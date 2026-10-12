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Terror: Chelsea e Real correm atrás do Barcelona - e o objetivo será alcançado? Correção: Terror: Chelsea e Real correm atrás do Barcelona; o objetivo será alcançado?

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O Barça persegue o sonho

Sempre que o Barcelona tem em mãos uma geração ofensiva capaz de assustar os grandes da Europa, o antigo sonho volta à tona e a torcida eleva suas ambições de recuperar o trono continental, ausente das vitrines do clube desde 2015.

Mas, entre os números assustadores e a dura realidade europeia, permanece a pergunta que persegue os blaugranas ano após ano: será que desta vez será diferente e a equipe conseguirá finalmente quebrar o tabu da Liga dos Campeões?



Na temporada 2026-2027, o Barcelona tem motivos de sobra para sonhar, depois que seu trio ofensivo, formado por Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon, se impôs no topo da lista dos trios mais eficientes das principais ligas europeias, superando Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique.

Mas a novidade que dá uma esperança extra à torcida não diz respeito apenas ao ataque, e sim à possibilidade de contar com um sistema mais equilibrado, que combine eficiência ofensiva e solidez defensiva.

  • Trio do Barcelona: números que assustam os adversários

    O trio de ataque titular do Barcelona chegou a 32 participações em gols no início da temporada, com 20 gols e 12 assistências, abrindo uma vantagem enorme sobre seus concorrentes no Velho Continente.

    Raphinha lidera o trio no quesito finalização, com 12 gols marcados e 3 assistências, enquanto Lamine Yamal fez 7 gols e deu outros 5 passes decisivos, chegando a 12 participações em gols.

    Já Gordon somou um gol e 4 assistências, completando o quadro ofensivo avassalador da equipe.

    Com uma diferença gigantesca, aparece em segundo lugar o trio do Chelsea, formado por João Pedro, Cole Palmer e Rogers, com 18 participações, enquanto o trio do Real Madrid, com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Arda Güler, tem 16 participações, contra 12 do trio ofensivo do Bayern de Munique, com Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz.

    Essa superioridade ofensiva dá ao Barcelona uma arma importante, mas sozinha não responde à pergunta mais relevante: a equipe consegue transformar sua vantagem em gols em um título europeu?

  • O episódio que pode mudar tudo

    O elo que pode mudar tudo


    Ao longo dos últimos anos, o problema não esteve sempre na capacidade do Barcelona de marcar gols, mas sim em manter sua vantagem quando a competição fica mais acirrada.

    Em muitas ocasiões, a equipe teve um ataque assustador, mas pagou o preço pelos erros defensivos e pela perda de concentração nos momentos decisivos.

    E é aqui que aparece a importância das mudanças que podem dar ao time um novo impulso nesta temporada, com destaque para o amadurecimento de Pau Cubarsí e Eric García, depois de ambos participarem com a seleção da Espanha da conquista da Copa do Mundo de 2026, além do aproveitamento da experiência de Andreas Christensen quando estiver apto para jogar.

    Cubarsí representa uma peça importante na construção da defesa, graças à sua capacidade de leitura de jogo e de sair com a bola sob pressão, enquanto Eric García dá ao técnico Hansi Flick flexibilidade tática, já que pode atuar como zagueiro central, nas laterais e até na posição de volante defensivo quando necessário.

    Quanto a Christensen, ele segue como uma opção adicional que dá ao setor defensivo experiência e tranquilidade, ainda que manter sua condição física e a continuidade de suas participações sejam dois fatores essenciais para aproveitá-lo durante toda a temporada.




  • Peça que pode dar ao Barcelona o equilíbrio perdido

    Também se destaca a importância do novo reforço Rodri em sua capacidade de proteger a linha defensiva e fechar os espaços para os adversários, além de seu papel na posse e na circulação da bola.

    A presença de um meio-campista com essas características pode reduzir o perigo das transições rápidas e dar aos defensores uma proteção maior, sobretudo no sistema de Hansi Flick, que se apoia na pressão alta e deixa espaços atrás da última linha.

