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imago-sport-1050997789.jpgANP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Terror na metade do corpo! Ex-ponta da Inglaterra Andros Townsend é ATROPELADO por rolo compressor de gramado em chocante acidente inusitado antes da partida

Thai League
A. Townsend
Prachuap FC

O ex-ponta da Inglaterra Andros Townsend escapou milagrosamente de uma lesão grave depois de ser atropelado por um rolo compactador de gramado antes da partida do PT Prachuap, na Tailândia. Apesar de sofrer lesões no quadril e na coxa no incidente assustador, o jogador de 35 anos entrou vindo do banco de reservas nos acréscimos.

  • Ex-ponta da Inglaterra se envolveu em acidente inusitado com rolo compressor de gramado

    O ex-internacional inglês Andros Townsend escapou milagrosamente de uma lesão grave após um incidente assustador com um equipamento do gramado na Tailândia. O ponta de 35 anos foi atropelado por um rolo compressor pesado no Estádio Tinsulanon antes da partida do PT Prachuap contra o Pattani FC.

    A colisão incomum aconteceu enquanto o elenco do PT Prachuap fazia sua preparação pré-jogo no gramado.

    Townsend tentou uma bicicleta de calcanhar perto da linha lateral antes de ser atingido diretamente pelo rolo em movimento, sofrendo lesões no quadril e na coxa.

    • Publicidade
  • imago-sport-1003156384.jpgSebastian Frej

    Companheiros reagem horrorizados quando Townsend fica preso sob rolo compressor

    Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a máquina motorizada de manutenção do gramado se deslocando pelo campo antes de atingir o ex-astro da Premier League. Townsend ficou preso debaixo do pesado rolo compressor enquanto o pânico se espalhava pelo estádio.

    Vários companheiros de equipe viraram o rosto com medo e choque, enquanto outros correram para ajudar o ponta, que estava preso.

    Apesar da natureza horrível do acidente, a equipe médica avaliou o jogador imediatamente para verificar a extensão do impacto.


  • Retorno tardio notável coroa fuga milagrosa

    Em uma extraordinária reviravolta dos acontecimentos, Townsend evitou uma lesão que encerraria sua carreira e conseguiu voltar a se juntar aos companheiros no banco de reservas. Com o PT Prachuap vencendo por 3 a 0 graças aos gols de Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira e Edgar Mendez, o ponta entrou em campo nos acréscimos.

    O ex-internacional inglês, com 13 partidas pela seleção, se juntou ao PT Prachuap após passagens por Kanchanaburi Power e pelo clube turco Antalyaspor.

    Sua carreira inclui passagens memoráveis pela Premier League com Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton e Luton Town.


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  • imago-sport-19436095.jpgInsidefoto

    Prachuap avança após incidente bizarro no dia de jogo

    O PT Prachuap garantiu os três pontos na Thai League 1 apesar do angustiante caos antes da partida envolvendo sua contratação de destaque. Espera-se que Townsend passe por novas avaliações físicas nos próximos dias por conta das lesões no quadril e na coxa.

    O clube buscará garantir que seu ponta se recupere totalmente antes de seu próximo jogo da liga.

    Enquanto isso, o vídeo do incidente bizarro continua a atrair ampla atenção em toda a comunidade global do futebol.