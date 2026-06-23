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Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Tentando se tornar inevitável” - Desde o apoio de Zlatan até um valor de US$ 57 milhões, em meio a rumores de transferência, o astro da seleção americana Folarin Balogun tem tudo a ganhar após um início brilhante na Copa do Mundo

Análises
F. Balogun
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Copa do Mundo

O mundo está conhecendo cada vez mais o atacante americano, que pode se tornar um nome conhecido tanto nos EUA quanto na Europa se continuar a ter um bom desempenho.

Na última semana e meia, Folarin Balogun passou o tempo cruzando o caminho de lendas. Alguns desses encontros aconteceram por meio de conversas, enquanto outros ocorreram no placar. O fato é que, nos últimos dias, o nome de Balogun tem aparecido constantemente entre os grandes nomes.

Após a primeira rodada de jogos, o astro da Seleção Masculina dos EUA estava no meio da disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Após a segunda rodada de jogos, ele foi entrevistado por Zlatan Ibrahimović e Thierry Henry, dois jogadores que ele descreveu como seus “heróis”. Todos eles são artilheiros de elite e, de repente, Balogun encontrou seu lugar entre eles, pelo menos por enquanto.

E se isso não for apenas algo temporário? Esta Copa do Mundo tem sido, sem dúvida, um trampolim para Balogun, cujas atuações pela Seleção Masculina dos EUA tornaram seu nome muito mais conhecido tanto nos EUA quanto no exterior. Após duas partidas, o atacante americano é uma das histórias do verão, e quando isso acontece, a trajetória desse jogador costuma se estender além do verão.

Na Europa, clubes estariam de olho nele após verem o início eletrizante de Balogun na Copa do Mundo. Nos EUA, camisas com o nome dele estão esgotando por todo o país, à medida que o atacante se torna o mais novo nome conhecido no futebol americano.

Então, o que vem a seguir? Essa é a grande questão agora, não é mesmo? Neste início de verão, Balogun já é um grande vencedor, mas ainda é cedo. Com mais algumas partidas importantes, o jogador de 24 anos pode, de repente, se ver muito mais perto daqueles que idolatra do que estava há apenas algumas semanas.

“Ver jogadores como Messi, Mbappé e Haaland — eles são simplesmente incontornáveis”, disse ele aos repórteres na segunda-feira. “Eles marcam um gol por jogo, às vezes até mais. Para mim, trata-se apenas de tentar chegar a esse nível: ser incontornável também, ser consistente. Tenho certeza de que tenho o potencial para fazer isso.”

Ibrahimovic está entre aqueles que concordam com ele. Em conversa com o americano na segunda-feira, o lendário sueco lançou um desafio, como só ele sabe fazer.

“Continue se esforçando agora, não se contente”, disse Ibrahimovic à FOX. “Você está entre os dez primeiros na minha lista. Quero ver você entre os cinco primeiros.”

É claro que há trabalho a ser feito para chegar lá, mas com o apoio do grande Ibra, além do apoio dos Estados Unidos, Balogun está em posição de mudar a trajetória de sua carreira e de sua vida neste verão.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Desempenhos na Copa do Mundo

    Antes de sua chegada à seleção masculina dos EUA (USMNT) em 2023, falava-se muito sobre como seria o time com um atacante de ponta liderando o ataque. Na verdade, os EUA teriam chegado a esta Copa do Mundo com um desses atacantes mesmo sem Balogun, graças ao crescimento de Ricardo Pepi no PSV.

    Balogun, no entanto, tem se destacado em uma categoria à parte, que o coloca para competir com alguns dos melhores do mundo neste verão, enquanto leva a Seleção dos EUA a novos patamares.

    “O garoto é louco”, disse o companheiro de equipe Christian Pulisic após a estreia de Balogun na Copa do Mundo. “Ele está letal na frente do gol agora. Temos muita sorte de tê-lo conosco. Só esperamos que continue assim.”

    Tudo começou contra o Paraguai, e começou bem rápido. Naquela partida, o atacante de 24 anos marcou duas vezes no primeiro tempo, além de ter outro gol anulado. O primeiro foi um chute fantástico de primeira, que só pode ser descrito como uma finalização de atacante. E o segundo? Esse exigiu um pouco mais de trabalho: Balogun recebeu a bola, passou por dois defensores e, sem pressa, mandou um chute forte no ângulo superior. Foi uma finalização de alto nível.

    “Eu visualizei minha estreia na Copa do Mundo, marcando um gol”, disse ele naquela noite. “A realidade superou isso, com dois gols marcados. O segundo gol também foi fantástico. Foi uma noite de sonho, de sonho mesmo.”

    Seu desempenho naquela noite deu a Balogun a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro durante os primeiros dias do torneio. Isso durou apenas algumas partidas, antes que Mbappé, Messi, Haaland e Kane entrassem na disputa.

    “Acho que é chato”, disse ele com uma risada quando questionado sobre ter ficado para trás desse grupo na disputa pelo título de artilheiro.

    Ele não aumentou sua contagem contra a Austrália, mas certamente fez a diferença. No início da partida, com a torcida de Seattle em delírio, Balogun disparou pela lateral direita da defesa australiana. Os Socceroos ficaram impotentes para detê-lo enquanto ele corria até a linha de fundo, cortava para dentro e cruzava uma bola perigosa pela área. Cameron Burgess não teve outra escolha a não ser desviá-la para o próprio gol. O gol acabou sendo registrado como contra, mas a jogada foi toda obra de Balogun.

    Ao longo de duas partidas, Balogun mostrou todas as qualidades de um atacante de ponta: timing, velocidade, drible, capacidade de segurar a bola e, claro, finalização. Não é de se admirar que os rumores já estejam começando a citar o nome dele.

