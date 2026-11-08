Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Tensão no Napoli: 300 ultras em frente ao hotel da equipe dizem "Quem não se sentir capaz, vá embora". Vaias também ao fim da partida

Campeonato Italiano
Napoli
Napoli x Lazio
Lazio

Protestos antes e depois do jogo contra a Lazio

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
LAZ

LAZ

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR

Momentos de tensão antes da partida entre Napoli e Lazio. Segundo o Repubblica, cerca de 300 ultras chegaram ao hotel "Gli Dei", em Pozzuoli, onde o Napoli de Massimiliano Allegri está em concentração punitiva desde sexta-feira.

  • ANTES DA PARTIDA

    Cânticos de incentivo, mas também protestos dirigidos aos jogadores, cobrados a reagir. "Monza, Torino, Porto: nossa paixão deve ser respeitada. Quem não se sentir capaz, que vá embora na próxima rodada".

    Mais de 46 mil espectadores são esperados no Maradona para o confronto contra Rino Gattuso, ex do clube. Aurelio De Laurentiis também foi alvo de protestos em faixas pela cidade. A tensão, segundo a Repubblica, é muito alta.

  • APÓS O 1 A 1 COM A LAZIO

    Ao fim do empate por 1 a 1 com a Lazio, os jogadores do Napoli, que permaneceram em campo para saudar os torcedores, foram vaiados, sobretudo pela Curva B, que entoou o seguinte canto dirigido ao time: "Merecemos mais".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
LAZ

LAZ

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR