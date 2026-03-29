“Teria sido possível renovar o contrato de Lionel Messi” – Ex-presidente do Barcelona revela quem foi o responsável pela saída do maior jogador de todos os tempos da Argentina

O Barça havia esperado que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro concordasse em jogar de graça em determinado momento, enquanto tentava colocar as finanças do clube em ordem, mas não houve acordo. Os laços de toda uma carreira com os blaugranas foram rompidos, e uma relação profissional outrora alegre tornou-se tensa.

Desde então, houve apenas visitas fugazes a Barcelona, com Messi recentemente dando uma olhada secreta nas obras de renovação realizadas no Camp Nou. Ele não volta a pisar naquele local desde que se mudou para a França, apesar de vários apelos para que um retorno emocionante fosse acordado — seja como herói que retorna ou em um jogo de exibição.

Joan Laporta não conseguiu organizar tal ocasião, embora admita ter perdido contato com Messi ao longo dos anos. O atual presidente do Camp Nou sugeriu que Bartomeu e a anterior diretoria do Barça são responsáveis pela saída de Messi, já que supervisionaram uma era de ruína financeira.