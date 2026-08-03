Tom Hindle: Não. Pochettino parece um mercenário aqui. Em linha com as tendências em torno do futebol global, trazer um estrangeiro consagrado não oferece tanta coisa assim. Esses técnicos deveriam resolver os detalhes que fazem a diferença em torneios, como a diferença entre quartas de final e semifinais, por exemplo. Os problemas dos EUA são muito mais profundos do que o time titular em umas hipotéticas quartas de final da Copa América contra o Brasil. Eles precisavam de alguém para construir, não de um gestor de momentos.

Alex Labidou: No fim, sim, mas essa está longe de ser uma reunião ideal. Vamos ser claros: este é um casamento por conveniência para os dois lados.

Para Pochettino, a menos que Manchester United, Tottenham ou outro clube desse porte apareça, por que abrir mão da influência, do calendário mais leve e do salário enorme que vêm com o cargo na seleção masculina dos Estados Unidos? Dá mesmo para vê-lo saindo para o Fulham, ou apostando no Newcastle, quando pode seguir em uma estrutura confortável e esperar o chamado de um clube de nível de Liga dos Campeões?

Para a US Soccer, a lógica é igualmente clara. B.J. Callaghan construiu um caso forte no Nashville, mas não tem a credibilidade global nem o apelo comercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo já tem um bom trabalho europeu na Real Sociedad e, se mantiver isso, não há motivo para que não possa ir ainda mais longe no continente. Michael Bradley ainda precisa de mais experiência e amadurecimento, apesar de alguns bons momentos no New York Red Bulls. Pochettino é a melhor resposta disponível neste momento.

Ryan Tolmich: Com certeza. Houve um progresso claro no último ciclo em termos de cultura e estilo de jogo, e esse progresso certamente fez a liderança da federação se perguntar o que poderia vir a seguir com um pouco de continuidade. Também há motivos para acreditar que Pochettino será mais imune do que a maioria à Síndrome do Segundo Ciclo, dado o pouco tempo de preparação no ciclo de 2026. Por isso, sempre foi uma decisão óbvia, desde que o próprio Pochettino quisesse voltar.