A Ternana recomeçou no futebol amador após a terceira falência em cem anos de história. O leilão para a venda do clube da Úmbria, realizado em 22 de maio, não atraiu interessados por causa das dívidas acumuladas em gestões anteriores. O passivo milionário acabou com o interesse demonstrado inicialmente por empresários locais e levou, consequentemente, à criação de uma nova sociedade por meio da fusão da Orvietana com a Ternana Tip Power Futsal. A medida permitiu manter o título esportivo na cidade e inscrever a equipe na Série D.
Ternana recomeça no futebol amador após a falência: cargo do técnico Lisuzzo já está em risco
O RENASCIMENTO SOCIETÁRIO
O primeiro passo da reconstrução foi nomear Carlo Mammarella, ex-capitão, diretor esportivo e encarregá-lo de montar um elenco de qualidade, capaz de lutar pelo acesso. Após avaliar vários nomes, o dirigente decidiu levar Andrea Lisuzzo para o comando técnico, por considerá-lo o homem certo para assumir o vestiário e o projeto de recuperação da equipe. Resolvida a questão do treinador, o diretor esportivo fez várias movimentações no mercado, entre elas a permanência de Stefano Pettinari (13 gols na temporada passada) e o retorno de Cesar Falletti, que decidiu rescindir antecipadamente seu contrato com o Mantova para voltar ao lugar onde viveu seus melhores momentos na carreira. Vários jovens também se juntaram ao grupo, entre eles Simone Curzi (da Lazio) e Kevin Meola (do Genoa), ambos nascidos em 2007, Vladyslav Nagrudnyi, de 21 anos (da Cremonese), e Frederick Ndongue, de 20 anos (da Atalanta). Para o gol, a opção é Filippo Novelli, de 19 anos.
A evolução do campeonato
Um verão conturbado e repleto de emoções, portanto, para a Nuova Ternana, que, na estreia na Copa da Itália, venceu a Angelana por 2 a 0. Mais complicado foi o início no campeonato, com derrota para o Prato na primeira rodada, seguida por um empate em casa com o Follonica e uma derrota no campo do Mezzolara. Nas semanas seguintes, a equipe somou duas vitórias e dois empates, mas a nona posição na tabela, com 9 pontos, 8 atrás do líder Prato, e o desempenho irregular colocaram em risco o cargo do treinador.
LISUZZO SOB OBSERVAÇÃO
Os proprietários, em particular, não esperavam enfrentar tantas dificuldades. Por isso, decidiram iniciar uma série de discussões internas sobre o futuro de Lisuzzo. No momento, a ideia predominante é mantê-lo no cargo, desde que consiga reverter a tendência e virar a página imediatamente. Nesse sentido, será decisiva a partida de domingo, quando o Siena visitará o "Liberati". Lisuzzo terá de conquistar os três pontos para continuar à frente da nova e ambiciosa Ternana.
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