Será aplicada uma nova regra que visa lidar com as supostas lesões de goleiros, que podem ser usadas para quebrar o ritmo do adversário, desperdiçar tempo ou dar ao treinador a oportunidade de passar instruções táticas aos seus jogadores.

Para esse "teste", o conselho da International Football Association Board (IFAB) concedeu ao comitê técnico de arbitragem espanhol a autorização para participar da experiência, conforme consta na circular nº 34.

A nova regra estabelece que, se a partida for interrompida por causa de uma lesão do goleiro, o treinador principal deve indicar imediatamente um jogador de linha para deixar o campo, devendo esse jogador permanecer fora de campo por, no mínimo, um minuto após a retomada do jogo.

Caso o treinador não indique nenhum jogador nos primeiros 10 segundos a partir do momento em que o árbitro autorizar o atendimento médico ao goleiro, o capitão da equipe será obrigado automaticamente a deixar o campo.

A regra inclui três exceções claras.

A primeira, quando a lesão do goleiro for resultado de uma infração que exija a marcação de uma cobrança de falta e necessite de intervenção médica imediata.

A segunda, quando ocorrer uma colisão entre o goleiro e um jogador de linha que exija atendimento médico a ambos os jogadores.

Já a terceira exceção diz respeito ao caso em que o goleiro sofra um sangramento.

Caso um jogador de linha também sofra uma lesão, o jogador lesionado que recebeu atendimento dentro de campo deverá deixar o gramado e permanecer fora dele por um minuto completo de tempo efetivo de jogo após a retomada da partida, devendo retornar ao campo depois de obter a autorização do árbitro durante a retomada do jogo.