"Teria sido a solução mais segura": Manuel Neuer rejeita veementemente qualquer culpa pelo gol da vitória do Equador contra a seleção alemã

Na zona mista, perguntaram a Neuer se ele assumia a responsabilidade pelo gol sofrido. Sua resposta foi de uma única palavra: “Não”. Quando questionado novamente, o goleiro de 40 anos expôs detalhadamente sua visão da jogada em um monólogo de um minuto e oito segundos. Aqui está a declaração completa de Neuer:

“Foi um desvio de cabeça totalmente normal e eu tentei pegar a bola. Uma situação totalmente normal. Qualquer goleiro que já tenha jogado sabe que eu preciso me posicionar assim em relação à bola e tentar pegá-la dessa forma. É como quando um jogador vai em direção à bola e um deles simplesmente chega com a ponta do pé antes do outro. É claro que fico de olho no desvio e no que está acontecendo lá na frente. Ele pode desviar a bola para qualquer lugar. Por isso, naturalmente, me oriento exatamente por esse desvio, olho para a bola e tento simplesmente pegá-la. É claro que, vendo de trás, não consigo enxergá-la. Tenho que prestar atenção no que está acontecendo à minha frente, onde está a bola e o que está acontecendo com ela. Por isso, eu só queria pegá-la. Também teria sido a solução mais segura. Se eu começasse a dar tapinhas nas bolas na área de cinco, na altura dos mamilos, poderia ter sido um gol contra.” A conclusão de Neuer: o gol sofrido “de jeito nenhum” foi um erro do goleiro.