Roberto De Zerbi e seu Tottenham estão decididamente empenhados em contratar Sandro Tonali. O ex-meio-campista do Brescia e do Milan é um dos principais alvos que o time londrino se propôs a conquistar em uma campanha de contratações que começou em ritmo acelerado – a primeira contratação foi a do zagueiro holandês Paul van Ecke, do Brighton, por cerca de 60 milhões de euros, e na mira também está outro meio-campista, Mateus Fernandes, do West Ham –, e que promete trazer muitos rostos novos. A começar pelo meio-campo, que passará por uma profunda reformulação em relação à temporada passada e teria no jogador da seleção italiana seu ponto-chave.
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The Athletic - É uma disputa acirrada entre o Tottenham de De Zerbi e o Manchester City de Maresca por Tonali: quanto o Newcastle avalia o jogador e o que está sendo divulgado
O TOTTENHAM SE DESTACA
Após os primeiros rumores dos últimos dias sobre a total disponibilidade de Sandro Tonali para deixar o Newcastle após três temporadas e 110 partidas (com 10 gols) e uma Carabao Cup conquistada, e se transferir para um clube da Premier League com maiores ambições, o site The Athletic traz mais novidades importantes sobre o futuro do jogador nascido em 2000. O Tottenham é confirmado como o principal interessado e já teria iniciado as primeiras negociações para convencer o Newcastle a se desfazer de um de seus melhores jogadores, sob contrato até junho de 2028 e adquirido em 2023 do Milan por 60 milhões de euros mais bônus. A avaliação inicial dos Magpies para Tonali gira em torno de 100 milhões, valor que o Tottenham está tentando reduzir.
TAMBÉM TEM O CITY
O que aumenta a possibilidade de o Newcastle conseguir obter uma quantia quase recorde com a eventual saída do jogador italiano – o atual recorde em termos de receita com transferências é detido por Isak, vendido ao Liverpool por 145 milhões de euros – é o fato de que, segundo o The Athletic, há outro clube e outro técnico italiano de olho em Tonali. De fato, até mesmo o Manchester City, que está pensando em encontrar um novo destino para outro ex-jogador do Milan, Tijjani Reijnders, e que também se questiona sobre o futuro de Rodri e Nico Gonzalez, teria sondado a comitiva do jogador e estaria estudando uma oferta a ser apresentada ao Newcastle para tentar surpreender o Tottenham. A disputa está mais acirrada do que nunca, e o confronto entre De Zerbi e Maresca para garantir Tonali está apenas começando.
QUANTO O MILAN ARRECADA
Entre os clubes que poderiam se beneficiar financeiramente de uma nova transferência de Sandro Tonali para a Inglaterra — cujo nome foi associado, nas últimas semanas, também ao Arsenal e ao Manchester United — está o Milan. Conforme relatou Matteo Moretti nos últimos dias, no momento de fechar a transferência do jogador para o Newcastle, os rossoneri não receberam nenhuma porcentagem sobre uma futura revenda. Por outro lado, caso ele seja transferido para o Tottenham ou o Manchester City, o clube seria recompensado com a “contribuição de solidariedade”, um valor que cabe aos clubes que, nos primeiros anos da carreira de um jogador, contribuíram para sua valorização. O Milan teria direito a um valor em torno de um milhão de euros.