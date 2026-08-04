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تغييرات تاريخية.. رسميا: إعلان القواعد التحكيمية الجديدة في الليجا

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Elche x Barcelona
Elche
Barcelona
Atlético de Madrid x Malaga
Atlético de Madrid
Malaga
Espanha

Ajustes em massa que abrangem diversos aspectos

A comissão técnica de arbitragem da Espanha anunciou oficialmente as novas alterações nas regras e nos critérios de arbitragem que entrarão em vigor no início da temporada 2026-27, que começa na próxima semana, em uma medida que visa reduzir a perda de tempo, unificar os critérios de arbitragem e lidar com alguns casos polêmicos vistos nos gramados de futebol nas últimas temporadas.

Algumas dessas alterações já haviam sido aplicadas durante a Copa do Mundo de 2026, enquanto outras regras passaram por esclarecimentos e atualizações em comparação com os critérios adotados nas temporadas anteriores.
A seguir, as principais alterações e novas regras que serão aplicadas:

  • Substituições com limite de tempo

    Uma nova regra já entrou em vigor durante a Copa do Mundo de 2026 e agora passará a valer nas competições espanholas de futebol profissional, com o objetivo de reduzir a perda de tempo durante as substituições.

    De acordo com a nova regra, o jogador que será substituído deve deixar o campo de jogo em até 10 segundos a partir do momento em que a placa de substituição é exibida, ou a partir do sinal do árbitro para realizar a substituição, caso não seja utilizada uma placa eletrônica.

    Caso o jogador não deixe o campo de jogo dentro desses dez segundos — exceto nas situações em que sair do campo em até 10 segundos não seja possível por razões relacionadas à segurança, à proteção ou a uma lesão —, ele continuará obrigado a deixar o campo, mas o jogador substituto só poderá entrar durante a primeira parada de jogo após transcorrido um minuto completo de tempo de jogo efetivo desde a retomada da partida.

    No caso de várias substituições realizadas ao mesmo tempo, todos os jogadores que serão substituídos devem deixar o campo de jogo em até 10 segundos a partir do momento do sinal para a última substituição.

    • Publicidade

  • Lesões de goleiros

    Será aplicada uma nova regra que visa lidar com as supostas lesões de goleiros, que podem ser usadas para quebrar o ritmo do adversário, desperdiçar tempo ou dar ao treinador a oportunidade de passar instruções táticas aos seus jogadores.

    Para esse "teste", o conselho da International Football Association Board (IFAB) concedeu ao comitê técnico de arbitragem espanhol a autorização para participar da experiência, conforme consta na circular nº 34.

    A nova regra estabelece que, se a partida for interrompida por causa de uma lesão do goleiro, o treinador principal deve indicar imediatamente um jogador de linha para deixar o campo, devendo esse jogador permanecer fora de campo por, no mínimo, um minuto após a retomada do jogo.

    Caso o treinador não indique nenhum jogador nos primeiros 10 segundos a partir do momento em que o árbitro autorizar o atendimento médico ao goleiro, o capitão da equipe será obrigado automaticamente a deixar o campo.

    A regra inclui três exceções claras.

    A primeira, quando a lesão do goleiro for resultado de uma infração que exija a marcação de uma cobrança de falta e necessite de intervenção médica imediata.

    A segunda, quando ocorrer uma colisão entre o goleiro e um jogador de linha que exija atendimento médico a ambos os jogadores.

    Já a terceira exceção diz respeito ao caso em que o goleiro sofra um sangramento.

    Caso um jogador de linha também sofra uma lesão, o jogador lesionado que recebeu atendimento dentro de campo deverá deixar o gramado e permanecer fora dele por um minuto completo de tempo efetivo de jogo após a retomada da partida, devendo retornar ao campo depois de obter a autorização do árbitro durante a retomada do jogo.

  • Aplicação do princípio da vantagem na retomada do jogo

    Se uma equipe executar de forma incorreta um arremesso lateral, uma cobrança de falta ou um escanteio, como executar o arremesso lateral ou a cobrança de falta de um local errado, e a equipe adversária conseguir imediatamente a posse clara da bola, o árbitro pode permitir a continuidade do jogo e aplicar o princípio da vantagem.

    No entanto, se a equipe adversária não conseguir obter a posse clara da bola, o árbitro mandará repetir a reposição ou marcará a infração de acordo com a regra.

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  • A dupla tocada nas cobranças de pênalti

    Após a grande polêmica gerada pelo pênalti cobrado por Julián Álvarez durante o confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2024-25, no qual o jogador tocou na bola duas vezes durante a cobrança, o futebol espanhol vai aderir ao que foi aprovado pelo Conselho da International Football Association Board (IFAB).

    Caso ocorra um toque duplo não intencional durante a cobrança do pênalti e a batida termine com o gol marcado, o pênalti será cobrado novamente.

    Já se o toque duplo ocorrer e a batida terminar sem sucesso, o pênalti será considerado perdido.

  • Atraso na retomada do jogo em arremessos laterais e tiros de meta

    O árbitro poderá punir as equipes que atrasarem propositalmente a devolução da bola ao jogo em situações específicas.

    Caso a equipe perca tempo de forma proposital durante a execução do arremesso lateral, a cobrança será concedida à equipe adversária.

    Já se a equipe atrasar a execução do tiro de meta com o objetivo de perder tempo, será concedido um escanteio à equipe adversária.

    Quando o árbitro identificar que a equipe está atrasando propositalmente, ele a advertirá iniciando uma contagem regressiva de 5 segundos, e, caso a reposição não seja executada dentro desse período, a decisão será tomada de acordo com os casos explicados anteriormente.

