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Tentando não rir! Viktor Gyokeres é flagrado reagindo à piada de Graham Potter sobre as acusações contra o Manchester City
Potter solta uma tirada marota
O clima em uma rotineira coletiva da seleção da Suécia tomou um rumo inesperado quando Graham Potter decidiu injetar um humor ácido nos trabalhos. O ex-técnico de Chelsea e Brighton, atualmente no comando da seleção sueca, falava à imprensa sobre uma onda significativa de cortes de jogadores devido a uma doença repentina que se espalhou pelo grupo.
Ao falar sobre o pesadelo logístico de perder tantos nomes importantes de uma só vez, Potter não resistiu à oportunidade de fazer referência ao principal assunto do futebol inglês. "Fomos atingidos por uma infecção ou um vírus", disse Potter.
"Não é o ideal, mas acontece. Então chamamos alguns jogadores que têm sido fantásticos. Em termos de quantos cortes tivemos, acho que foi um número parecido com as acusações contra o Manchester City."
- AFP
Gyokeres luta para manter a cara séria
À medida que a sala se enchia com uma mistura de suspiros e risadas, as câmeras rapidamente focaram em Viktor Gyokeres, que estava sentado diretamente ao lado de seu treinador. O atacante do Arsenal pareceu ficar dividido entre o decoro profissional e a diversão genuína, com clipes nas redes sociais mostrando-o visivelmente segurando o riso.
O próprio Potter pareceu ciente de que a piada poderia ser controversa e rapidamente complementou o comentário ao perguntar, rindo, aos jornalistas presentes: "Muito cedo?" Desde então, o momento viralizou, com torcedores se divertindo com a troca bem-humorada em um período de intenso escrutínio para o clube de Manchester.
Forma internacional e futuro no Arsenal
Apesar do momento viral na coletiva de imprensa, Gyokeres segue focado em suas atuações dentro de campo. O jogador de 28 anos teve um início produtivo desta pausa internacional, marcando dois gols em dois jogos pela Suécia na Liga das Nações.
Isso acontece após o que foi descrito como um início desafiador na campanha doméstica com o Arsenal, onde a disputa por vagas segue acirrada sob o comando de Mikel Arteta. Seus feitos artilheiros por seu país servem como um lembrete da qualidade que ele oferece à rotação ofensiva do Arsenal quando é acionado.
- Getty Images Sport
Gyokeres descarta rumores sobre saída do Arsenal
Rumores sobre o futuro de Gyokeres no Emirates Stadium também começaram a circular, com alguns relatos sugerindo que ele poderia buscar uma saída em busca de oportunidades mais consistentes como titular.
No entanto, o atacante tratou de minimizar qualquer conversa sobre uma saída, insistindo que segue comprometido com o projeto no norte de Londres. "Está claro que eu quero jogar futebol o máximo possível. Espero que isso aconteça também. Você sempre quer estar em campo como jogador de futebol", explicou o internacional sueco ao ser questionado sobre sua situação atual no clube da Premier League.
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