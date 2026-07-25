Uma indiscrição bombástica de mercado foi relançada pelo portal The Athletic. Segundo o veículo norte-americano, o Arsenal teria iniciado os primeiros contactos exploratórios pelo avançado do Real Madrid Vinicius Junior. Um pedido de informações que se enquadra na perfeição no dia em que, de vários lados, se dá como iminente a investida decisiva do Real Madrid pelo extremo ofensivo de 2006 do Leipzig, Yan Diomandé, seguido nas últimas semanas também pelo Paris Saint-Germain.
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The Athletic: Arsenal faz primeira sondagem por Vinicius Junior: quanto o Real Madrid pede para o vender e o impasse nas negociações para a renovação
O contrato em fim de validade
Por trás da repentina aceleração pelo internacional marfinense estariam as grandes dificuldades encontradas pelo presidente do Real, Florentino Pérez, e pelos seus colaboradores mais próximos para registar avanços significativos nas negociações para prolongar o contrato de Vinicius Junior. Um contrato que expira a 30 de junho de 2027 e que prevê também o pagamento de um substancial bónus de fidelidade em caso de permanência do jogador brasileiro nesta temporada, além do salário de 25 milhões de euros brutos. Florentino quer obviamente evitar a dupla afronta de “se arruinar” pela possível última temporada de Vinicius em Espanha e depois acabar por perdê-lo a custo zero em caso de falta de acordo sobre a renovação.
Os movimentos do Arsenal
Neste cenário de contornos ainda não totalmente definidos, o Arsenal – que nos últimos dias concluiu a contratação de Christos Tzolis ao Club Brugge por 40 milhões de euros, para substituir Leandro Trossard, que se transferiu para o Besiktas – começou a avaliar a hipótese de uma investida oficial por Vinicius Junior. O jogador nascido em 2000 faz parte de uma lista restrita de alvos para essa posição específica, mas, segundo o The Athletic, neste momento não houve qualquer contacto entre os dois clubes. Chegado ao Real Madrid no verão de 2018, Vinicius somou 128 golos e 100 assistências em 375 jogos; neste verão foi protagonista de um bom Mundial a nível individual, com 4 golos em 5 jogos pelo Brasil.
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