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  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    Possíveis pretendentes

    Na verdade, há algum tempo que alguns clubes vêm de olho em Balogun. Especialmente para os clubes da Premier League, ele é uma escolha perfeita, já que seria considerado um jogador formado no próprio clube em qualquer elenco. Seus 19 gols em todas as competições pelo Mônaco na última temporada o colocaram de volta no radar dos principais clubes, assim como seu histórico de sucesso com a Seleção dos EUA.

    No entanto, mais rumores estão circulando, incluindo um bem maluco.

    A empresa de análise de dados SciSports divulgou um estudo afirmando que Balogun seria uma opção quase ideal para o Barcelona, que busca substituir Robert Lewandowski. O estudo utiliza estatísticas para avaliar a adequação com base no estilo de jogo, potencial, tempo de jogo e encaixe tático. O fato de Balogun ser, estatisticamente, uma opção adequada para essa posição mostra o que ele pode trazer para um time.

    Há outros rumores também. O Football Insider afirma que o Everton está entre os interessados. O L’Equipe informou que há outros clubes da Premier League interessados. Certamente, haverá muitos clubes acompanhando a situação com curiosidade.

    Balogun poderia se beneficiar disso. Seu clube atual, o Mônaco, ficou de fora tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa devido à sua classificação na Ligue 1, tendo que se contentar com uma vaga na Liga de Conferências no ano que vem. Balogun, porém, é um jogador do nível da Liga dos Campeões, como provou na última temporada com cinco gols nessa competição.

    O Mônaco também pode se beneficiar. O clube pagou pouco menos de US$ 35 milhões para contratar Balogun do Arsenal em 2023. De acordo com o The Athletic, o clube agora busca pelo menos US$ 57 milhões e, com o contrato do jogador expirando em 2028, espera garantir um lucro de US$ 22 milhões com a venda do atacante. Se Balogun continuar brilhando na Copa do Mundo, o valor pode ser ainda maior.

    Como ele está conseguindo isso? Com seus gols, obviamente, mas também com muito mais do que isso.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que Balogun traz

    Quando questionados sobre o desempenho de Balogun contra o Paraguai, tanto Pulisic quanto Weston McKennie rapidamente desviaram o foco das finalizações. Essas eram óbvias, disseram eles, e era preciso destacar outros aspectos.

    “Todo mundo vai prestar atenção nos gols”, disse a estrela da seleção americana, “mas o que importa é a maneira como ele está enfrentando esses zagueiros centrais, segurando a bola e provocando faltas.”

    “Acho que vimos um lado diferente do Flo hoje”, acrescentou McKennie. “O cara que sabe fazer o trabalho sujo. O cara que sabe se jogar na briga, arriscar o corpo pela equipe e ser um finalizador preciso.”

    Contra o Paraguai, os gols apareceram. E, como disseram os companheiros de Balogun, os pequenos detalhes também estiveram presentes. Naquela partida, ele teve o maior número de toques na bola — dez — na área do Paraguai. Ele também foi um dos que mais chutou a gol, com cinco tentativas. Além disso, sofreu duas faltas e foi fundamental para acionar a pressão da seleção americana que, no fim das contas, dominou completamente o Paraguai.

    Na partida contra a Austrália, foi a velocidade de Balogun que ganhou destaque. Ele passou por dois defensores para marcar o primeiro gol da partida e quase conseguiu avançar para finalizar por conta própria no início do segundo tempo, quando a Austrália tentou sair da defensiva. Naquela partida, ele teve seis toques na área da Austrália, sofreu mais duas faltas e, mais uma vez, pressionou incansavelmente, permitindo que seus companheiros recuperassem a bola rapidamente.

    Os atacantes modernos não são apenas artilheiros; eles precisam ser muito mais do que isso. Precisam ser o ponto focal do ataque, uma peça de ligação, o primeiro defensor, entre outras coisas. Assim, embora a finalização de Balogun esteja lhe rendendo manchetes, são todas essas outras qualidades que o tornam querido por todos que assistem de casa.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A oportunidade que temos pela frente

    Um tuíte de @JoshChavis65 viralizou esta semana. Ele não viralizou porque quem o postou era uma celebridade; viralizou porque ele disse algo que muitas pessoas nos Estados Unidos estavam vivendo naquele exato momento.

    “Meu filho de 7 anos, obcecado por beisebol, nunca sequer tocou em uma bola de futebol na vida”, disse ele, “e agora passa as noites aqui fora fingindo que é o Flo Balogun”.

    Esse, é claro, é o efeito que um verão de Copa do Mundo pode causar. Esse efeito certamente é ampliado para os torcedores americanos, que são os anfitriões desta vez. Da última vez que os EUA sediaram a Copa, em 1994, um grupo de azarões desconhecidos se tornou ícone nacional. O que, então, o time deste verão — repleto de verdadeiros talentos de ponta — pode esperar alcançar?

    A resposta é simples: qualquer coisa. Há apenas algumas semanas, Balogun era um dos favoritos dos torcedores americanos mais fanáticos; agora ele é o assunto do momento nos programas matinais, nos bares e, sim, nos quintais, quando as crianças chutam a bola em qualquer gol que consigam improvisar. Haverá uma nova geração correndo por aí fingindo ser o número 20 da Seleção Masculina dos EUA, e essa geração continuará a segui-lo muito depois que este verão terminar.

    Tudo isso para dizer que, de repente, Balogun tem o mundo aos seus pés. Este é um verão que pode e vai mudar a vida de cada um dos 26 jogadores americanos que participam dele. Nenhum deles, porém, deve se beneficiar tanto quanto Balogun, especialmente se esses dois primeiros jogos forem apenas o começo de algo ainda maior.

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