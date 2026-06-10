Theo Hernandez, saudades da Europa? De um retorno ao Milan à possibilidade da Juventus, até o sonho do Real Madrid: veja para onde ele pode ir

"A Saudi Pro League? Para mim, não é um campeonato fácil. É um campeonato muito competitivo. Como já disse antes, há jogadores muito competitivos. Não há nenhum time fácil para um jogador. Nós, do Al Hilal, somos o melhor time da Ásia. Acho que ainda sou jovem e que, no futuro, poderei voltar para a Europa sem problemas. O Real Madrid é o melhor clube do mundo".

Essas são apenas algumas das trechos da entrevista concedida por Theo Hernandez ao Diario AS. As palavras do lateral francês reabrem a possibilidade de cenários de transferência durante a próxima janela de verão: o lateral da Seleção Nacional comandada pelo técnico Didier Deschamps vem de sua primeira temporada na Arábia Saudita, onde foi uma das peças fundamentais do Al Hilal de Simone Inzaghi.

Uma temporada sem dúvida positiva em termos de números e de importância no cenário saudita, que lhe abriu as portas para uma convocação para a seleção francesa para esta Copa do Mundo. Mas essas suas últimas declarações não podem deixar de fazer refletir sobre o possível desejo de poder voltar — num futuro próximo — ao futebol europeu de ponta, entrando pela porta da frente.

Mas para onde Theo Hernandez poderia ir e por que isso poderia ser um bom negócio para os clubes do Velho Continente?