Buzzi
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Terror do Dickie-taka! Juventus encara emboscada "kamikaze" do NEC enquanto o pressionado Spalletti luta pela sobrevivência
Enfrentando o desafio do 'Dickie-taka' em Turim
A Juventus, que vive um momento difícil, se prepara para um duro teste na Liga Europa ao receber o NEC, da Holanda, no Allianz Stadium. Segundo a imprensa italiana, os visitantes chegam com uma identidade tática única implementada pelo técnico Dick Schreuder, carinhosamente apelidada de 'Dickie-taka'. Conhecido por um estilo ofensivo, agressivo e de pressão alta, o NEC tem chamado atenção na Holanda ao atuar com intensidade incansável e uma busca obsessiva pela bola.
No entanto, trata-se de uma abordagem de alto risco que o goleiro Crettaz certa vez descreveu como 'kamikaze', potencialmente deixando espaços na defesa que os mandantes podem explorar.
- Insidefoto
Spalletti sob pressão enquanto a Juventus busca um impulso
A Juventus chega para o confronto sob pressão crescente após sua primeira derrota na Serie A nesta temporada, contra o Sassuolo, resultado que a deixou na oitava colocação. Com o cargo do técnico Luciano Spalletti cada vez mais questionado pela imprensa italiana, a equipe precisa desesperadamente de uma atuação que eleve a moral. O ex-meio-campista Massimo Mauro observou que, embora o elenco careça de coesão, o time precisa encontrar uma maneira de vencer partidas rapidamente para tirar a diferença de cinco pontos para os líderes do campeonato.
Spalletti deve escalar o jogador emprestado Nick Woltemade no ataque em meio a uma crise contínua de lesões que afeta jogadores importantes, como Kenan Yildiz e Kephren Thuram.
Schreuder e Schuurs prontos para o teste no Allianz Stadium
O NEC chega a Turim em alta apesar de uma recente campanha irregular no cenário doméstico. O técnico Dick Schreuder reconheceu a magnitude de enfrentar um gigante europeu, ao mesmo tempo em que enfatizou que seus jogadores manterão a intensidade que é a marca registrada da equipe. O ex-zagueiro do Torino Perr Schuurs, que está em processo de recuperar a forma física ideal após um período mentalmente desafiador afastado dos gramados, expressou sua empolgação por retornar à Itália.
"No nosso estilo de jogo, a intensidade é muito importante, e teremos de levar isso", afirmou Schreuder. Schuurs acrescentou: "Tenho uma sensação de estar em casa aqui, morei aqui por quatro anos. Estou aqui agora para disputar uma partida importante, mas isso parece diferente de outros jogos."
- ANP
Enfrentando a tempestade e seguindo em frente
Para a Juventus, o plano tático para superar o NEC é claro: suportar a pressão alta inicial, explorar os desequilíbrios defensivos pelos lados do campo e golpear no momento certo. O time de Spalletti não pode se dar ao luxo de outro tropeço, com um confronto crucial da Serie A contra a Atalanta no horizonte. Enquanto isso, o NEC busca mostrar sua filosofia destemida no cenário continental, na esperança de surpreender mais um gigante europeu.
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