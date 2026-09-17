A Juventus, que vive um momento difícil, se prepara para um duro teste na Liga Europa ao receber o NEC, da Holanda, no Allianz Stadium. Segundo a imprensa italiana, os visitantes chegam com uma identidade tática única implementada pelo técnico Dick Schreuder, carinhosamente apelidada de 'Dickie-taka'. Conhecido por um estilo ofensivo, agressivo e de pressão alta, o NEC tem chamado atenção na Holanda ao atuar com intensidade incansável e uma busca obsessiva pela bola.

No entanto, trata-se de uma abordagem de alto risco que o goleiro Crettaz certa vez descreveu como 'kamikaze', potencialmente deixando espaços na defesa que os mandantes podem explorar.