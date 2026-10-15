Ternana recomeça no futebol amador após a falência: cargo do técnico Lisuzzo já está em risco

O primeiro passo da reconstrução foi nomear Carlo Mammarella, ex-capitão, diretor esportivo e encarregá-lo de montar um elenco de qualidade, capaz de lutar pelo acesso. Após avaliar vários nomes, o dirigente decidiu levar Andrea Lisuzzo para o comando técnico, por considerá-lo o homem certo para assumir o vestiário e o projeto de recuperação da equipe. Resolvida a questão do treinador, o diretor esportivo fez várias movimentações no mercado, entre elas a permanência de Stefano Pettinari (13 gols na temporada passada) e o retorno de Cesar Falletti, que decidiu rescindir antecipadamente seu contrato com o Mantova para voltar ao lugar onde viveu seus melhores momentos na carreira. Vários jovens também se juntaram ao grupo, entre eles Simone Curzi (da Lazio) e Kevin Meola (do Genoa), ambos nascidos em 2007, Vladyslav Nagrudnyi, de 21 anos (da Cremonese), e Frederick Ndongue, de 20 anos (da Atalanta). Para o gol, a opção é Filippo Novelli, de 19 anos.



