Tentativa de suborno e pressão de Pérez? Ex-diretor da France Football: é estranho a indicação de Mbappé para a Bola de Ouro!

E quando lhe pediram para apontar as duas ligações mais marcantes que fez aos vencedores, Ferré não hesitou em escolher Luka Modric em 2018 e Karim Benzema em 2022.

Ele disse: "Assim que os votos foram apurados, liguei para Luka Modric, mas ele não atendeu. Alguns minutos depois, ele me ligou de volta e eu lhe contei. Primeiro ficou em silêncio e depois começou a chorar. Disse que era inacreditável, e admitiu mais tarde que estava tão emocionado que não conseguia falar".

E acrescentou: "Com Karim Benzema, estranhei sua frieza durante a ligação. Alguns dias depois, ele se desculpou e me explicou o que tinha acontecido: 'Eu tinha vontade de gritar, mas estava cercado pelos meus companheiros e sabia que tinha de manter o segredo'".