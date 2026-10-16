É preciso dar uma resposta em campo, e o compromisso do fim de semana está longe de ser fácil. O jogo fora de casa no Penzo, contra o Venezia, ainda sem pontos na tabela, precisando de resultados e com o novo técnico Davide Nicola no banco, especialista em evitar rebaixamentos: é necessária uma reação imediata após um início de temporada abaixo das expectativas, com três vitórias, quatro derrotas e um empate.







