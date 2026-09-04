O Chelsea vive atualmente uma forte retomada sob o comando de Alonso, recuperando-se após um decepcionante 10º lugar na temporada passada. Os Blues garantiram uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham antes de superarem o Brighton por pouco em um emocionante confronto que terminou 4 a 3 no fim de semana.

Apesar desse poder ofensivo, Neville acredita que a estrutura do Arsenal lhe dará a vantagem. O comentarista observou que o estilo aberto dos visitantes pode jogar diretamente a favor dos campeões.

Neville disse: "Eles não vão defender da mesma forma que o Villa, então acho que o Arsenal pode até gostar mais de suas chances no ataque contra o Chelsea, mas também terá de estar atento ao fato de que o Chelsea tem alguns jogadores ofensivos fantásticos. Isso é o que torna tudo realmente interessante. Acho que o Arsenal vai vencer o jogo, mas é um teste realmente muito bom para eles e um momento realmente muito bom para ver o Chelsea nos primeiros dias de Xabi Alonso.

"Eles têm sido tão empolgantes em seus dois primeiros jogos, mas este é o teste definitivo para eles contra os campeões, que não cometem muitos erros. Mal posso esperar por isso, acho que será um jogo realmente muito bom. E acho que o Arsenal estará realmente ansioso por isso. Isso vai nos mostrar muito sobre onde Arsenal e Chelsea estão, porque eu os coloquei em primeiro e segundo."