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'Ter 15 pontos de 18 não é fácil' - Manuel Pellegrini se recusa a se empolgar apesar do excelente início do Real Betis em La Liga
Gol de Ezzalzouli derruba os visitantes
Os donos da casa garantiram a quarta vitória consecutiva em todas as competições com uma finalização de perto de Abde Ezzalzouli pouco antes do intervalo. Foi um jogo duro contra um adversário defensivo, antes de os visitantes ficarem com dez jogadores após o cartão vermelho para Mario Martin. Esta vitória apertada por 1 a 0 garantiu os três pontos diante do público do Benito Villamarin após uma batalha física.
- Pressinphoto
Análise pós-jogo destaca a disciplina
O técnico chileno ficou muito satisfeito com a resiliência do seu elenco em meio a uma sequência intensa de jogos, especialmente após conquistar uma vitória fora de casa contra o Lille, líder da Ligue 1 francesa, na estreia da equipe na Champions League.
Ao refletir sobre o forte início de temporada do time, Pellegrini disse: "Estou muito satisfeito. Ter 15 pontos em 18 não é fácil, especialmente encaixando um jogo fora de casa na Champions League contra o líder do Campeonato Francês e vencendo. Acho que é um começo muito motivador, com exigências muito altas, para seguir pressionando e terminar o mais alto possível."
Ao abordar a defesa obstinada do Getafe sob o comando de Jose Bordalas, ele acrescentou: "O Getafe é uma equipe difícil; defende com muita firmeza e é muito física. Felizmente, conseguimos marcar aquele gol. Criamos três ou quatro chances bem claras.
"A equipe foi muito bem defensivamente; eles mal ameaçaram o nosso gol. Se você não consegue marcar mais de uma vez, tem que saber sair sem sofrer gols, mas sempre mantendo a posse de bola no campo adversário e buscando esse segundo gol."
Retorno impressionante impulsiona o embalo
Essa campanha impressionante mantém o Betis em terceiro na tabela, atrás do Real Madrid apenas no saldo de gols e a três pontos de um Barcelona com 100% de aproveitamento. A consistência demonstrada pela equipe do ex-técnico do Malaga vem depois de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Villarreal e de um emocionante triunfo por 3 a 2 sobre o Lille. O único revés até agora foi uma pesada derrota por 5 a 2 para o Levante na terceira rodada.
- AgenciaLOF
Próxima viagem fora de casa se aproxima
O time agora está focado em manter o embalo enquanto se prepara para visitar o Deportivo La Coruña no domingo, 20 de setembro. A partida no Estádio Riazor é seu teste final antes de o futebol doméstico parar para a pausa internacional. O Betis buscará novamente os três pontos para seguir em contato com os líderes antes da pausa de duas semanas.
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