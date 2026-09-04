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Mikel Arteta Xabi AlonsoGOAL/Getty
Yosua Arya

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‘Teste definitivo!’: Gary Neville faz previsão ousada para Arsenal x Chelsea enquanto Xabi Alonso leva o embalado Chelsea ao Emirates

Arsenal x Chelsea
Premier League
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Chelsea

Gary Neville apostou no atual campeão Arsenal para passar pelo seu primeiro grande teste da temporada da Premier League contra o Chelsea de Xabi Alonso. A lenda do Manchester United espera um confronto tático fascinante no Emirates Stadium, mas acredita que o detentor do título conquistará uma vitória confortável.

  • O Arsenal se prepara para o teste no clássico londrino

    Neville apostou que o Arsenal vai vencer o Chelsea no muito aguardado clássico londrino de domingo. As duas equipes chegam ao confronto no Emirates Stadium com campanhas perfeitas neste início de temporada.

    O Chelsea de Alonso surgiu como um candidato precoce ao título após uma sequência de gols nas partidas de abertura. No entanto, Neville espera que os mandantes se mostrem fortes demais e previu uma vitória por 2 a 0 para as atuais campeãs. O Arsenal iniciou a defesa do título com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Coventry City, recém-promovido, antes de vencer o Aston Villa por 1 a 0 graças ao gol da vitória de Bukayo Saka.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    Neville elogia a força ofensiva do Chelsea

    O ídolo do Manchester United acredita que a linha de ataque do Chelsea vai causar problemas, mas, no fim, apostou na solidez defensiva do Arsenal. Em entrevista ao podcast da Sky Sports, Neville destacou as diferenças táticas entre o time de Alonso e os adversários anteriores do Arsenal.

    "Acho que o Arsenal vai perceber que o Chelsea tem jogadores de ataque melhores do que o Aston Villa, então terá de estar alerta e ligado", explicou Neville. "Mas acho que o Villa é o time mais organizado da liga, tirando o Arsenal. Acho que é realmente muito organizado e muito bem treinado por Unai Emery. O Chelsea não é tão organizado assim e não é tão disciplinado."

  • Um verdadeiro teste para a equipe de Alonso

    O Chelsea vive atualmente uma forte retomada sob o comando de Alonso, recuperando-se após um decepcionante 10º lugar na temporada passada. Os Blues garantiram uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham antes de superarem o Brighton por pouco em um emocionante confronto que terminou 4 a 3 no fim de semana.

    Apesar desse poder ofensivo, Neville acredita que a estrutura do Arsenal lhe dará a vantagem. O comentarista observou que o estilo aberto dos visitantes pode jogar diretamente a favor dos campeões.

    Neville disse: "Eles não vão defender da mesma forma que o Villa, então acho que o Arsenal pode até gostar mais de suas chances no ataque contra o Chelsea, mas também terá de estar atento ao fato de que o Chelsea tem alguns jogadores ofensivos fantásticos. Isso é o que torna tudo realmente interessante. Acho que o Arsenal vai vencer o jogo, mas é um teste realmente muito bom para eles e um momento realmente muito bom para ver o Chelsea nos primeiros dias de Xabi Alonso. 

    "Eles têm sido tão empolgantes em seus dois primeiros jogos, mas este é o teste definitivo para eles contra os campeões, que não cometem muitos erros. Mal posso esperar por isso, acho que será um jogo realmente muito bom. E acho que o Arsenal estará realmente ansioso por isso. Isso vai nos mostrar muito sobre onde Arsenal e Chelsea estão, porque eu os coloquei em primeiro e segundo."

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Previsão dos dois primeiros colocados é posta à prova

    Neville já havia apontado Arsenal e Chelsea para terminar como as duas melhores equipes da liga nesta temporada, dando ainda mais peso ao confronto de domingo. A partida servirá como um indicador inicial crucial sobre se o Chelsea pode realmente sustentar uma briga pelo título.

    Ao revelar sua previsão final no The Overlap, ele concluiu: "Vamos de 2 a 0 para o Arsenal. Acho que o Arsenal vai entrar muito ligado e forte, vai ser realmente agressivo."

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