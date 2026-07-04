Getty
Traduzido por
“Teria sido uma loucura” – Lionel Scaloni reage ao fato de a Argentina ter escapado por pouco da maior zebra da história da Copa do Mundo contra Cabo Verde
Argentina escapa por pouco de um grande susto contra Cabo Verde
A 100ª partida de Scaloni como técnico da Argentina quase terminou em desastre, já que a Albiceleste foi levada ao limite por Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Argentina não conseguiu dominar como esperado e foi levada à prorrogação antes de, por fim, garantir sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 3 a 2. A exibição corajosa de Cabo Verde deixou a equipe de Scaloni lutando pela sobrevivência em uma das partidas eliminatórias mais difíceis de sua história internacional recente.
- Getty Images Sport
Reflexões sobre uma noite marcante
Scaloni admitiu que a ocasião teve um significado especial, já que foi seu centésimo jogo no comando, ao mesmo tempo em que reconheceu o quão perto a Argentina esteve de uma eliminação surpreendente.
“Essa seleção nunca desiste. Teria sido uma loucura perder na minha centésima partida, mas isso é futebol”, disse Scaloni, segundo o TyC Sports. “Foi uma partida muito difícil. É preciso sempre destacar os aspectos positivos; essa seleção nunca desiste. Parabenizo nossos adversários; quando se diz que não há adversários fáceis... hoje eles mostraram que são uma grande seleção.”
Lições aprendidas, apesar da vitória
Scaloni elogiou a garra de seus jogadores depois que eles superaram o cansaço e os contratempos táticos durante a partida de 120 minutos. O técnico da Argentina também admitiu que nunca se sentiu à vontade, apesar de sua equipe ter controlado grande parte do jogo.
“Sou um pouco cético e nunca nos vejo como classificados”, admitiu. “A experiência me ensinou isso. Mas é verdade que a partida foi feia, poderia ter acabado de outra forma, mesmo que fôssemos nós que controlássemos o jogo.
“Disseram-me que estávamos no lado mais fácil da chave. Agora percebem que não há jogos fáceis. Sabíamos que seria difícil. Sofremos demais, merecemos a vitória, mas o adversário dificultou as coisas para nós. Vou discutir os pontos negativos com os rapazes, mas vou me concentrar nos pontos positivos: a equipe continua atacando, absorvemos o golpe e saímos com a vitória.”
- Getty Images Sport
Preparem-se para enfrentar o Egito
A vitória garantiu a classificação da Albiceleste para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o Egito — que venceu a Austrália nos pênaltis —, em Atlanta, na terça-feira.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.