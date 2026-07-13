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Brazil v United States - International FriendlyGetty Images Sport

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“Testes perfeitos” – A Seleção Feminina dos EUA marca dois jogos em outubro contra a Espanha, número 1 do mundo, antes das eliminatórias para a Copa do Mundo

Futebol feminino
Estados Unidos
Espanha
E. Hayes

A Seleção Feminina dos EUA enfrentará seus maiores desafios de 2026 antes de voltar sua atenção para as eliminatórias da Copa do Mundo, recebendo a Espanha, atual número 1 do mundo, para dois amistosos em outubro. As equipes se enfrentarão no dia 10 de outubro no Audi Field, em Washington, D.C., com o pontapé inicial marcado para as 14h30 (horário da costa leste), antes de se enfrentarem novamente três dias depois no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, às 19h (horário da costa leste). Crystal Dunn, ícone da Seleção Feminina dos EUA que se aposentou recentemente, será homenageada antes da partida de abertura.

  • Germany v Spain - UEFA Women's Nations League 2025 Final First LegGetty Images Sport

    'Mais duas partidas fantásticas'

    A técnica dos EUA, Emma Hayes, enfatizou seu desejo de que sua equipe enfrente as melhores do mundo antes das eliminatórias para a Copa do Mundo.

    “Mais duas partidas fantásticas”, disse a treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes. “Queríamos muito incluir a Espanha em nossa agenda, mas as dificuldades de marcar jogos contra as melhores seleções durante o calendário internacional feminino são bem conhecidas; portanto, poder disputar essas duas partidas na Costa Leste será o teste perfeito antes de entrarmos nas eliminatórias para a Copa do Mundo no final do ano.”

    A Seleção Feminina dos EUA tem um histórico geral de 8-2-0 (vitórias-derrotas-empates) em 2026, superando suas adversárias por 22 a quatro. No entanto, a Espanha está no topo do ranking por um motivo. A Espanha estava disponível para as partidas de outubro após garantir a classificação direta para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 com um final dominante em sua campanha nas eliminatórias da UEFA. A vitória por 4 a 0 sobre a Inglaterra, em Maiorca, em 5 de junho, e a goleada de 6 a 1 contra a Islândia, em Reykjavik, quatro dias depois, garantiram o primeiro lugar no Grupo C, permitindo que a Espanha evitasse as repescagens da UEFA programadas para a janela da FIFA em outubro.

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  • Spanish Prime Minister Receives Women's World Cup WinnersGetty Images Sport

    Histórico dos EUA contra a Espanha

    A ascensão da Espanha ao topo do futebol feminino ainda é relativamente recente, o que ajuda a explicar por que a La Roja e a seleção feminina dos EUA se enfrentaram apenas quatro vezes.

    Os EUA venceram os três primeiros confrontos: 1 a 0 em Alicante, no início de 2019; 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2019, em Reims; e 1 a 0 na SheBelieves Cup de 2020, em Harrison, Nova Jersey.

    A Espanha finalmente conseguiu a virada no confronto mais recente, conquistando sua primeira vitória sobre a USWNT com um placar de 2 a 0 em Pamplona, em 2022. Menos de um ano depois, a La Roja conquistou a Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, alcançando o topo do esporte pela primeira vez.

  • Seleção Feminina dos EUA

    Para a Seleção Feminina dos EUA (USWNT), essas partidas representam mais um grande desafio contra uma das melhores seleções do mundo. Serão o 18º e o 19º jogos na história dos EUA entre as duas primeiras colocadas no ranking da FIFA, com as americanas invictas nos 17 anteriores, com 11 vitórias, nenhuma derrota e 6 empates. A primeira partida também marcará a quarta aparição da Seleção Feminina dos EUA no Audi Field, onde derrotou o Canadá por 3 a 0 em julho de 2025, enquanto a segunda será a décima partida da equipe em Chester, na Pensilvânia. Os EUA estavam invictos em suas primeiras nove partidas na casa do Philadelphia Union antes de perderem por 2 a 1 para Portugal no local, em outubro de 2025.

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  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    E agora, o que vem a seguir?

    Os amistosos contra a Espanha servirão como preparação final da Seleção Feminina dos EUA antes do Campeonato Feminino da CONCACAF 2026, que será disputado de 27 de novembro a 5 de dezembro no Texas e determinará as equipes da região que se classificarão para a Copa do Mundo de 2027 e as Olimpíadas de 2028. Os EUA estreiam contra El Salvador nas quartas de final, e uma vitória já será suficiente para garantir sua vaga na Copa do Mundo.