Rooney, que durante sua carreira na Premier League marcou gols pelo Everton FC, arquirrival do Liverpool, e pelo Manchester United, disse sobre o técnico de longa data dos Reds: “Klopp foi o único técnico do Liverpool sobre quem eu diria que adoraria jogar para ele. Não pelo Liverpool, é claro.”
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"Teria adorado jogar por ele": lenda do ataque gostaria de ter marcado gols para Jürgen Klopp
Rooney fez então uma comparação com o sucessor de Klopp, Arne Slot. Este assumiu o cargo no verão de 2024, conquistou imediatamente o título da Premier League com o LFC, mas vem enfrentando críticas, em alguns casos bastante severas, devido ao fraco desempenho na segunda temporada. “Já disse antes que Arne Slot não tem a aura que Klopp tem”, disse Rooney: “O que Klopp trazia, mesmo quando andava por um restaurante com uma garrafa de cerveja na mão, é isso que as pessoas em Liverpool gostam.”
O ex-técnico do BVB, Klopp, trabalhou nove anos como treinador do Liverpool e, nesse período, conquistou, entre outros títulos, o campeonato inglês e a Liga dos Campeões. Após sua saída voluntária do Mersey e uma longa pausa, o técnico de 58 anos trabalha atualmente como diretor de futebol global na Red Bull.
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Rooney vê queda no desempenho de van Dijk e Salah
Enquanto isso, Rooney analisou a temporada irregular do Liverpool e, mais uma vez, atribuiu isso ao desempenho das duas superestrelas Virgil van Dijk (34) e Mohamed Salah (33). “O mais difícil para um jogador é compreender que você não está mais no nível que já teve”, explicou o jogador, que hoje tem 40 anos. Isso também aconteceu com ele em 2016, quando o United contratou Zlatan Ibrahimovic: “Eu já não jogava mais, mas ainda queria jogar e foi por isso que mudei de clube. Eu aceitei isso.”
Assim como Rooney, que na época voltou para o Everton, Salah também deixará o Liverpool no verão. Já o capitão van Dijk parece que vai ficar. A opinião de Rooney: “Venho dizendo isso desde o início da temporada: a idade nos afeta a todos e, em algum momento, as pernas deixam de responder. Acho que isso aconteceu com Salah e van Dijk também não é mais o mesmo. Mas eles são os líderes no vestiário. Isso dificulta que outros jogadores se tornem líderes.”
No entanto, Rooney não acredita que van Dijk (com contrato até 2027) vá embora após esta temporada. Mas: “Já vimos muitas vezes jogadores que ficaram por tempo demais.”
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As passagens de Wayne Rooney como jogador profissional
Período Clube Jogos Gols Assistências Títulos 2002 - 2004 FC Everton 70 17 5 0 2004 - 2017 Manchester United 559 253 143 18 2017 - 2018 FC Everton 40 11 3 0 2018 - 2020 D.C. United 52 25 14 0 2020 - 2021 Derby County 35 7 3 0