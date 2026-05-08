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“Testar a determinação deles” – Chelsea é aconselhado a se preparar para propostas de transferência por Cole Palmer e Enzo Fernández, já que as dificuldades na busca pela classificação para as competições europeias deixam os Blues, já em dificuldades, vulneráveis
O Chelsea tem feito grandes investimentos em várias janelas de transferências
Todd Boehly e a BlueCo trabalharam arduamente e investiram pesadamente na montagem de um elenco no oeste de Londres considerado capaz de apresentar bons resultados tanto no presente quanto no futuro a longo prazo. As campanhas de contratação têm se concentrado mais no potencial do que no pedigree, o que levou ao surgimento de inevitáveis problemas de consistência.
Os títulos da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA foram conquistados em 2025, enquanto a glória da FA Cup ainda está em jogo na atual temporada. No entanto, houve muitas mudanças dentro e fora de campo no oeste de Londres.
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O Blues corre o risco de ficar de fora das competições europeias
Enzo Maresca e Liam Rosenior foram dispensados de suas funções de treinadores, levando Calum McFarlane a assumir temporariamente o comando da equipe principal até que uma nova contratação definitiva seja feita no verão, enquanto lesões inoportunas afetaram duramente os Blues.
A queda para a nona posição na tabela da Premier League ocorreu no pior momento possível, restando apenas três jogos para tentar voltar ao top 7. Se o Chelsea não conseguir atingir essa meta, jogadores como Palmer e Fernandez poderão se abrir a propostas de outros clubes.
Jogadores que já provaram seu valor no Chelsea vão despertar interesse
Questionado sobre se a ausência do futebol europeu levará jogadores de renome internacional a reconsiderar suas opções, o ex-zagueiro do Chelsea, Dorigo — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetGoodwin —, afirmou: “Sim, com certeza. E essa é a verdadeira preocupação: antes, eles estavam tranquilos, de olho na Liga dos Campeões, e tudo corria bem; de repente, parece que surgiram problemas sérios.
“E então, é claro, você analisa a duração dos contratos e a situação financeira do clube. Junte tudo isso sem esse tipo de receita, e onde isso os deixa? É claro que você pensaria que uma ou duas coisas precisam mudar. E, claro, a maneira mais fácil é vender um dos seus grandes jogadores, o que seria muito, muito difícil.
“Cole Palmer, quando está jogando bem, é o talento, é o cara. Ele parece o jogador capaz de fazer a diferença, e você quer manter esse tipo de jogador. Tenho certeza de que eles farão tudo o que puderem para isso.
“Mas sem futebol europeu, tenho certeza de que haverá times de ponta por aí pensando: ‘certo, vamos testar a determinação deles e ver se conseguimos roubar um ou dois dos seus jogadores muito bons’ — o que seria uma verdadeira pena.”
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Manchester e Madri: para onde Palmer e Fernández poderão ir?
Palmer, natural de Manchester e formado nas categorias de base do City, tem sido alvo de especulações sobre um possível retorno às suas raízes em Old Trafford. Ele cresceu torcendo pelo United desde criança e tem assistido, impotente, aos Red Devils ultrapassarem o Chelsea na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões.
Fernandez, por sua vez, parece estar planejando uma mudança para Madri. O campeão da Copa do Mundo se tornou uma força motriz no meio-campo de Stamford Bridge e ainda tem apenas 25 anos, mas essas qualidades podem em breve ser exibidas em um ambiente diferente, já que a instabilidade leva a inevitáveis rumores de saída.