precisava cumprir com residência fiscal na Arábia Saudita para poder se beneficiar de uma tributação praticamente nula sobre os rendimentos dos trabalhadores estrangeiros, tornando mais fácil para um clube europeu negociar seu salário (atualmente inacessível, considerando os 20 milhões de euros que ele ganha como salário no Al Hilal).

  • UM RETORNO AO MILAN?

    Uma vez esclarecidos esses aspectos, para onde Theo Hernandez poderia voltar caso fosse transferido (mesmo que a intenção seja tentar permanecer no Al Hilal)?

    Não se pode falar do lateral francês sem aprofundar a hipótese de um retorno romântico ao Milan. À La Gazzetta dello Sport, Theo havia declarado há alguns meses: “A direção que o clube tomou e algumas decisões não refletem os valores e a ambição que me trouxeram para cá. Se me pedissem para voltar? Agora quero vencer aqui. Mas enquanto houver certas pessoas, não volto”.

    A situação, é preciso dizer, é diametralmente diferente daquela entrevista: o proprietário da RedBird, Gerry Cardinale, após não ter alcançado a classificação para a Liga dos Campeões, demitiu toda a comissão técnica, chegando até a destituir de seu cargo uma figura de destaque na hierarquia rossonera, como o diretor executivo Giorgio Furlani.

    Novos nomes chegarão ao Milan: uma nova era, uma nova visão, um novo caminho a ser trilhado rumo a um futuro que a diretoria americana espera que seja mais promissor.

    Mas recomeçando com Theo Hernandez? Difícil, quase impossível, na verdade. O amigo íntimo Rafael Leão deixará os rossoneri e, no estado atual das coisas, não há indícios de contatos entre as partes que possam levar a considerar essa possibilidade, ainda fortemente irrealizável.

  • A JUVENTUS ESTAVA INTERESSADA

    Quem, por outro lado, havia mantido algum contato com a equipe do Theo Hernandez ao longo do mês de janeiro foi a Juventus.

    O nome do lateral ex-Milan circulava como um boato próximo aos círculos da Juventus: no entanto, nunca houve uma negociação propriamente dita ou uma conversa em andamento para trazer Theo de volta à Itália e fazê-lo assinar com a Velha Senhora.

    Esse interesse, surgido na última janela de transferências de inverno, ficou restrito a um mero pedido de informações, a uma possibilidade que não foi avaliada, mas que não foi aprofundada devido a custos e prioridades. Também porque, vale ressaltar, a Juventus precisa e quer primeiro atender às solicitações de Spalletti por um novo goleiro experiente e um atacante com determinadas características, antes de partir em busca de outros perfis que possam reforçar o elenco da Juventus para a próxima temporada.

  • O SONHO DO REAL MADRID E AS OUTRAS OPÇÕES

    Entre as outras opções na Itália, não há, no momento, indícios de possíveis interesses (nem por parte da Roma — time no qual ele poderia se encaixar em um contexto técnico adequado às suas características — nem mesmo por parte do Napoli — com a possível chegada de Allegri, aliás, aquele 3-5-2 se encaixaria perfeitamente com suas habilidades e sua explosão em toda a lateral), portanto, o leque de opções deve ser ampliado para outros palcos europeus.

    Em primeiro lugar, o Real Madrid, considerado o melhor clube do mundo. Theo nunca teve a chance real de se tornar um dos titulares dos Blancos e seu sonho, mais cedo ou mais tarde, é voltar àquele ambiente para se impor. Quem sabe se Mourinho, depois de ter aprovado a contratação de Dumfries, tentará reunir aquela dupla de rivais que inflamou tantos derbies em Milão.

    O Atlético de Madrid foi uma opção no verão passado, mas o francês decidiu abraçar a causa do Al Hilal: é preciso entender se essa possibilidade poderá ser reacendida no verão. As outras opções? É claro que Theo Hernandez está de olho em todos os principais clubes europeus, mas, no momento, não há contatos com nenhuma dessas equipes.

    A saudade da Europa está destinada a permanecer apenas isso? O francês reflete, sempre levando em conta sua prioridade de permanecer, pelo menos por enquanto, na Arábia Saudita.