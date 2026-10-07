Tentativa de suborno e pressão de Pérez? Ex-diretor da France Football: é estranho a indicação de Mbappé para a Bola de Ouro!

Hoje em dia, o vencedor só sabe que é o escolhido no dia da cerimônia, e Ferré vê prós e contras nessa mudança: "É uma boa ideia porque garante emoção e expectativa. Ao mesmo tempo, não é muito prática para os clubes e os jogadores, embora reforce a magia da Bola de Ouro".
Comentando a situação atual, com poucas semanas restantes para o anúncio do vencedor do prêmio em Londres — onde está prevista a realização da cerimônia no dia 26 de outubro —, Ferré afirmou: "Acredito que Kylian Mbappé fez uma campanha melhor do que Lamine Yamal, mas a Bola de Ouro não se pede, se conquista".
E continuou: "Essas coisas não têm influência. Os membros do júri são independentes e experientes e, sinceramente, não acho que a campanha de Mbappé tenha sido muito eficaz".
E acrescentou: "Ele é um jogador excepcional, mas eu não votaria nele. Foi um dos poucos candidatos que não conquistou nenhum título. Parece-me estranho que seja o melhor jogador do mundo sem ter ganhado nada nesta temporada. O futebol continua sendo um esporte de caráter coletivo".