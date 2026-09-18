O técnico chileno ficou muito satisfeito com a resiliência do seu elenco em meio a uma sequência intensa de jogos, especialmente após conquistar uma vitória fora de casa contra o Lille, líder da Ligue 1 francesa, na estreia da equipe na Champions League.

Ao refletir sobre o forte início de temporada do time, Pellegrini disse: "Estou muito satisfeito. Ter 15 pontos em 18 não é fácil, especialmente encaixando um jogo fora de casa na Champions League contra o líder do Campeonato Francês e vencendo. Acho que é um começo muito motivador, com exigências muito altas, para seguir pressionando e terminar o mais alto possível."

Ao abordar a defesa obstinada do Getafe sob o comando de Jose Bordalas, ele acrescentou: "O Getafe é uma equipe difícil; defende com muita firmeza e é muito física. Felizmente, conseguimos marcar aquele gol. Criamos três ou quatro chances bem claras.

"A equipe foi muito bem defensivamente; eles mal ameaçaram o nosso gol. Se você não consegue marcar mais de uma vez, tem que saber sair sem sofrer gols, mas sempre mantendo a posse de bola no campo adversário e buscando esse segundo gol."