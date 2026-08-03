TH: Bem, agora a pressão chegou.
Quer aumentar as expectativas? Faça uma boa Copa do Mundo e depois tente repetir. Em ordem cronológica, ele deverá vencer a Copa Ouro, chegar às semifinais da Copa América e, no mínimo absoluto, ganhar mais um jogo de mata-mata na Copa do Mundo de 2030. Ah, e fazer isso com a base do elenco provavelmente já passando do auge. Pochettino vai ter de vencer e promover uma nova geração. Boa sorte para tentar fazer as duas coisas.
AL: Ganhar alguma coisa, ou fazer uma grande campanha na Copa América.
A forte atuação dos EUA na fase de grupos e a primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002 claramente convenceram a U.S. Soccer da possibilidade de que Pochettino possa construir algo. Mas, com um salário especulado acima de US$ 6 milhões, ele agora precisa de resultados concretos.
Seu currículo como treinador é muito mais impressionante do que sua coleção de títulos: um título da Ligue 1, uma Copa da França e um Troféu dos Campeões, todos com o PSG. Justo ou não, esses troféus domésticos geralmente são tratados como o mínimo em um clube com as vantagens do PSG. Isso não deve diminuir o excelente trabalho que ele fez ao longo da carreira, mas a USSF e seus torcedores já passaram da fase da vitória moral.
Ele deve vencer a Copa Ouro de 2027. Se não vencer, só uma campanha profunda na Copa América de 2028 justificaria paciência contínua. Caso contrário, questionamentos sérios serão feitos com razão.
RT: Trata-se, em grande parte, de uma visão mais ampla. O novo trabalho de Pochettino é renovar o grupo de jogadores enquanto aprimora alguns dos aspectos menos bem-sucedidos do sistema de desenvolvimento de talentos do futebol dos Estados Unidos. Isso não é um trabalho para uma pessoa só, claro, mas agora faz parte das atribuições de Pochettino. Este ciclo é uma maratona, não uma corrida de velocidade como o último, o que permite ao treinador e à sua comissão técnica irem com calma, acumularem pequenas vitórias pelo caminho e construírem algo mais sustentável rumo a 2030.