    Esse papel se torna decisivo diante dos grandes clubes europeus, que sabem explorar os espaços, pois não basta ao Barcelona recuperar a bola rapidamente: ele também precisa conseguir impedir que o adversário transforme cada contra-ataque em uma chance clara de gol.

    E aqui vem à tona a célebre frase do futebol: "O ataque te dá as vitórias, e a defesa te dá os títulos".

    Apesar de não ser uma regra absoluta, a experiência europeia do Barcelona lhe confere uma importância especial: a equipe não precisa apenas marcar mais gols, mas também reduzir os gols que sofre nos momentos em que não há margem para erros.

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  • Melhora relativa

    A comparação entre as oito primeiras rodadas do Campeonato Espanhol nas temporadas 2025-2026 e 2026-2027 traz um indicativo positivo para o Barcelona, já que o número de gols sofridos caiu de 9 na temporada passada para 7 na atual, de acordo com os registros das partidas. Também aumentou o número de jogos em que a equipe terminou sem ser vazada, de 3 para 4 partidas.

    Esses números representam uma redução de cerca de 22% nos gols sofridos, com melhora na média de gols sofridos pela equipe, de 1,125 por partida para 0,875.

    Chama a atenção o fato de que o Barcelona sofreu quatro gols apenas no confronto contra o Sevilla, na oitava rodada da temporada passada, em uma derrota que escancarou a dimensão dos problemas que a defesa enfrentava naquele momento. Já na temporada atual, o time manteve o gol intacto diante de quatro adversários nas oito primeiras rodadas, o que reforça o otimismo quanto à possibilidade de alcançar um maior equilíbrio entre os setores.

    Mas os números não significam que o problema esteja resolvido: a diferença é de apenas dois gols, e a avaliação da solidez defensiva exige acompanhar a qualidade das chances que a equipe concede e sua capacidade de lidar com a pressão diante dos adversários mais fortes.

    O verdadeiro desafio será manter esse nível na Liga dos Campeões, onde o custo dos erros aumenta à medida que se chega às fases eliminatórias.

  • Um sonho longamente esperado

    Desde a última conquista da Liga dos Campeões, em 2015, as gerações se sucederam e os nomes mudaram, mas o título seguiu distante.

    Nem mesmo Lionel Messi, ídolo do clube, conseguiu conduzir o Barcelona a uma nova coroação europeia antes de sua saída, apesar das tentativas repetidas e do desejo de voltar ao topo.

    Depois, Yamal surgiu para dar à torcida um novo sonho, mas a Inter de Milão interrompeu a caminhada do Barcelona nas semifinais da edição de 2025, após decidir o confronto pelo placar agregado de 7 a 6, na prorrogação.

    Em seguida, o Atlético de Madrid eliminou a equipe na edição do ano passado, em mais um lembrete de que a superioridade ofensiva não basta, por si só, para avançar nas fases eliminatórias.

    Agora, o Barcelona tem um ataque capaz de fazer a diferença, opções defensivas variadas e um meio-campo que pode se beneficiar da chegada de Rodri.

    Mas o sucesso vai depender da capacidade desses elementos de funcionarem como uma unidade, e não do brilho individual de cada jogador.

  • Será que o desejo se realizará?

    Esta temporada pode ser uma nova oportunidade para encerrar uma espera que começou em 2015, mas reconquistar a Orelhuda exige mais do que apenas marcar gols.

    É preciso um time que saiba quando atacar, quando administrar a vantagem e como resistir sob pressão.

    Os números ofensivos dão ao Barcelona motivos para otimismo, e a comparação defensiva apresenta um indicador positivo, mas o teste de verdade virá nas noites de Liga dos Campeões.

    Será que Yamal e seus companheiros conseguirão transformar o terror ofensivo em glória europeia e o time finalmente encontrará o equilíbrio que lhe faltou por tanto tempo? Ou o sonho se desfaz e o objetivo é adiado mais uma vez?

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