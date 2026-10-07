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Tentativa de suborno e pressão de Pérez? Ex-diretor da France Football: é estranho a indicação de Mbappé para a Bola de Ouro!

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Ferrié relembra memórias da escolha dos vencedores

Pascal Ferré, ex-diretor da revista France Football e principal responsável pela entrega do prêmio Bola de Ouro entre 1996 e 2023, revelou histórias inéditas sobre o prêmio concedido anualmente ao melhor jogador do mundo, em entrevista ao jornal espanhol "Marca", após o lançamento de seu livro "A Face Oculta da Bola de Ouro".

Ferré afirmou que "a Bola de Ouro é uma fábrica de boatos e há muitas mentiras".



  • Pérez impõe seus planos?

    Em seguida, Ferré abordou os rumores recorrentes sobre a existência de pressões por parte de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para que as estrelas merengues conquistem o prêmio, e afirmou, segundo o relato do jornal português Record: "Pérez gosta (deste prêmio), mas nunca me enviou nenhuma mensagem nem insinuou nada de forma indireta".

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  • Tentativa de suborno!

    E completou: "Mas, por outro lado, isso aconteceu com o agente de um dos jogadores". Ferret disse sobre aquele episódio: "Seu cliente havia sido indicado ao prêmio, e ele me explicou seus méritos antes de me perguntar se poderia promover sua candidatura diante do júri. É claro que eu disse não".

    E revelou uma surpresa: "Levantei-me da mesa para atender a um telefonema e, quando voltei, havia um envelope sobre a mesa. Peguei-o e depois o deixei na recepção. Não sei o que havia dentro dele. Encontrei esse agente desde então e ele nunca mencionou o assunto", sem revelar sua identidade.

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  • O choro de Modric e a frieza de Benzema: telefonemas inesquecíveis

    E quando lhe pediram para apontar as duas ligações mais marcantes que fez aos vencedores, Ferré não hesitou em escolher Luka Modric em 2018 e Karim Benzema em 2022.

    Ele disse: "Assim que os votos foram apurados, liguei para Luka Modric, mas ele não atendeu. Alguns minutos depois, ele me ligou de volta e eu lhe contei. Primeiro ficou em silêncio e depois começou a chorar. Disse que era inacreditável, e admitiu mais tarde que estava tão emocionado que não conseguia falar".

    E acrescentou: "Com Karim Benzema, estranhei sua frieza durante a ligação. Alguns dias depois, ele se desculpou e me explicou o que tinha acontecido: 'Eu tinha vontade de gritar, mas estava cercado pelos meus companheiros e sabia que tinha de manter o segredo'".

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  • A magia da mudança: Mbappé contra Yamal

    Hoje em dia, o vencedor só sabe que é o escolhido no dia da cerimônia, e Ferré vê prós e contras nessa mudança: "É uma boa ideia porque garante emoção e expectativa. Ao mesmo tempo, não é muito prática para os clubes e os jogadores, embora reforce a magia da Bola de Ouro".

    Comentando a situação atual, com poucas semanas restantes para o anúncio do vencedor do prêmio em Londres — onde está prevista a realização da cerimônia no dia 26 de outubro —, Ferré afirmou: "Acredito que Kylian Mbappé fez uma campanha melhor do que Lamine Yamal, mas a Bola de Ouro não se pede, se conquista".

    E continuou: "Essas coisas não têm influência. Os membros do júri são independentes e experientes e, sinceramente, não acho que a campanha de Mbappé tenha sido muito eficaz".

    E acrescentou: "Ele é um jogador excepcional, mas eu não votaria nele. Foi um dos poucos candidatos que não conquistou nenhum título. Parece-me estranho que seja o melhor jogador do mundo sem ter ganhado nada nesta temporada. O futebol continua sendo um esporte de caráter coletivo".

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