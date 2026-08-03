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Poch Rondo GOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

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The Rondo, edição Mauricio Pochettino: o retorno do técnico à USMNT foi um "casamento por conveniência" ou algo "óbvio" - e ele vai chegar até 2030?

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M. Pochettino
Estados Unidos da América
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A U.S. Soccer trouxe de volta o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos com um contrato de quatro anos, que fará com que ele lidere a equipe em potencialmente três grandes torneios. Mas foi a decisão certa?

“Se queda” foram as palavras que Gerard Pique publicou em uma selfie com Neymar em 2016, não muito tempo antes de o então jogador do Barcelona sair para o PSG. Aquele momento deveria ter sido um em que o Barça manteve sua principal estrela.

A seleção dos Estados Unidos só pode rezar para que Mauricio Pochettino não faça o mesmo. Agora, oficialmente, deu o primeiro passo nesse esforço, assinando com o treinador um contrato de quatro anos, que vai até a Copa do Mundo de 2030. Pochettino está aqui para, em tese, mais uma tentativa. Os EUA têm seu técnico de volta.

E este parece ser um acordo razoável. Pochettino não tem outro trabalho em clube em aberto. É difícil para os EUA contratar um treinador mais realizado. Poch parece ser a melhor aposta. Mas o que está faltando aqui? Essa foi definitivamente a escolha certa? E, com vagas em clubes surgindo o tempo todo, dá para contar com Pochettino para ficar? Os redatores da GOAL explicam em mais uma edição de... The Rondo.

  • Mauricio Pochettino Getty

    A U.S. Soccer foi inteligente ao trazer Poch de volta?

    Tom Hindle: Não. Pochettino parece um mercenário aqui. Em linha com as tendências em torno do futebol global, trazer um estrangeiro consagrado não oferece tanta coisa assim. Esses técnicos deveriam resolver os detalhes que fazem a diferença em torneios, como a diferença entre quartas de final e semifinais, por exemplo. Os problemas dos EUA são muito mais profundos do que o time titular em umas hipotéticas quartas de final da Copa América contra o Brasil. Eles precisavam de alguém para construir, não de um gestor de momentos.

    Alex Labidou: No fim, sim, mas essa está longe de ser uma reunião ideal. Vamos ser claros: este é um casamento por conveniência para os dois lados.

    Para Pochettino, a menos que Manchester United, Tottenham ou outro clube desse porte apareça, por que abrir mão da influência, do calendário mais leve e do salário enorme que vêm com o cargo na seleção masculina dos Estados Unidos? Dá mesmo para vê-lo saindo para o Fulham, ou apostando no Newcastle, quando pode seguir em uma estrutura confortável e esperar o chamado de um clube de nível de Liga dos Campeões?

    Para a US Soccer, a lógica é igualmente clara. B.J. Callaghan construiu um caso forte no Nashville, mas não tem a credibilidade global nem o apelo comercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo já tem um bom trabalho europeu na Real Sociedad e, se mantiver isso, não há motivo para que não possa ir ainda mais longe no continente. Michael Bradley ainda precisa de mais experiência e amadurecimento, apesar de alguns bons momentos no New York Red Bulls. Pochettino é a melhor resposta disponível neste momento.

    Ryan Tolmich: Com certeza. Houve um progresso claro no último ciclo em termos de cultura e estilo de jogo, e esse progresso certamente fez a liderança da federação se perguntar o que poderia vir a seguir com um pouco de continuidade. Também há motivos para acreditar que Pochettino será mais imune do que a maioria à Síndrome do Segundo Ciclo, dado o pouco tempo de preparação no ciclo de 2026. Por isso, sempre foi uma decisão óbvia, desde que o próprio Pochettino quisesse voltar.

    • Publicidade
  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Ele vai até o fim do contrato?

