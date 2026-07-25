Neste cenário de contornos ainda não totalmente definidos, o Arsenal – que nos últimos dias concluiu a contratação de Christos Tzolis ao Club Brugge por 40 milhões de euros, para substituir Leandro Trossard, que se transferiu para o Besiktas – começou a avaliar a hipótese de uma investida oficial por Vinicius Junior. O jogador nascido em 2000 faz parte de uma lista restrita de alvos para essa posição específica, mas, segundo o The Athletic, neste momento não houve qualquer contacto entre os dois clubes. Chegado ao Real Madrid no verão de 2018, Vinicius somou 128 golos e 100 assistências em 375 jogos; neste verão foi protagonista de um bom Mundial a nível individual, com 4 golos em 5 jogos pelo Brasil.