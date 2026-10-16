Alerta máximo no Napoli. Depois da derrota para o Villarreal na Champions League, a segunda consecutiva e a quarta na temporada contando também o campeonato, Massimiliano Allegri se enfureceu com seus jogadores e o clima no vestiário esquentou, apesar do outono já avançado.
Tensão no Napoli: Allegri está furioso com o time, e De Lautentiis avalia colocar o elenco em regime de concentração
VENEZA, O DESTAQUE
É preciso dar uma resposta em campo, e o compromisso do fim de semana está longe de ser fácil. O jogo fora de casa no Penzo, contra o Venezia, ainda sem pontos na tabela, precisando de resultados e com o novo técnico Davide Nicola no banco, especialista em evitar rebaixamentos: é necessária uma reação imediata após um início de temporada abaixo das expectativas, com três vitórias, quatro derrotas e um empate.
Vestiário tenso
O que mais decepciona é a postura da equipe, em meio a problemas de coesão e tensões internas, tanto que o treinador, que teve uma discussão acalorada com De Bruyne, já alertou para a partida fora de casa em Veneza: "Se jogarmos assim contra o Venezia, sairemos de lá com os ossos quebrados".
DE LAURENTIIS E A CONCENTRAÇÃO
O nervosismo do belga com as orientações táticas do treinador é apenas a ponta do iceberg, mas o ex-City pode começar no banco de reservas contra o Venezia. O jogo também é crucial para o futuro imediato da equipe: em caso de outra atuação ruim,. o presidente Aurelio De Laurentiis estaria inclinado a colocar a equipe em regime de concentração antes da partida europeia de terça-feira contra o Bodo/Glimt, já decisiva para a continuidade na competição.
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