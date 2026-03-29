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“Teria sido possível renovar o contrato de Lionel Messi” – Ex-presidente do Barcelona revela quem foi o responsável pela saída do maior jogador de todos os tempos da Argentina
Messi deixou o Barcelona para jogar no PSG em 2021 como jogador sem contrato
O Barça havia esperado que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro concordasse em jogar de graça em determinado momento, enquanto tentava colocar as finanças do clube em ordem, mas não houve acordo. Os laços de toda uma carreira com os blaugranas foram rompidos, e uma relação profissional outrora alegre tornou-se tensa.
Desde então, houve apenas visitas fugazes a Barcelona, com Messi recentemente dando uma olhada secreta nas obras de renovação realizadas no Camp Nou. Ele não volta a pisar naquele local desde que se mudou para a França, apesar de vários apelos para que um retorno emocionante fosse acordado — seja como herói que retorna ou em um jogo de exibição.
Joan Laporta não conseguiu organizar tal ocasião, embora admita ter perdido contato com Messi ao longo dos anos. O atual presidente do Camp Nou sugeriu que Bartomeu e a anterior diretoria do Barça são responsáveis pela saída de Messi, já que supervisionaram uma era de ruína financeira.
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De quem foi a culpa pela saída de Messi do Barcelona?
Bartomeu refutou essas alegações, referindo-se à gestão liderada por Laporta: “Se tivessem feito o que era necessário, teria sido perfeitamente possível renovar o contrato de Leo Messi e contratar jogadores.”
Ele continuou: “A culpa não foi do legado, mas sim do fair play financeiro, porque a nova diretoria inflou as perdas para € 555 milhões. Quando a La Liga recebeu esses dados, decidiu realizar uma segunda auditoria e concluiu que as perdas não eram as declaradas, pois havia provisões no valor de € 283 milhões. Mas o Barça decidiu manter a sua proposta, a La Liga aplicou as regras e o clube sofreu uma penalidade de fair play financeiro que, até hoje, ainda não recuperou.”
Bartomeu acrescentou que Messi foi tratado injustamente ao ser levado para fora do clube, com suas façanhas recordistas pelo Barcelona destinadas a resistir ao teste do tempo: “Messi foi mal remunerado pelo que entregou, tanto em termos esportivos, financeiros quanto comerciais. Ele adoraria fazer parte da renovação do elenco, ao lado desses jovens jogadores que temos agora, que também fazem parte desse famoso legado, mas foi dispensado, e isso não foi possível.”
Os desafios financeiros enfrentados pelo Barcelona, gigante da La Liga
Bartomeu foi quem impediu Messi de sair durante o infame “episódio do burofax” de 2020, quando o astro argentino manifestou o desejo de deixar o Barcelona. Ele acabou sendo impedido de fazê-lo, mas a pandemia da Covid-19 tornou a situação cada vez mais difícil para os clubes em todo o mundo.
Sobre os desafios que enfrentou ao tentar manter intacto um elenco repleto de estrelas, Bartomeu disse: “Em março de 2020, começou o lockdown e, naquele momento, as receitas secaram, então foi acordado um corte salarial de 14% com os jogadores, resultando em uma economia de € 90 milhões.
“Conversamos com a Procicat e eles nos disseram que certamente poderíamos reabrir o estádio para a nova temporada, mas, em agosto, nos informaram que não seria possível. Então, conversamos com os jogadores para lhes dizer que seus salários seriam reduzidos em 20%. E foi aí que a situação chegou ao auge, porque eles disseram não.
“Consequentemente, tivemos que iniciar negociações. E houve apenas quatro jogadores que disseram: ‘Queremos fazer isso, queremos ajudar’. Um novo contrato foi elaborado para eles, segundo o qual ganhariam menos nos dois primeiros anos e mais nos dois últimos.”
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Messi continua em grande forma no Inter Miami como MVP da MLS
O Barça acabou não conseguindo impedir a saída de Messi, com o maior jogador de todos os tempos da América do Sul deixando o clube com 672 gols e 34 títulos conquistados. Aos 38 anos, ele agora integra o elenco do Inter Miami, vencedor da MLS Cup, e se tornou o indiscutível MVP do futebol nos Estados Unidos.