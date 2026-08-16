O clube expressou sua indignação com os rumores em circulação por meio de seu site oficial: "As notícias que circulam hoje em alguns veículos de imprensa sobre o interesse do nosso clube no jogador do Chelsea FC Jamie Gittens são completamente infundadas e não refletem a verdade. Declaramos mais uma vez, de forma clara, que as tentativas de manipular o Fenerbahce Sports Club por meio de falsas alegações de transferência e pautas criadas artificialmente não terão efeito.

"O Fenerbahce conduz sua estrutura esportiva, política de transferências e planejamento futuro em todas as modalidades, especialmente no futebol, de acordo com sua própria estratégia, necessidades e programas estabelecidos."

O comunicado prosseguiu pedindo o fim imediato do uso do nome do clube em rumores de transferências criados para influenciar a opinião pública. O Fenerbahce acrescentou: "Portanto, esperamos que cesse essa abordagem de usar o nome do nosso clube para criar opinião pública e direcionar o Fenerbahce para certas direções. Nosso único foco neste momento é nossa partida contra o Genclerbirligi na primeira rodada da Super Liga Trendyol.

"Pedimos respeitosamente que nossa grande torcida do Fenerbahce desconsidere essas notícias infundadas e continue apoiando nossas equipes apenas com base nas declarações feitas por meio dos canais oficiais do nosso clube."



