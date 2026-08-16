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"Tentativas de manipular o clube!" - Fenerbahçe detona rumores "falsos" de transferência que o ligam a astro do Chelsea
Fenerbahçe quebra o silêncio sobre ligações com Gittens
A potência da Super Lig turca agiu rapidamente para encerrar as notícias que sugeriam que estava em negociações pelo ponta de 22 anos, que se juntou ao Chelsea vindo do Borussia Dortmund no verão passado por uma taxa de £48 milhões. Apesar de uma campanha de estreia difícil em Londres, Gittens tem participado ativamente dos planos de pré-temporada de Xabi Alonso, embora continue sendo alvo de intensa especulação por toda a Europa à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
- Getty Images Sport
Gigantes turcos exigem o fim das especulações
O clube expressou sua indignação com os rumores em circulação por meio de seu site oficial: "As notícias que circulam hoje em alguns veículos de imprensa sobre o interesse do nosso clube no jogador do Chelsea FC Jamie Gittens são completamente infundadas e não refletem a verdade. Declaramos mais uma vez, de forma clara, que as tentativas de manipular o Fenerbahce Sports Club por meio de falsas alegações de transferência e pautas criadas artificialmente não terão efeito.
"O Fenerbahce conduz sua estrutura esportiva, política de transferências e planejamento futuro em todas as modalidades, especialmente no futebol, de acordo com sua própria estratégia, necessidades e programas estabelecidos."
O comunicado prosseguiu pedindo o fim imediato do uso do nome do clube em rumores de transferências criados para influenciar a opinião pública. O Fenerbahce acrescentou: "Portanto, esperamos que cesse essa abordagem de usar o nome do nosso clube para criar opinião pública e direcionar o Fenerbahce para certas direções. Nosso único foco neste momento é nossa partida contra o Genclerbirligi na primeira rodada da Super Liga Trendyol.
"Pedimos respeitosamente que nossa grande torcida do Fenerbahce desconsidere essas notícias infundadas e continue apoiando nossas equipes apenas com base nas declarações feitas por meio dos canais oficiais do nosso clube."
Dificuldades e retomada em Stamford Bridge
O primeiro ano de Gittens no Chelsea foi prejudicado por uma grave lesão no tendão da coxa, que o limitou a apenas 16 jogos na Premier League. Ele teve dificuldades para manter a regularidade e não conseguiu marcar na liga, embora tenha contribuído com um gol e duas assistências em uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Wolves na Carabao Cup.
O próprio jogador expressou o desejo de deixar para trás seus problemas com lesões e causar um impacto significativo sob o comando de Alonso. "Estou me sentindo melhor agora", disse Gittens ao site do clube depois de um amistoso recente. "Minhas lesões estão sarando agora, então me sinto muito bem. Sinto que estou em um bom momento com o time e com o meu corpo também.
"Tem sido frustrante, mas, pela graça de Deus, eu superei isso, e Ele me ergueu hoje, então é simplesmente ótimo marcar um gol. Estar de volta em campo com o time foi muito bom."
- AFP
Verão agitado de negócios em Istambul
Embora a negociação por Gittens pareça estar fora de cogitação, o Fenerbahce tem sido incrivelmente ativo no mercado enquanto busca destronar o rival Galatasaray. O clube já fechou vários grandes negócios, com destaque para a contratação de Romelu Lukaku, do Napoli, e para a chegada de Mason Greenwood por € 39 milhões, valor recorde da história do clube.
Essas contratações de peso demonstram o poder financeiro à disposição do time turco, o que provavelmente contribuiu para a intensidade dos rumores sobre Gittens. No entanto, a recusa enfática do clube em se envolver com os representantes do astro do Chelsea ou com toda a repercussão da mídia em torno do caso sugere que a equipe está satisfeita com suas opções atuais para o ataque.
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