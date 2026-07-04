“Teria sido uma loucura” – Lionel Scaloni reage ao fato de a Argentina ter escapado por pouco da maior zebra da história da Copa do Mundo contra Cabo Verde

Scaloni elogiou a garra de seus jogadores depois que eles superaram o cansaço e os contratempos táticos durante a partida de 120 minutos. O técnico da Argentina também admitiu que nunca se sentiu à vontade, apesar de sua equipe ter controlado grande parte do jogo.

“Sou um pouco cético e nunca nos vejo como classificados”, admitiu. “A experiência me ensinou isso. Mas é verdade que a partida foi feia, poderia ter acabado de outra forma, mesmo que fôssemos nós que controlássemos o jogo.

“Disseram-me que estávamos no lado mais fácil da chave. Agora percebem que não há jogos fáceis. Sabíamos que seria difícil. Sofremos demais, merecemos a vitória, mas o adversário dificultou as coisas para nós. Vou discutir os pontos negativos com os rapazes, mas vou me concentrar nos pontos positivos: a equipe continua atacando, absorvemos o golpe e saímos com a vitória.”