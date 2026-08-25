De acordo com o Liverpool Echo, o Liverpool está avaliando ativamente se fará uma terceira proposta de transferência pelo ponta do Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. O clube de Merseyside segue muito interessado em garantir a contratação do jogador de 22 anos, apesar de o internacional gambiano estar atualmente afastado. Minteh passou por uma cirurgia no tornozelo no início deste mês, após sofrer uma lesão durante um amistoso de pré-temporada contra a AS Roma, o que o mantém fora de ação.

Apesar de o prazo de recuperação se estender por dois ou três meses, o Liverpool deu sequência à investida. O Brighton já recusou propostas iniciais de £50 milhões e £60 milhões vindas de Anfield, e mantém uma pedida acima de £70 milhões.