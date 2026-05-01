"Teria adorado jogar por ele": lenda do ataque gostaria de ter marcado gols para Jürgen Klopp

Enquanto isso, Rooney analisou a temporada irregular do Liverpool e, mais uma vez, atribuiu isso ao desempenho das duas superestrelas Virgil van Dijk (34) e Mohamed Salah (33). “O mais difícil para um jogador é compreender que você não está mais no nível que já teve”, explicou o jogador, que hoje tem 40 anos. Isso também aconteceu com ele em 2016, quando o United contratou Zlatan Ibrahimovic: “Eu já não jogava mais, mas ainda queria jogar e foi por isso que mudei de clube. Eu aceitei isso.”

Assim como Rooney, que na época voltou para o Everton, Salah também deixará o Liverpool no verão. Já o capitão van Dijk parece que vai ficar. A opinião de Rooney: “Venho dizendo isso desde o início da temporada: a idade nos afeta a todos e, em algum momento, as pernas deixam de responder. Acho que isso aconteceu com Salah e van Dijk também não é mais o mesmo. Mas eles são os líderes no vestiário. Isso dificulta que outros jogadores se tornem líderes.”

No entanto, Rooney não acredita que van Dijk (com contrato até 2027) vá embora após esta temporada. Mas: “Já vimos muitas vezes jogadores que ficaram por tempo demais.”