    TH: Essa é realmente muito difícil. Pochettino fez grande questão de dizer que teve múltiplas oportunidades de sair durante sua passagem, mas as recusou por causa de seu compromisso com a federação. Isso pode ser verdade na preparação para uma Copa do Mundo. Mas isso se sustenta quando o cargo no Man United surgir em um ano? Ou até no Spurs em nove meses? Se um clube ligar, a aposta mais provável é que ele rompa os laços. Bradley até 2029.

    AL: Não. Mesmo com um contrato de quatro anos, eu apostaria contra ele cumpri-lo até o fim.

    A menos que ele mude significativamente de ideia sobre trabalhar com seleções, ou que o mercado dos clubes de elite nunca se abra para ele, a Copa América de 2028 parece o ponto natural de saída. Se ele tiver sucesso lá, pode sair com sua reputação fortalecida. Se não tiver, a U.S. Soccer pode querer um novo começo de qualquer forma. Esse pode ser o momento em que Callaghan ou Bradley entra na disputa.

    RT: Essa é a grande questão, certo? Um técnico como Pochettino sempre vai estar nas notícias quando novos cargos surgirem, e isso não vai parar, particularmente no começo deste ciclo. Quanto mais a Copa do Mundo se aproxima, maior a chance de ele levar isso até o fim, mas não seria uma grande surpresa vê-lo sair se uma grande oferta aparecesse, hipoteticamente, depois da proposta de Copa América.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Qual é a expectativa mínima para ele neste ciclo?

    TH: Bem, agora a pressão chegou.

    Quer aumentar as expectativas? Faça uma boa Copa do Mundo e depois tente repetir. Em ordem cronológica, ele deverá vencer a Copa Ouro, chegar às semifinais da Copa América e, no mínimo absoluto, ganhar mais um jogo de mata-mata na Copa do Mundo de 2030. Ah, e fazer isso com a base do elenco provavelmente já passando do auge. Pochettino vai ter de vencer e promover uma nova geração. Boa sorte para tentar fazer as duas coisas.

    AL: Ganhar alguma coisa, ou fazer uma grande campanha na Copa América.

    A forte atuação dos EUA na fase de grupos e a primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002 claramente convenceram a U.S. Soccer da possibilidade de que Pochettino possa construir algo. Mas, com um salário especulado acima de US$ 6 milhões, ele agora precisa de resultados concretos.

    Seu currículo como treinador é muito mais impressionante do que sua coleção de títulos: um título da Ligue 1, uma Copa da França e um Troféu dos Campeões, todos com o PSG. Justo ou não, esses troféus domésticos geralmente são tratados como o mínimo em um clube com as vantagens do PSG. Isso não deve diminuir o excelente trabalho que ele fez ao longo da carreira, mas a USSF e seus torcedores já passaram da fase da vitória moral.

    Ele deve vencer a Copa Ouro de 2027. Se não vencer, só uma campanha profunda na Copa América de 2028 justificaria paciência contínua. Caso contrário, questionamentos sérios serão feitos com razão.

    RT: Trata-se, em grande parte, de uma visão mais ampla. O novo trabalho de Pochettino é renovar o grupo de jogadores enquanto aprimora alguns dos aspectos menos bem-sucedidos do sistema de desenvolvimento de talentos do futebol dos Estados Unidos. Isso não é um trabalho para uma pessoa só, claro, mas agora faz parte das atribuições de Pochettino. Este ciclo é uma maratona, não uma corrida de velocidade como o último, o que permite ao treinador e à sua comissão técnica irem com calma, acumularem pequenas vitórias pelo caminho e construírem algo mais sustentável rumo a 2030.


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  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    Qual jogador se beneficia mais com o retorno dele?

    TH: Malik Tillman. Foi um ano ruim para ele em nível de clube, mas Pochettino ainda conseguiu encontrar um papel para o jogador do Bayer Leverkusen na Copa do Mundo. Ele também impressionou na Copa Ouro. Ainda há mais por vir.

    AL: Nenhum jogador se beneficiou mais da chegada de Pochettino do que Alex Freeman.

