Questionado sobre se a ausência do futebol europeu levará jogadores de renome internacional a reconsiderar suas opções, o ex-zagueiro do Chelsea, Dorigo — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetGoodwin —, afirmou: “Sim, com certeza. E essa é a verdadeira preocupação: antes, eles estavam tranquilos, de olho na Liga dos Campeões, e tudo corria bem; de repente, parece que surgiram problemas sérios.

“E então, é claro, você analisa a duração dos contratos e a situação financeira do clube. Junte tudo isso sem esse tipo de receita, e onde isso os deixa? É claro que você pensaria que uma ou duas coisas precisam mudar. E, claro, a maneira mais fácil é vender um dos seus grandes jogadores, o que seria muito, muito difícil.

“Cole Palmer, quando está jogando bem, é o talento, é o cara. Ele parece o jogador capaz de fazer a diferença, e você quer manter esse tipo de jogador. Tenho certeza de que eles farão tudo o que puderem para isso.

“Mas sem futebol europeu, tenho certeza de que haverá times de ponta por aí pensando: ‘certo, vamos testar a determinação deles e ver se conseguimos roubar um ou dois dos seus jogadores muito bons’ — o que seria uma verdadeira pena.”