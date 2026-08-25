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Terceira oferta iminente! Liverpool está pronto para testar novamente a resistência do Brighton enquanto Fabian Hurzeler dá grande pista sobre Yankuba Minteh
Em busca de um alvo importante
De acordo com o Liverpool Echo, o Liverpool está avaliando ativamente se fará uma terceira proposta de transferência pelo ponta do Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. O clube de Merseyside segue muito interessado em garantir a contratação do jogador de 22 anos, apesar de o internacional gambiano estar atualmente afastado. Minteh passou por uma cirurgia no tornozelo no início deste mês, após sofrer uma lesão durante um amistoso de pré-temporada contra a AS Roma, o que o mantém fora de ação.
Apesar de o prazo de recuperação se estender por dois ou três meses, o Liverpool deu sequência à investida. O Brighton já recusou propostas iniciais de £50 milhões e £60 milhões vindas de Anfield, e mantém uma pedida acima de £70 milhões.
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Hurzeler fala sobre possíveis saídas
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, reconheceu que o clube precisa se preparar para a vida sem seus principais destaques em meio à intensa especulação sobre transferências. Ao lado de Minteh, o meio-campista Carlos Baleba também está se aproximando de uma mudança para o Manchester United. Hurzeler falou de forma franca sobre a realidade de comandar um clube cujo sucesso naturalmente atrai interessados de elite.
"Eles são jogadores importantes para nós, porque foram uma grande parte da nossa trajetória nos últimos dois anos", disse Hurzeler na semana passada. "Mas, no futebol, todos nós temos que entender que é normal que, se você tem sucesso como equipe, se a equipe está indo bem, então o indivíduo possa brilhar, e então haverá uma grande procura pelos nossos jogadores."
Encontrando soluções como equipe
Hurzeler ressaltou que a profundidade do elenco e a resiliência coletiva seguem sendo vitais, apontando para a vitória contundente de sua equipe por 4 a 0 sobre o Aston Villa na rodada de abertura como prova de que eles conseguem lidar com isso. Ao elogiar as qualidades únicas de Minteh nas situações de um contra um e sua velocidade explosiva, o treinador alemão insistiu que o elenco não dependerá de um único indivíduo.
"Sabemos que ele tem um problema no tornozelo", declarou Hurzeler ao atualizar a situação do ponta. "Temos que ver como serão as próximas semanas, como isso vai evoluir porque, é claro, ele é um jogador importante para nós. Mas vimos hoje que somos capazes de substituí-lo. É muito importante que não dependamos de um jogador só."
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À espera de que a situação evolua
Com o Liverpool considerando uma terceira investida melhorada antes do fechamento da janela de transferências, Hurzeler segue focado em se adaptar, em vez de reclamar. O técnico do Brighton aceita que grandes conquistas geram forte atenção do mercado e forçam os clubes a encontrar soluções internas.
Hurzeler acrescentou que lidar com situações assim faz parte da identidade do clube e da descrição de seu trabalho, observando que todos sabiam que isso poderia acontecer durante uma janela de transferências movimentada, enquanto aguardam a evolução da situação.
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