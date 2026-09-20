ANP
Traduzido por
Terror na metade do corpo! Ex-ponta da Inglaterra Andros Townsend é ATROPELADO por rolo compressor de gramado em chocante acidente inusitado antes da partida
Ex-ponta da Inglaterra se envolveu em acidente inusitado com rolo compressor de gramado
O ex-internacional inglês Andros Townsend escapou milagrosamente de uma lesão grave após um incidente assustador com um equipamento do gramado na Tailândia. O ponta de 35 anos foi atropelado por um rolo compressor pesado no Estádio Tinsulanon antes da partida do PT Prachuap contra o Pattani FC.
A colisão incomum aconteceu enquanto o elenco do PT Prachuap fazia sua preparação pré-jogo no gramado.
Townsend tentou uma bicicleta de calcanhar perto da linha lateral antes de ser atingido diretamente pelo rolo em movimento, sofrendo lesões no quadril e na coxa.
- Sebastian Frej
Companheiros reagem horrorizados quando Townsend fica preso sob rolo compressor
Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a máquina motorizada de manutenção do gramado se deslocando pelo campo antes de atingir o ex-astro da Premier League. Townsend ficou preso debaixo do pesado rolo compressor enquanto o pânico se espalhava pelo estádio.
Vários companheiros de equipe viraram o rosto com medo e choque, enquanto outros correram para ajudar o ponta, que estava preso.
Apesar da natureza horrível do acidente, a equipe médica avaliou o jogador imediatamente para verificar a extensão do impacto.
Retorno tardio notável coroa fuga milagrosa
Em uma extraordinária reviravolta dos acontecimentos, Townsend evitou uma lesão que encerraria sua carreira e conseguiu voltar a se juntar aos companheiros no banco de reservas. Com o PT Prachuap vencendo por 3 a 0 graças aos gols de Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira e Edgar Mendez, o ponta entrou em campo nos acréscimos.
O ex-internacional inglês, com 13 partidas pela seleção, se juntou ao PT Prachuap após passagens por Kanchanaburi Power e pelo clube turco Antalyaspor.
Sua carreira inclui passagens memoráveis pela Premier League com Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton e Luton Town.
- Insidefoto
Prachuap avança após incidente bizarro no dia de jogo
O PT Prachuap garantiu os três pontos na Thai League 1 apesar do angustiante caos antes da partida envolvendo sua contratação de destaque. Espera-se que Townsend passe por novas avaliações físicas nos próximos dias por conta das lesões no quadril e na coxa.
O clube buscará garantir que seu ponta se recupere totalmente antes de seu próximo jogo da liga.
Enquanto isso, o vídeo do incidente bizarro continua a atrair ampla atenção em toda a comunidade global do futebol.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.