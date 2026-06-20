The Athletic - É uma disputa acirrada entre o Tottenham de De Zerbi e o Manchester City de Maresca por Tonali: quanto o Newcastle avalia o jogador e o que está sendo divulgado

O que aumenta a possibilidade de o Newcastle conseguir obter uma quantia quase recorde com a eventual saída do jogador italiano – o atual recorde em termos de receita com transferências é detido por Isak, vendido ao Liverpool por 145 milhões de euros – é o fato de que, segundo o The Athletic, há outro clube e outro técnico italiano de olho em Tonali. De fato, até mesmo o Manchester City, que está pensando em encontrar um novo destino para outro ex-jogador do Milan, Tijjani Reijnders, e que também se questiona sobre o futuro de Rodri e Nico Gonzalez, teria sondado a comitiva do jogador e estaria estudando uma oferta a ser apresentada ao Newcastle para tentar surpreender o Tottenham. A disputa está mais acirrada do que nunca, e o confronto entre De Zerbi e Maresca para garantir Tonali está apenas começando.