  • Fim da polêmica sobre o tiro de meta e o caso de Marc Pubill

    Um dos lances mais polêmicos da temporada passada, que teve como protagonista Marc Pubill, jogador do Atlético de Madrid, foi esclarecido antes do início da nova temporada.

    Durante a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, na temporada passada, pela Liga dos Campeões da Europa, o goleiro Juan Musso colocou a bola no gramado e depois a chutou com o pé na direção de Pubill.

    Mas o zagueiro cometeu um erro ao parar a bola com a mão antes de chutá-la com o pé para reiniciar o jogo.

    Na ocasião, o árbitro Kovacs considerou que a bola não havia entrado em jogo.

    De acordo com o novo esclarecimento, se o goleiro jogar a bola e, em seguida, um de seus companheiros a tocar intencionalmente com a mão ou o braço dentro da área, será marcado um pênalti.

    Dessa forma, uniformizam-se os critérios de arbitragem nesses casos e, se o zagueiro quiser executar o tiro de meta, deverá fazê-lo sem que o goleiro tenha tocado a bola primeiro.

  • Quais são os novos casos que a tecnologia do VAR poderá revisar?

    Vários casos novos foram adicionados à lista de situações que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) pode revisar durante as partidas.

    Esses casos incluem:

  • O cartão vermelho resultante de um segundo cartão amarelo

    A tecnologia do "VAR" pode revisar casos de cartão vermelho decorrentes de um jogador receber um segundo cartão amarelo, caso a decisão seja claramente equivocada.

  • Erro na identificação do jogador

    A tecnologia do VAR pode intervir caso ocorra um erro na identificação do jogador quando o árbitro mostra um cartão amarelo ou vermelho a um jogador errado de qualquer uma das equipes, mesmo que o árbitro tenha marcado a falta claramente contra outro jogador.

    Nesse caso, a falta em si não pode ser revisada, exceto no âmbito do erro de identificação do jogador.

    Durante a Copa do Mundo de 2026, o uso da cláusula de erro de identificação para lidar com casos de simulação foi bem recebido, e está previsto para ser incluído na revisão detalhada do protocolo da tecnologia do VAR anunciada na circular nº 32.

    Ainda assim, essa cláusula não pode ser utilizada dessa forma até a conclusão da referida revisão.

    O erro de identificação do jogador é uma situação que a tecnologia do VAR pode revisar apenas quando o árbitro pune um jogador errado pela falta que o próprio árbitro marcou.

    Exemplos disso:

    • Um jogador recebe um cartão amarelo por um toque de mão cometido por outro jogador.

    Um jogador recebe um cartão amarelo por uma entrada imprudente cometida por outro jogador.

    Qualquer situação semelhante em que o árbitro marca uma falta, mas mostra a punição disciplinar ao jogador errado.

    Nesse contexto, não é possível revisar a validade da decisão do árbitro de marcar a falta em si, pois a revisão se limita exclusivamente à identificação do jogador que cometeu a falta.

    As únicas exceções são os casos que se enquadram nas outras categorias passíveis de revisão pela tecnologia do VAR, que são os gols e as faltas que antecederam os gols, as decisões de pênaltis e os casos de cartões vermelhos.

  • Escanteios marcados de forma incorreta

    A tecnologia do VAR pode revisar a marcação equivocada e evidente de um escanteio, mesmo nos casos em que a bola tenha saído do campo por cima da linha lateral, desde que a revisão seja feita de imediato e sem atrasar a retomada do jogo.

    E, caso o escanteio seja cobrado rapidamente, a decisão não poderá mais ser alterada depois disso.

    Além disso, o "sinal de transmissão televisiva" torna-se obrigatório caso a decisão seja alterada após o recebimento de informações da tecnologia do VAR.

    Reforça-se que a marcação equivocada de um escanteio só pode ser um caso passível de revisão pela tecnologia do VAR em situações muito evidentes, desde que seja possível concluir a revisão de imediato e sem atrasar a retomada do jogo.

  • As infrações cometidas pelo atacante antes da execução de faltas e escanteios

    Se um dos jogadores da equipe atacante cometer uma infração antes de a bola entrar em jogo durante a execução de uma cobrança de falta ou de escanteio a favor de seu time, e essa infração não for detectada pelos membros da equipe de arbitragem presentes no campo, a tecnologia do VAR pode intervir e recomendar a realização de uma revisão no campo, desde que a infração se enquadre em critérios específicos.

    Esses casos incluem infrações que impliquem a possível expulsão por conduta violenta, cuspir, morder, agir de maneira extremamente agressiva ou proferir ofensas ou insultos.

    A tecnologia do VAR também pode intervir se a infração persistir no momento do chute da bola ou após o chute.

    Também é possível a intervenção caso a infração ocorra após o sinal do árbitro, seja com a mão, o braço ou o apito, para a execução da cobrança, e a infração tenha impacto direto e imediato.

    Entre os casos em que é possível a intervenção estão quando a infração:

    Ajuda a equipe atacante a marcar um gol ou a criar uma oportunidade de gol.

    Reduz a capacidade da equipe defensora de impedir a marcação de um gol.

    Leva a equipe defensora a cometer uma infração que resulte em pênalti.

    Leva a equipe defensora a cometer uma infração que resulte em cartão vermelho por impedir uma clara oportunidade de gol.

    Faz com que um jogador da equipe defensora receba um segundo cartão amarelo por impedir uma clara oportunidade de gol.

    Leva à interrupção de um ataque promissor ou à interferência nele.

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