Após os dois gols marcados no início da partida por Leroy Sané e Nilson Angulo, parecia que o empate entre Alemanha e Equador se manteria até o final da partida decisiva da fase de grupos da Copa do Mundo, até que Gonzalo Plata marcou o 2 a 1 para os sul-americanos aos 77 minutos, após um escanteio. David Raum perdeu a disputa aérea no primeiro poste, Jonathan Tah deixou o artilheiro escapar no meio — e Neuer falhou na defesa. Pelo menos essa foi a análise praticamente unânime da mídia.
Traduzido por
"Teria sido a solução mais segura": Manuel Neuer rejeita veementemente qualquer culpa pelo gol da vitória do Equador contra a seleção alemã
Na zona mista, perguntaram a Neuer se ele assumia a responsabilidade pelo gol sofrido. Sua resposta foi de uma única palavra: “Não”. Quando questionado novamente, o goleiro de 40 anos expôs detalhadamente sua visão da jogada em um monólogo de um minuto e oito segundos. Aqui está a declaração completa de Neuer:
“Foi um desvio de cabeça totalmente normal e eu tentei pegar a bola. Uma situação totalmente normal. Qualquer goleiro que já tenha jogado sabe que eu preciso me posicionar assim em relação à bola e tentar pegá-la dessa forma. É como quando um jogador vai em direção à bola e um deles simplesmente chega com a ponta do pé antes do outro. É claro que fico de olho no desvio e no que está acontecendo lá na frente. Ele pode desviar a bola para qualquer lugar. Por isso, naturalmente, me oriento exatamente por esse desvio, olho para a bola e tento simplesmente pegá-la. É claro que, vendo de trás, não consigo enxergá-la. Tenho que prestar atenção no que está acontecendo à minha frente, onde está a bola e o que está acontecendo com ela. Por isso, eu só queria pegá-la. Também teria sido a solução mais segura. Se eu começasse a dar tapinhas nas bolas na área de cinco, na altura dos mamilos, poderia ter sido um gol contra.” A conclusão de Neuer: o gol sofrido “de jeito nenhum” foi um erro do goleiro.
Manuel Neuer na Copa do Mundo: sete chutes, quatro gols sofridos
“Precisamos defender dessa forma diferente”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, referindo-se a uma “situação ingrata”, na qual é “extremamente difícil para um goleiro reagir”. Nagelsmann havia chamado Neuer de volta da aposentadoria na DFB antes do torneio e, por isso, rebaixou Oliver Baumann à posição de segundo goleiro.
Até o momento, a aposta não deu certo: independentemente do segundo gol sofrido contra o Equador, Neuer vem passando por um torneio infeliz. Nos três jogos disputados até agora, ele sofreu um total de apenas sete chutes a gol, dos quais quatro resultaram em gols. Desde a conquista do título em 2014, a seleção alemã — e, consequentemente, Neuer — não conseguiu manter o gol invicto em nenhuma partida da Copa do Mundo.