    Pochettino deu a Freeman sua primeira convocação para a seleção principal em maio de 2025, e sua ascensão tem sido meteórica desde então: uma grande Copa Ouro, uma transferência para o Villarreal e um papel importante na Copa do Mundo. Espere coisas ainda maiores de um defensor que mostrou que pode jogar aberto ou na defesa central. Pochettino já disse que Freeman pode ser um defensor de classe mundial, e os torcedores podem ver sua ascensão continuar sob o argentino.

    RT: Os jovens. Pochettino falou com a imprensa na segunda-feira e disse que seu grande foco será promover novos talentos, e quem melhor para esses talentos aprenderem do que Pochettino? Há muitos jovens promissores batendo à porta da USMNT. Como Pochettino maximiza o desenvolvimento desses jovens? Essa é uma grande questão daqui para frente, e é uma que realmente definirá a próxima era do futebol dos Estados Unidos.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Quem deve se preocupar?

    TH: Ninguém? Pochettino deixou claro que as vagas estão em aberto e, com sua tendência de trazer nomes surpreendentes, todos devem ter uma chance. Provavelmente o único que realmente terá um trabalho duro pela frente será Yunus Musah, especialmente com a situação no clube ainda incerta e sua decisão controversa de ficar fora da Gold Cup de 2025.

    AL: A resposta óbvia é Diego Luna, mas Tim Weah pode ver suas oportunidades ficarem limitadas neste ciclo.

    Weah foi uma importante opção de rotação na reta final até a Copa do Mundo, mas teve dificuldade para causar grande impacto no torneio. Sua versatilidade há muito tempo é um ponto forte, mas a ascensão de Freeman e a chegada de mais jovens talentos podem transformá-la em uma fraqueza: Weah pode ajudar em várias posições sem necessariamente ser a primeira opção em nenhuma delas.

    Pochettino mostrou que está disposto a seguir em frente rapidamente sem alguns jogadores, então o lugar de Weah não é mais automático.

    Quanto a Luna, o retorno de Pochettino lhe dá um desafio muito claro. Não seria surpreendente se a estrela do RSL usasse a ausência na convocação para a Copa do Mundo como combustível, se transferisse para o exterior e embarcasse em uma jornada total de afirmação. O retorno de Pochettino lhe dá alguém muito específico para provar que está errado.

    RT: A velha guarda. Se há algo a se dizer sobre Pochettino, é que ele consegue tomar decisões difíceis. Ele se preocupa menos do que a maioria com ego ou status, o que significa que agora haverá alguns nomes de peso que precisarão lutar por seus lugares. Falando à imprensa, Pochettino disse que não vê isso como uma continuidade, mas sim como um novo começo. Essa é uma mensagem para qualquer um que acredite que suas atuações em 2026 vão levá-lo até 2030.


  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    Havia algum outro candidato que os EUA deveriam ter considerado?

    TH: B.J. Callaghan deveria ser o técnico da USMNT neste momento. O fato de não ser pode custar caro a eles no longo prazo.

    AL: A menos que Pep Guardiola estivesse disponível, o que claramente não estava depois de recusar a Itália, Pochettino é a melhor opção para este momento. Isso não quer dizer que Matarazzo, Callaghan ou Bradley não sejam candidatos fortes para o futuro, mas os EUA precisam construir em cima do que fizeram certo na Copa do Mundo. Pochettino dá a eles a melhor chance de fazer isso.

    RT: Obviamente, sim, mas é difícil imaginar que eles chegassem a uma opção mais qualificada do que Pochettino, que voltará diretamente ao cargo sem precisar passar por um período de adaptação. Ele passou 18 meses moldando a cultura à sua maneira, o que significa que agora pode passar quatro anos construindo sobre essa base. Qualquer outro técnico teria esse processo de integração, e a verdade é que há poucos treinadores melhores do que Pochettino. Por isso, tudo fazia sentido demais.