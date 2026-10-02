Tentando não rir! Viktor Gyokeres é flagrado reagindo à piada de Graham Potter sobre as acusações contra o Manchester City

O clima em uma rotineira coletiva da seleção da Suécia tomou um rumo inesperado quando Graham Potter decidiu injetar um humor ácido nos trabalhos. O ex-técnico de Chelsea e Brighton, atualmente no comando da seleção sueca, falava à imprensa sobre uma onda significativa de cortes de jogadores devido a uma doença repentina que se espalhou pelo grupo.

Ao falar sobre o pesadelo logístico de perder tantos nomes importantes de uma só vez, Potter não resistiu à oportunidade de fazer referência ao principal assunto do futebol inglês. "Fomos atingidos por uma infecção ou um vírus", disse Potter.

"Não é o ideal, mas acontece. Então chamamos alguns jogadores que têm sido fantásticos. Em termos de quantos cortes tivemos, acho que foi um número parecido com as acusações contra o Manchester City."