O ex-internacional inglês Andros Townsend escapou milagrosamente de uma lesão grave após um incidente assustador com um equipamento do gramado na Tailândia. O ponta de 35 anos foi atropelado por um rolo compressor pesado no Estádio Tinsulanon antes da partida do PT Prachuap contra o Pattani FC.

A colisão incomum aconteceu enquanto o elenco do PT Prachuap fazia sua preparação pré-jogo no gramado.

Townsend tentou uma bicicleta de calcanhar perto da linha lateral antes de ser atingido diretamente pelo rolo em movimento, sofrendo lesões no quadril e na coxa.