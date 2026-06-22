Theo Hernandez de volta à Itália? Entre a Copa do Mundo e o mercado de transferências, a Juventus pode apostar nele. E o Como também está de olho nele

O ex-jogador do Milan não se destacou na primeira partida dos Bleus; pelo contrário, esteve entre os piores e acabou sendo responsabilizado pelo gol dos africanos, ocasião em que revelou suas falhas defensivas. Para a segunda partida da equipe, o técnico Deschamps estaria pensando em uma mudança envolvendo o atual lateral do Al-Hilal, que seria substituído por Digne. Enquanto isso, circulam rumores intensos sobre o jogador canhoto no mercado e, segundo a Gazzetta dello Sport, não se pode descartar seu retorno à Europa e, surpreendentemente, sua transferência para a Juventus.





O primeiro obstáculo a ser superado é, sem dúvida, o salário astronômico que o time de Inzaghi lhe garante: 20 milhões por temporada (por mais dois anos). O Al-Hilal o comprou por 25 milhões, superando a tentativa do Atlético de Madrid, mas o jogador gostaria de voltar e já teria havido sondagens por parte de times europeus. Aos 28 anos, Theo sabe que seu futuro estará novamente na Europa: ele quer um clube de ponta e boas atuações na Copa do Mundo poderiam colocá-lo de volta no auge.





Europa, sim, mas também a Itália. Na Série A, de fato, alguém pode precisar de um lateral como ele. Em primeiro lugar, a Juve, que, caso Cambiaso seja negociado, provavelmente precisará contratar um lateral. Além dos bianconeri, há também o Como, que já havia tentado contratá-lo em janeiro de 2025 e que agora pode voltar a se interessar, com mais uma participação na Liga dos Campeões para oferecer a ele. Entre a Copa do Mundo e o mercado de transferências, a Europa não se esqueceu de Theo Hernandez.