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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Yosua Arya

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“Teria sido uma loucura” – Lionel Scaloni reage ao fato de a Argentina ter escapado por pouco da maior zebra da história da Copa do Mundo contra Cabo Verde

L. Scaloni
Argentina
Argentina x Cabo Verde
Cabo Verde
Copa do Mundo

Lionel Scaloni admitiu que teria sido “uma loucura” a Argentina perder sua 100ª partida sob seu comando, depois que a Albiceleste escapou de um grande susto contra Cabo Verde. Lionel Messi e seus companheiros precisaram da prorrogação para avançar, e o técnico elogiou a resiliência dos jogadores após um confronto exaustivo.

  • Argentina escapa por pouco de um grande susto contra Cabo Verde

    A 100ª partida de Scaloni como técnico da Argentina quase terminou em desastre, já que a Albiceleste foi levada ao limite por Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Argentina não conseguiu dominar como esperado e foi levada à prorrogação antes de, por fim, garantir sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 3 a 2. A exibição corajosa de Cabo Verde deixou a equipe de Scaloni lutando pela sobrevivência em uma das partidas eliminatórias mais difíceis de sua história internacional recente.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reflexões sobre uma noite marcante

    Scaloni admitiu que a ocasião teve um significado especial, já que foi seu centésimo jogo no comando, ao mesmo tempo em que reconheceu o quão perto a Argentina esteve de uma eliminação surpreendente.

    “Essa seleção nunca desiste. Teria sido uma loucura perder na minha centésima partida, mas isso é futebol”, disse Scaloni, segundo o TyC Sports. “Foi uma partida muito difícil. É preciso sempre destacar os aspectos positivos; essa seleção nunca desiste. Parabenizo nossos adversários; quando se diz que não há adversários fáceis... hoje eles mostraram que são uma grande seleção.”

  • Lições aprendidas, apesar da vitória

    Scaloni elogiou a garra de seus jogadores depois que eles superaram o cansaço e os contratempos táticos durante a partida de 120 minutos. O técnico da Argentina também admitiu que nunca se sentiu à vontade, apesar de sua equipe ter controlado grande parte do jogo.

    “Sou um pouco cético e nunca nos vejo como classificados”, admitiu. “A experiência me ensinou isso. Mas é verdade que a partida foi feia, poderia ter acabado de outra forma, mesmo que fôssemos nós que controlássemos o jogo.

    “Disseram-me que estávamos no lado mais fácil da chave. Agora percebem que não há jogos fáceis. Sabíamos que seria difícil. Sofremos demais, merecemos a vitória, mas o adversário dificultou as coisas para nós. Vou discutir os pontos negativos com os rapazes, mas vou me concentrar nos pontos positivos: a equipe continua atacando, absorvemos o golpe e saímos com a vitória.”

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Preparem-se para enfrentar o Egito

    A vitória garantiu a classificação da Albiceleste para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o Egito — que venceu a Austrália nos pênaltis —, em Atlanta, na terça-feira.

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