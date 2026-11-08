Momentos de tensão antes da partida entre Napoli e Lazio. Segundo o Repubblica, cerca de 300 ultras foram até o hotel "Gli Dei", em Pozzuoli, onde o Napoli de Massimiliano Allegri está concentrado como punição desde sexta-feira.
Tensão no Napoli: 300 ultras em frente ao hotel do clube. "Quem não se sentir capaz, que vá embora"
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SportyNet
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Cantos de incentivo, mas também protestos contra os jogadores, cobrados a reagir. "Monza, Torino, Porto: nossa paixão precisa ser respeitada. Quem não se sentir à altura, que vá embora na próxima rodada".
Mais de 46 mil espectadores são esperados no Maradona para o confronto contra o ex Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis também foi alvo de protestos, com algumas faixas espalhadas pela cidade. A tensão, segundo o Repubblica, é muito alta.
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