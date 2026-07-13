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“Testes perfeitos” – A Seleção Feminina dos EUA marca dois jogos em outubro contra a Espanha, número 1 do mundo, antes das eliminatórias para a Copa do Mundo
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'Mais duas partidas fantásticas'
A técnica dos EUA, Emma Hayes, enfatizou seu desejo de que sua equipe enfrente as melhores do mundo antes das eliminatórias para a Copa do Mundo.
“Mais duas partidas fantásticas”, disse a treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes. “Queríamos muito incluir a Espanha em nossa agenda, mas as dificuldades de marcar jogos contra as melhores seleções durante o calendário internacional feminino são bem conhecidas; portanto, poder disputar essas duas partidas na Costa Leste será o teste perfeito antes de entrarmos nas eliminatórias para a Copa do Mundo no final do ano.”
A Seleção Feminina dos EUA tem um histórico geral de 8-2-0 (vitórias-derrotas-empates) em 2026, superando suas adversárias por 22 a quatro. No entanto, a Espanha está no topo do ranking por um motivo. A Espanha estava disponível para as partidas de outubro após garantir a classificação direta para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 com um final dominante em sua campanha nas eliminatórias da UEFA. A vitória por 4 a 0 sobre a Inglaterra, em Maiorca, em 5 de junho, e a goleada de 6 a 1 contra a Islândia, em Reykjavik, quatro dias depois, garantiram o primeiro lugar no Grupo C, permitindo que a Espanha evitasse as repescagens da UEFA programadas para a janela da FIFA em outubro.
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Histórico dos EUA contra a Espanha
A ascensão da Espanha ao topo do futebol feminino ainda é relativamente recente, o que ajuda a explicar por que a La Roja e a seleção feminina dos EUA se enfrentaram apenas quatro vezes.
Os EUA venceram os três primeiros confrontos: 1 a 0 em Alicante, no início de 2019; 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2019, em Reims; e 1 a 0 na SheBelieves Cup de 2020, em Harrison, Nova Jersey.
A Espanha finalmente conseguiu a virada no confronto mais recente, conquistando sua primeira vitória sobre a USWNT com um placar de 2 a 0 em Pamplona, em 2022. Menos de um ano depois, a La Roja conquistou a Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, alcançando o topo do esporte pela primeira vez.
Seleção Feminina dos EUA
Para a Seleção Feminina dos EUA (USWNT), essas partidas representam mais um grande desafio contra uma das melhores seleções do mundo. Serão o 18º e o 19º jogos na história dos EUA entre as duas primeiras colocadas no ranking da FIFA, com as americanas invictas nos 17 anteriores, com 11 vitórias, nenhuma derrota e 6 empates. A primeira partida também marcará a quarta aparição da Seleção Feminina dos EUA no Audi Field, onde derrotou o Canadá por 3 a 0 em julho de 2025, enquanto a segunda será a décima partida da equipe em Chester, na Pensilvânia. Os EUA estavam invictos em suas primeiras nove partidas na casa do Philadelphia Union antes de perderem por 2 a 1 para Portugal no local, em outubro de 2025.
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E agora, o que vem a seguir?
Os amistosos contra a Espanha servirão como preparação final da Seleção Feminina dos EUA antes do Campeonato Feminino da CONCACAF 2026, que será disputado de 27 de novembro a 5 de dezembro no Texas e determinará as equipes da região que se classificarão para a Copa do Mundo de 2027 e as Olimpíadas de 2028. Os EUA estreiam contra El Salvador nas quartas de final, e uma vitória já será suficiente para garantir sua vaga na Copa do Mundo.
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