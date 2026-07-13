“Testes perfeitos” – A Seleção Feminina dos EUA marca dois jogos em outubro contra a Espanha, número 1 do mundo, antes das eliminatórias para a Copa do Mundo

A técnica dos EUA, Emma Hayes, enfatizou seu desejo de que sua equipe enfrente as melhores do mundo antes das eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Mais duas partidas fantásticas”, disse a treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes. “Queríamos muito incluir a Espanha em nossa agenda, mas as dificuldades de marcar jogos contra as melhores seleções durante o calendário internacional feminino são bem conhecidas; portanto, poder disputar essas duas partidas na Costa Leste será o teste perfeito antes de entrarmos nas eliminatórias para a Copa do Mundo no final do ano.”

A Seleção Feminina dos EUA tem um histórico geral de 8-2-0 (vitórias-derrotas-empates) em 2026, superando suas adversárias por 22 a quatro. No entanto, a Espanha está no topo do ranking por um motivo. A Espanha estava disponível para as partidas de outubro após garantir a classificação direta para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 com um final dominante em sua campanha nas eliminatórias da UEFA. A vitória por 4 a 0 sobre a Inglaterra, em Maiorca, em 5 de junho, e a goleada de 6 a 1 contra a Islândia, em Reykjavik, quatro dias depois, garantiram o primeiro lugar no Grupo C, permitindo que a Espanha evitasse as repescagens da UEFA programadas para a janela da FIFA em outubro.