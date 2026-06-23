“Tentando se tornar inevitável” - Desde o apoio de Zlatan até um valor de US$ 57 milhões, em meio a rumores de transferência, o astro da seleção americana Folarin Balogun tem tudo a ganhar após um início brilhante na Copa do Mundo

Na última semana e meia, Folarin Balogun passou o tempo cruzando o caminho de lendas. Alguns desses encontros aconteceram por meio de conversas, enquanto outros ocorreram no placar. O fato é que, nos últimos dias, o nome de Balogun tem aparecido constantemente entre os grandes nomes.

Após a primeira rodada de jogos, o astro da Seleção Masculina dos EUA estava no meio da disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Após a segunda rodada de jogos, ele foi entrevistado por Zlatan Ibrahimović e Thierry Henry, dois jogadores que ele descreveu como seus “heróis”. Todos eles são artilheiros de elite e, de repente, Balogun encontrou seu lugar entre eles, pelo menos por enquanto.

E se isso não for apenas algo temporário? Esta Copa do Mundo tem sido, sem dúvida, um trampolim para Balogun, cujas atuações pela Seleção Masculina dos EUA tornaram seu nome muito mais conhecido tanto nos EUA quanto no exterior. Após duas partidas, o atacante americano é uma das histórias do verão, e quando isso acontece, a trajetória desse jogador costuma se estender além do verão.

Na Europa, clubes estariam de olho nele após verem o início eletrizante de Balogun na Copa do Mundo. Nos EUA, camisas com o nome dele estão esgotando por todo o país, à medida que o atacante se torna o mais novo nome conhecido no futebol americano.

Então, o que vem a seguir? Essa é a grande questão agora, não é mesmo? Neste início de verão, Balogun já é um grande vencedor, mas ainda é cedo. Com mais algumas partidas importantes, o jogador de 24 anos pode, de repente, se ver muito mais perto daqueles que idolatra do que estava há apenas algumas semanas.

“Ver jogadores como Messi, Mbappé e Haaland — eles são simplesmente incontornáveis”, disse ele aos repórteres na segunda-feira. “Eles marcam um gol por jogo, às vezes até mais. Para mim, trata-se apenas de tentar chegar a esse nível: ser incontornável também, ser consistente. Tenho certeza de que tenho o potencial para fazer isso.”

Ibrahimovic está entre aqueles que concordam com ele. Em conversa com o americano na segunda-feira, o lendário sueco lançou um desafio, como só ele sabe fazer.

“Continue se esforçando agora, não se contente”, disse Ibrahimovic à FOX. “Você está entre os dez primeiros na minha lista. Quero ver você entre os cinco primeiros.”

É claro que há trabalho a ser feito para chegar lá, mas com o apoio do grande Ibra, além do apoio dos Estados Unidos, Balogun está em posição de mudar a trajetória de sua carreira e de sua vida neste verão.